Bronzová busta od Alfonse Muchy se vydražila za rekordní sumu
Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně European Arts Investmenst Muchův autorský rekord na tuzemském trhu. Vyvolávací cena bronzové busty z roku 1900, která je českou kulturní památkou, činila 14,8 milionu korun.
Muchova plastika je vytvořena z patinovaného bronzu a malachitu a měří 70 centimetrů. Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta. „Záhadný ženský profil se zavřenýma očima zosobňuje pohanskou bohyni, esoterické tajemství i symbol spirálovitého vývoje lidstva,“ uvedla aukční síň. Podle ní představuje syntézu všech hlavních výtvarných i duchovních proudů, které Mucha ztělesnil na přelomu 19. a 20. století.
Druhou nejvyšší částku zaplatil účastník aukce za obraz Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera, a to 16,6 milionu včetně aukční přirážky. V aukci bylo celkem 168 děl českého i evropského výtvarného umění. Sběratelé utratili více než 107 milionů korun. Vydražilo se 88 procent nabízených položek.
Součástí dražby byla také benefiční Aukce cihla na podporu lidí s mentálním znevýhodněním, která vynesla 226 tisíc korun, uvedla aukční síň v tiskové zprávě.
Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.
