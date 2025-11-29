Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Filantropie Bronzová busta od Alfonse Muchy se vydražila za rekordní sumu

Bronzová busta od Alfonse Muchy se vydražila za rekordní sumu

Bronzová plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy
ČTK
ČTK
ČTK

Plastika Příroda (La Nature) od Alfonse Muchy se na Velké sálové aukci v Praze vydražila za 18,35 milionu korun včetně aukční přirážky, což je podle Miloše Svobody z pořádající aukční síně European Arts Investmenst Muchův autorský rekord na tuzemském trhu. Vyvolávací cena bronzové busty z roku 1900, která je českou kulturní památkou, činila 14,8 milionu korun.

Muchova plastika je vytvořena z patinovaného bronzu a malachitu a měří 70 centimetrů. Mucha vytvořil bustu původně pro slavného pařížského zlatníka Georgese Fouqueta. „Záhadný ženský profil se zavřenýma očima zosobňuje pohanskou bohyni, esoterické tajemství i symbol spirálovitého vývoje lidstva,“ uvedla aukční síň. Podle ní představuje syntézu všech hlavních výtvarných i duchovních proudů, které Mucha ztělesnil na přelomu 19. a 20. století.

Druhou nejvyšší částku zaplatil účastník aukce za obraz Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera, a to 16,6 milionu včetně aukční přirážky. V aukci bylo celkem 168 děl českého i evropského výtvarného umění. Sběratelé utratili více než 107 milionů korun. Vydražilo se 88 procent nabízených položek.

Noční tramvaj od Jakuba Schikanedera

Součástí dražby byla také benefiční Aukce cihla na podporu lidí s mentálním znevýhodněním, která vynesla 226 tisíc korun, uvedla aukční síň v tiskové zprávě.

Dílo od Jiřího Machta Cesta za svobodou

Zámek Bezdružice

Zámek Bezdružice jde znovu do aukce. Stát jej opět zlevnil

Reality

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových opět nabídl barokní zámek Bezdružice na Tachovsku ve výběrovém řízení s elektronickou aukcí, tentokrát za něj chce nejméně 48,5 milionu korun. Zámek se pokoušel prodat už čtyřikrát, dosud bez úspěchu. Zájemci se mohou přihlásit do 19. ledna 2026 do půlnoci, dokdy musí složit čtyřmilionovou kauci. Aukce začne o den později v 10:00 a potrvá do 21. ledna do 10:00.

ČTK

Přečíst článek

Související

Aukce umění

Globální trh s uměním klesá. Můžou za to obavy z budoucnosti, mladí miliardáři i slabší nabídka

Filantropie

Stanislav Šulc

Přečíst článek

Zemřel Tom Stoppard, dramatik s českými kořeny, oceněný Oscarem i Zlatým glóbem

Tom Stoppard
ČTK
ČTK
ČTK

Ve věku 88 let zemřel jeden z nejznámějších britských dramatiků Tom Stoppard. S odkazem na jeho agenty o tom dnes informuje server BBC a další média. Zlínský rodák je mimo jiné autorem Oscarem a Zlatým glóbem oceněného scénáře k filmu Zamilovaný Shakespeare. Mezi jeho nejznámější divadelní hry patří Rosencrantz a Guildenstern jsou mrtvi, Arkádie nebo Rock'n'Roll.

„Budeme si ho pamatovat kvůli jeho dílům, brilantnosti a lidskosti, kvůli jeho vtipu, drzosti, štědrosti ducha a hluboké lásce k angličtině,“ uvedla jeho agentura. „Bylo nám ctí s Tomem spolupracovat a poznat ho,“ dodala organizace. Sir Tom zemřel pokojně ve svém domě v hrabství Dorset v jihozápadní Anglii obklopen rodinou, píše BBC.

Předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová
Aktualizováno

Zemřela Dana Drábová. Předsedkyni Státního úřadu pro jadernou bezpečnost bylo 64 let

Leaders

Po vážné nemoci zemřela dlouholetá předsedkyně Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB) Dana Drábová, bylo jí 64 let. Jaderná inženýrka Drábová ho řídila víc než čtvrtstoletí, od roku 1999. Zapojila se také do komunální politiky - byla krátce zastupitelkou Středočeského kraje a od roku 2010 místostarostkou Pyšel na Benešovsku.

