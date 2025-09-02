Vyberte si z našich newsletterů

Bez Labubu ani ránu. Plyšový fenomén ovládl i festival Hrady CZ

Panenky Labubu pronikly i na českou festivalovou scénu
Osm hradů, stovky koncertů, tisíce návštěvníků a nespočet zážitků. Putovní festival Hrady CZ zakončil na Bezdězu svůj jubilejní 20. ročník. A kromě hudby a gastrozóny letos přinesl i nový fenomén – módní hit v podobě panenek Labubu, které se staly ozdobou stánků i batohů fanoušků.

K tradiční nabídce festivalových stánků se letos přidal i nečekaný hit – panenky Labubu. Tyto figurky od čínské značky Pop Mart se letos staly globálním fenoménem a jejich přívěsky či plyšové verze byly k vidění na batozích a taškách mnoha návštěvníků. Některé stánky nabízely levné imitace, jinde si je lidé přinášeli sami jako „maskoty“ léta.

„Labubu jsou všude, na fotkách, v rukou fanoušků, v merchandisingových koutcích. Letos se z nich stal symbol festivalové generace,“ komentuje trend Jana Heřmánková, která zmíněné příšerky u svého stánku nabízela. Pro Janu, která se se stánkem účastnila všech osmi festivalových zastavení s koncem prázdnin končí i prodejní sezóna. „Teď už mám dojednáno jen několik zářijových akcí. Jedná se zejména o dožínky a městské slavnosti a pak zas až příští letní sezóna,“ dodává ke svému programu Jana, která ve školním roce pracuje v družině.

Práce u stánku jí baví, o prázdninách si přivydělá a je mezi lidmi. „Prodeje jsou solidní, v sezónách těsně po kovidu to bylo horší, ale už se situace vzpamatovala, jen počasí nám letos příliš nepřálo. Několik festivalů bylo hodně deštivo a v dešti návštěníci náš sortiment nenakupují,“ popisuje letošní festivalový maraton s tím, že o tržbách ani zisku nebude hovořit.

Festival Hrady CZ tradičně propojuje hudební program s lokalitami českých a moravských hradů. Jubilejní ročník nabídl od července do konce srpna osm zastávek: Točník, Kunětická hora, Švihov, Rožmberk, Veveří, Bouzov, Hradec nad Moravicí a Bezděz.

Line-up potvrdil statut největší tuzemské putovní akce. Na dvou pódiích se vystřídali skupiny a sólisté Kabát, Divokej Bill, Ben Cristovao, Richard Krajčo, Tomáš Klus, Wanastowi Vjecy s hosty z Lucie, Visací Zámek nebo Gaia Mesiah. Hudba tak oslovila hned několik generací a žánrových fanouškovských táborů.

Lídr skupiny UJD Miroslav Wanek

Avangardní rocková skupina UJD slaví 40 let. Hráli jsme v Tasmánii, ve válečné Bosně, na Okinavě anebo třeba na Špicberkách, říká její lídr Miroslav Wanek

Enjoy

Už jsme doma je jedna z mála českých rockových skupin, která se jako jedna z mála dokázala prosadit i ve světě. Nyní slaví 40 let na scéně. "My jsme si splnili sen nejen těmi dnes už 46ti zeměmi, které jsme procestovali, ale i některými „lahůdkami“ a specialitami. Zbývají ještě dva kontinenty (když pominu Antarktidu) a na jednom z nich leží nejjižnější město na světě – Ushuaia. A tam bychom chtěli příští rok zahrát," říká k historii a současnosti její hlavní postava Miroslav Wanek.

Michal Nosek

Přečíst článek

Sezóna plná kontrastů

Festivalová gastrozóna byla i letos plná kontrastů. Zatímco na Bouzově bodovaly hanácké speciality a na Rožmberku rybí dobroty, v Bezdězu lákaly návštěvníky burgery, nudle nebo vegetariánské wrapy. Trend rostlinné a bezlepkové stravy, známý i z Colours of Ostrava či Rock for People, se tak promítl i do „hradní“ atmosféry.

Ekologický rozměr zajistily vratné kelímky a bezhotovostní platby přes NFCtron. Pro rodiny s dětmi navíc nechyběla zóna s domácími limonádami, zmrzlinou a sladkými palačinkami.

„Hrady CZ se, podobně jako další velké festivaly, snaží posouvat komfort návštěvníků. Oblíbenou součástí byly i fotokoutky, chill-out zóny a doprovodné workshopy pro děti. Tyto prvky, inspirované evropskými festivaly, ukazují, že i akce zasazená do historických kulis může nabídnout moderní služby a celodenní zábavu pro rodiny i party přátel,“ uvedl za pořadatele zakladatel Michal Šesták.

