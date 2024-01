Biohacking: Znáte pescetariánství? Je to strava dlouhověkosti

Pět jídel denně či vynechat snídani? Ne, zase je všechno jinak, dvě a půl jídla denně stačí, cituje dnešní díl seriálu Biohacking, který se věnuje dietám, nový způsob stravování pro dlouhověkost.

Reklama

Jak se stravovat pro trvalé zdraví, je těžká otázka. Neexistuje totiž jasná shoda, co to obecně znamená. Někdo je štíhlý a zdravý, ať jí cokoliv, někdo se více či méně snaží vědomě volit zdravější stravu a jíst méně - a nestačí to. Profesor Valter Longo sestavil stravovací postup, který slibuje, že pomůže téměř každému, a to i těm se závažnými problémy, ale také těm, kteří se chtějí stravovat preventivně pro vidinu dlouhého života a pevného zdraví do co nejvyššího věku. Longo je světová kapacita v tomto oboru- je ředitelem Institutu dlouhověkosti na Univerzitě jižní Kalifornie a profesorem gerontologie a biologických věd tamtéž. Je také ředitelem Programu dlouhověkosti a prevence rakoviny na Institutu molekulární onkologie v Miláně. Jeho dietní program je založen na výsledcích studií z různých oborů a je shrnut v jeho knize Strava dlouhověkosti.

Biohacking: Protein je modla, přitom škodí. Kolik bílkovin tedy jíst? Enjoy Bílkoviny jsou dnes populárně popisovány jako bezvýhradně pozitivní živina, která je neškodnou alternativou „zlých“ tuků nebo sacharidů v jídle. Biochemická pravda je ale trochu jinde. Co se stane, když lidé jedí příliš moc proteinu? Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Stravu dlouhověkosti Longo hodnotí jako optimální dietní plán pro minimalizaci neduhů a maximalizaci zdraví až do vysokého věku. Primární zásadou je jíst pescatariánskou stravu, což je veganská strava s přidanou konzumací ryb a mořských plodů. Ty se zařazují do jídelníčku dvakrát až třikrát týdně a vynechává ryby s nejvyšším obsahem rtuti- tuňák, makrela, halibut a mečoun. V seniorním věku Longo doporučuje přidat do stravy vejce a zakysané mléčné výrobky, protože ve stáří tělo hůře vstřebává ze stravy bílkoviny a zvýšená konzumace podle studií podporuje lepší asimilaci. Co se týče celkové konzumace proteinů v produktivním věku, Longo v tomto směru radí spíše střídmost: 0,7 až 0,8g čistého proteinu na jeden kilogram lidské váhy denně je standardní doporučení podle Longa i například WHO a je to daleko méně, než běžný člověk konzumuje. Pro 75 kilového člověka je to doporučení zhruba 55 g bílkovin denně, přičemž ve vyspělém světě je průměrná reálná konzumace okolo 100 gramů. Pro normálního člověka tedy není třeba na proteinu jakkoliv přidávat nad rámec běžné stravy.

Stárnutí je humanitární katastrofa, řekli hoši ze Silicon Valley a začali hledat lék proti smrti Leaders Sen o věčném mládí a životě nabral materiální podobu. Trh s výzkumem stárnutí a oddálení smrti se rychle zvětšuje. Investují do něj známí miliardáři. Tereza Zavadilová Přečíst článek

Dalším principem stravy dlouhověkosti je minimalizace nezdravých tuků a cukrů a maximalizace dobrých tuků a komplexních sacharidů. Dobrými tuky jsou olivový olej, tučné ryby jako losos, ořechy a semena. Zdravými sacharidy jsou kvalitní celozrnný chléb a další výrobky z celých zrn, luštěniny, zelenina a ovoce. Takové potraviny podle Longa také zajišťují dostačující přísun mikroživin ve formě vitamínů, minerálů a fytochemikálií. Pro jistotu Longo doporučuje jednou za tři dny vzít multivitamin a kvalitní doplněk s omega 3 mastnými kyselinami. Strava dlouhověkosti zahrnuje také doporučení vzít v potaz fakt, jak jedli naši předci. Je to zejména z důvodu možných intolerancí, alergií a zhoršené asimilace živin z jídla, na které naše genetika nemusí být zvyklá.

Jak zhubnout?

Pokud potřebujeme zhubnout, je podle Longa doporučeníhodné jíst pouze dvakrát denně hlavní jídlo a k tomu ještě menší svačinu. Podle něj je daleko jednodušší se nepřejíst, pokud jíme 2,5x denně, než když konzumujeme 5 menších jídel denně. Jde i to, že bohatý nutriční profil doporučované stravy zejména z rostlinných zdrojů a vysoký obsah vlákniny vyšle celkem záhy mozku signál o nasycení a je tedy téměř nemožné takovým způsobem nezhubnout či dokonce přibrat. Pokud máme váhu nízkou či jsme v seniorním věku, Longo pak doporučuje 3 hlavní jídla denně a malou svačinu. Vždy doporučuje snídat, to je podle studií denní doba k jídlu, která vykazuje z dlouhodobého hlediska nejméně problémů.

Biohacking: Dáváte si předsevzetí jíst na nový rok lépe? Zkuste nutritariánství Enjoy Jíst co největší množství mikroživin při co nejmenším počtu kalorií. To je klíč ke zdravé stravě. Jak na to, dozvíte se v dalším díle seriálu Biohacking. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Longo také doporučuje nejíst 3 hodiny před spaním a strávit v kuse 12 hodin denně bez jakéhokoliv jídla, například od 8 hodin večer do 8 hodin ráno. Je to jemná forma časově omezeného jedení, která pomáhá hubnout a také ozdravovat metabolismus. V rámci stravy dlouhověkosti Longo propaguje druh očistné kúry, takzvanou půst imitující dietu. Je pro alespoň relativně zdravé lidi v produktivním věku a slibuje zlepšení většiny zdravotních markerů a omlazení organismu na všech frontách. Jde o 5 dní radikálního snížení kalorií- první den 1100 kcal, den 2-5 je to 800 kcal, přičemž průměrný příjem kalorií je cca 2000 pro ženu a 2500 pro muže denně. Pokud chceme radikálně ozdravit či zhubnout, Longo tuto kúru doporučuje jednou měsíčně, a pokud jsme zdraví a štíhlí, tak alespoň jednou za půl roku.

Biohacking: Ketóza je takový vynucený hladomor. Na hubnutí to ale funguje Enjoy Paleo dieta nebo low carb dieta jsou šetrnější varianty nízkosacharidové diety, po které se hubne. Jak se dočtete v dalším díle seriálu o biohackingu, ledviny to přesto zatíží a na dlouho by to nemělo být. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Biohacking: Jak by měl správně jíst homo sapiens Enjoy Je téměř nemožné pro normálního člověka se čistě racionálně rozhodnout, jak se má trvale stravovat, aby bylo zajištěno jeho zdraví a zároveň uspokojeny jeho chutě. Jeden z důvodů je ten, že neexistuje univerzální konsenzus pro to, co vlastně je onou ideální stravou pro homo sapiens tak, jak je to jednoznačné u divoce žijících zvířat dané jejich pudovými preferencemi. U lidské stravy vždy záleží, jakou optikou na stravu nahlížíme. Alžběta Shejbalová Přečíst článek