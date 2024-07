Biohacking: Olivy a olivový olej nabízejí vynikající podpůrné efekty na lidské zdraví, jen pozor na sůl

Olivy a z nich vylisovaný olivový olej jsou tradiční součástí jídelníčku ve Středomoří a zdravou potravinou v moderní stravě po celém světě. Olivy jsou druh ovoce, které se ale musí zpracovat, aby bylo jedlé. Je to tím, že olivy obsahují opravdu hořký oleuropein a i plně zralé jsou prakticky nepoživatelné. Namáčejí se tedy do láku v kterém se louhují a ztrácí hořčiny a naopak se stávají slanými. Olivy jsou i přes vysoký obsah tuku poměrně nízkokalorické a zdravé, plné olivového oleje a dalších živin. Jsou to převážně v tucích rozpustné vitamíny E a A a pak také minerály jako vápník a hořčík. Nejdůležitější ale je značný výskyt polyfenolických látek, které vykazují významné zdravotní účinky na lidský organismus.

Reklama

Biohacking: Středomořská strava je efektivní a nejjednodušší ze stravovacích diet Enjoy Média jsou plná rad, co a jak bychom měli jíst. Od odborníků i laiků s vlastními zkušenostmi jsme bombardováni návody a svědectvími, jak se lze "uzdravit a zhubnout". Neexistuje však všeobecná shoda, jak má vypadat lidská strava. A tak se každý rozhoduje a intuitivně jedná, jak uzná za vhodné. Existuje ale stravovací styl, který je experty hodnocen jako velmi vhodný pro většinu společnosti - středomořská strava. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Při konzumaci oliv jako pochutiny je ale třeba mít na paměti, že podobně jako jiné naložené potraviny obsahují značný podíl soli, a na sto gramů je to 3-5 gramů, což je celá doporučená dávka pro denní konzumaci soli. Průměrný člověk konzumuje soli opravdu hodně, což v první řadě zvyšuje krevní tlak a přispívá k srdečním onemocněním. Protože i ve 100 gramech chleba už je minimálně gram soli, je třeba myslet na to, kolik si přidáme možná trochu zbytečně pochutinami. I těmi jinak zdravými, jako jsou olivy.

Pokud nad obsahem soli přemýšlíme a přesto se oliv nechceme vzdát, lze v nich obsah soli snížit několikadenní namočením v čerstvé vodě. Vodu vyměňujeme a olivy ponecháváme v lednici. Olivy trochu nabydou a chuť nebude díky snížení soli tak výrazná, což ale lze nahradit kořením, ideálně italským či provensálským. Lze je zakápnout olivovým olejem či citronovou šťávou pro další podpoření chuti.

Olivový olej už jen pro bohaté? Jeho výrobci čelí nejtěžšímu období Trhy Výrobci olivového oleje čelí jednomu z nejsložitějších období v historii. Zpravodajskému serveru CNBC to řekl největší producent olivového oleje na světě, španělská společnost Deoleo. Na vině je změna klimatu, prudký růst cen, vysoké úrokové sazby a vysoká inflace. Odvětví proto podle něj musí projít hlubokou transformací. ČTK Přečíst článek

Reklama

Z oliv se lisováním vyrábí olivový olej, který je oblíbený nejen pro své kulinářské využití, ale i pro zdravotní účinky, které sebou jeho konzumace přináší. Pokud chceme maximalizovat zdravotní benefity, který olivový olej nabízí, je třeba pořizovat oleje kvalitní. Ty ideálně zakoupíme ve specializovaných obchodech a na obale bývá většinou udána hodnota obsažených polyfenolů. Cena takových olejů se pak rovná ceně některých doplňků stravy, ovšem efekty olivového oleje některé suplementy výrazně předčí.

Nejznámějším a také nejzdokumentovanějším benefitem olivového oleje v lidské stravě je prospěšný vliv na kardiovaskulární zdraví organismu. Je to dáno primárně obsahem mononenasycených mastných kyselin (MUFA), které olivový olej obsahuje právě v nejvyšším množství ze všech potravin. Hlavní přínos tohoto druhu mastných kyselin je snižování cholesterolu - LDL a triglyceridů - a naopak zvyšují prospěšný HDL cholesterol.

Studie dále potvrzují pozitivní vliv v případě snížení krevního tlaku. Je třeba zmínit, že tyto benefity jsou zejména výrazné v situacích, kdy vylepšíme stravu zařazením MUFA namísto živočišných nasycených či dokonce karcinogenních ztužených tuků. MUFA jsou také schopné udržovat vyrovnanější hladinu cukru v krvi. Těmito efekty pomáhají při snižování váhy a nová studie také zjistila zvýšení hladiny testosteronu v krvi po konzumaci těchto tuků u mužů.

Biohacking: Zdravě žijící lidé jsou krásnější. Má to vědecké důvody Enjoy Působit zdravě a vypadat dobře, je jedním z cílů všech lidí. Biohackerů zvlášť. Zde je několik důležitých rad, které opravdu fungují. Alžběta Shejbalová Přečíst článek

Ochranu proti rakovině poskytuje olivový olej pomocí zmíněných polyfenolů, což je druh antioxidantů. Řada z nich funguje jako prevence rakoviny a vykazují také účinky podporující imunitu. Studie z roku 2022, která zkoumala stravu téměř milionu lidí zjistila, že záměna již 10 gramů másla za olivový olej denně způsobila nižší pravděpodobnost úmrtí o 8-34 procent, v závislosti na onemocnění.

Z olivovníku se používají i jeho listy, ne však jako potravina, ale jako lék. Hlavní bioaktivní látka, která projevuje léčebné účinky, je právě zmíněný hořký polyfenol oleuropein. Má totiž protivirové, protibakteriální a protiplísňové účinky. Podporuje imunitu, snižuje krevní tlak a jako mocný antioxidant podporuje tělo při jakékoliv oxidační zátěži - při zhoršeném životním prostředí, nezdravém životním stylu, přionemocnění a stresu. Také zmírňuje zánět a to jako uvnitř těla, tak také léčí kožní problémy. Používá se většinou ve formě extraktu, doporučeníhodné jsou kapsle, kvůli hořké chuti.