ČTK

Přečíst článek

PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Hlavním tématem podzimního čísla magazínu Newstream Club je Sázka na Česko. Česko je totiž země s ohromným potenciálem. To je jedna ze spojovacích myšlenek vlivných českých podnikatelů. A ten potenciál je zejména v lidech. Jak ale tento potenciál vzít a přetočit jej ve skutečnou hodnotu, na které lze následně stavět růst? Právě o těchto otázkách jsme mluvili s několika výraznými figurami českého, slovenského, ale i světového byznysu.

Velmi aktivní, a přitom neotřelý způsob ukazuje galeristka Olga Trčková, která v centru Prahy vybudovala úspěšnou komerční galerii DSC Gallery. O tom, jak může Česko, či potažmo Česko a Slovensko uspět na globální scéně, pak vědí své miliardáři Vlastislav Bříza a Dalibor Cicman. První dokázal tradiční značku Koh-i-noor dostat do celého světa, druhý se svým e-commerce projektem GymBeam svět postupně dobývá.

Kromě rozhovorů s klíčovými osobnostmi trhu se v magazínu dozvíte také prognózu vývoje na pražské burze, proč se v Kuchyni na Pražském hradě nesmaží smažák nebo jak to vlastně mají Češi se svými chalupami.

Deváté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v prosinci.

Související

Nové dílo britského streetartového výtvarníka Banksyho v Londýně

OBRAZEM: Banksy dál tvoří v Londýně. Nově přibyl nosorožec, který leze na auto

Enjoy

ČTK

Přečíst článek
Filmová režisérka Zora Cejnková po slavnostním ohlášení nové filmové ceny Česká Leonarda speciálně určené pro filmové tvůrkyně,

Jak najít budoucí držitelky Oscara. Režisérka Zora Cejnková má na to recept

Enjoy

Věra Tůmová

Přečíst článek

Zelenskyj míří za Macronem. Ukrajinský prezident je v zatím nejobtížnější situaci, píší média

Emmanuel Macron a Volodymyr Zelenskyj
ČTK
ČTK
ČTK

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj se v pondělí sejde se svým francouzským protějškem Emmanuelem Macronem v Paříži. Oznámil to dnes Elysejský palác. Agentura Reuters k tomu napsala, že je Zelenskyj teď v nejobtížnější politické a vojenské situaci od zahájení ruské invaze na Ukrajinu v roce 2022.

„Oba lídři budou diskutovat o situaci a podmínkách pro spravedlivý a trvalý mír, a to na základě ženevských rozhovorů a amerického plánu a v úzké spolupráci s našimi evropskými partnery. Zhodnotí také práci vykonanou na bezpečnostních zárukách v rámci koalice ochotných,“ uvedl Elysejský palác podle agentury AFP.

Od minulého týdne se odehrávají jednání o americkém mírovém plánu pro Ukrajinu. Původně 28bodový plán, kritizovaný kvůli četným ústupkům Moskvě, byl na americko-ukrajinském jednání v Ženevě minulou neděli i na naléhání evropských spojenců Ukrajiny přepracován a zredukován na 19 bodů.

Zelenskyj byl naposledy v Paříži 17. listopadu, připomíná Reuters.

Zelenskyj dnes oznámil, že na cestě do Spojených států je ukrajinská delegace, kterou vede tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany Rustem Umerov. Cílem je vypracovat kroky potřebné k ukončení války mezi Ruskem a Ukrajinou.

Kyjev se v noci na dnešek stal terčem dalšího útoku ruských dronů. Několik hodin předtím Zelenskyj kvůli protikorupčnímu vyšetřování odvolal mimořádně vlivného šéfa své prezidentské kanceláře Andrije Jermaka.

Němci protestují proti založení mládežnické organizace AfD
Aktualizováno

OBRAZEM: AfD založila mládežnickou organizaci, doprovázejí to protesty

Politika

Desítky tisíc lidí protestovaly ve středoněmeckém městě Giessen proti ustavujícímu sjezdu mládežnické organizace strany Alternativa pro Německo (AfD). Proti demonstrantům, kteří blokovali přístupy k místu konání sjezdu, použila policie i vodní děla, informovala agentura DPA. Na místě jsou i zranění. Policie očekává, že se protestů zúčastní až 50 tisíc lidí, aktuální čísla zatím nezveřejnila. Německá tajná služba označila AfD v květnu za prokazatelně pravicově extremistickou stranu.

ČTK

Přečíst článek

Související

Doporučujeme