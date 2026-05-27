REPORTÁŽ: Z plechu světový stroj. V Dobříši se Bobcat rodí po dvaceti minutách
V dobříšském kampusu Bobcatu se skandinávská ocel mění v kompaktní stroje pro stavby, farmy i půjčovny po celém světě. Na jednom místě se tu potkává výroba, vývoj, testování, školení i řízení regionu EMEA.
Na začátku je jen ocelový plát. V Dobříši, zhruba čtyřicet kilometrů jihozápadně od Prahy, má nejčastěji podobu skandinávské oceli o tloušťce kolem pěti milimetrů, u masivnějších dílů až dva centimetry. O několik hodin později z něj bude rám, kapota, část podvozku nebo jiný konstrukční díl stroje, který může skončit na stavbě v Evropě, ve Spojených státech, na Blízkém východě nebo v Africe.
Výroba v Dobříši
První zastávkou je laserová řezačka. Pracuje s přesností, které by klasické obrábění dosahovalo jen obtížně. Z plechu vyřezává předem definované tvary s minimálním prořezem a s hranami, které už nevyžadují složité začisťování. To, co z plátu zůstane, nekončí jako odpad, ale míří k recyklaci, zpět k výrobci. Už v této fázi je patrný princip celé továrny. Vysoký výkon, co nejmenší ztráty a důsledná kontrola.
Pak přichází ohýbání. Obří lisy dávají plochým výpalkům tvar a prostorovou tuhost. Nejde jen o hrubou sílu. I zde pomáhá laserové odměřování, aby se každý ohyb dostal přesně tam, kam ho konstruktéři v digitálním modelu navrhli. Z tabule oceli se postupně stává stavebnice, jejíž díly do sebe musejí zapadnout s přesností na setiny milimetru.
Víc než výrobní hala
Dobříšský kampus Bobcatu je dnes mnohem víc než výrobní hala. Firma zde soustředila evropské, blízkovýchodní a africké vedení, výrobu, vývoj, školení i testování. Jde o centrálu pro region EMEA, v níž se vyrábějí stroje v řádu desítek tisíc kusů ročně a část produkce míří i mimo tento region. Součástí areálu je také inovační centrum, kde se nové stroje a technologie zkoušejí mimo jiné v klimatické a hlukové komoře.
Sto kilometrů svařovacího drátu denně
V srdci výroby stojí svařovna. Připravené díly se zde spojují do větších celků a stroj začíná poprvé připomínat budoucí nakladač nebo minirypadlo. Podle lidí z provozu se ve výrobě za den spotřebuje až sto kilometrů svařovacího drátu. Je to číslo, které dobře vystihuje rytmus továrny. Repetitivní, přesný, ale zároveň stále závislý na zkušenosti lidí, kteří poznají, kdy svar vypadá správně, ještě dřív, než ho prověří měření.
Po svařování přichází lakovna. Barvení trvá přibližně pět hodin a prochází šesti kroky. Nejde přitom jen o vzhled. Lak musí vydržet prach, déšť, bahno, mráz, horko i agresivní prostředí staveb a farem. Bobcat je stroj určený pro práci venku, často ve špatných podmínkách a s minimem prostojů. Proto se v Dobříši tolik mluví o životnosti. U podvozků, kol a hnacích řetězů se počítá s extrémní odolností, běžná údržba se má často omezit hlavně na oleje a servisní intervaly.
Každý díl ale musí nejdřív projít kontrolou. Robot a laser proměřují hotové sestavy a porovnávají je s projektem. Odchylka není kosmetická chyba, ale potenciální problém v montáži, ergonomii nebo bezpečnosti. V moderní továrně proto kontrola nepřichází až na konci. Opakuje se v několika bodech výroby.
Každých dvacet minut další stroj
Na montážních linkách se z kovových celků stává hotový stroj. V hale jsou čtyři linky, jedna má dvanáct stanovišť a její chod je digitálně monitorovaný. Na rám postupně přichází motor, nádrže, hydraulika, kabina, kola nebo pásy. Část kabin si podnik vyrábí sám, část nakupuje. Motory jsou podle typu stroje kombinací vlastních a dodavatelských řešení.
Každých zhruba dvacet minut sjede z linky další hotový kus. Od plechu přes ohýbání, svařování, lakování až po finální montáž se celý proces vejde přibližně do jedné směny.
České centrum globální značky
Dobříš má v rámci skupiny i významnou vývojovou roli. Bobcat zde od roku 2007 navrhuje, inovuje, vyrábí a testuje stroje pro globální trh. Historicky šlo o zásadní přesun kompetencí. Centrála EMEA se do Česka přesunula z belgického Waterloo a v roce 2019 firma otevřela novou administrativní budovu. Ministerstvo průmyslu tehdy uvádělo, že Doosan Bobcat od roku 2007 investoval v Dobříši přibližně tři miliardy korun a soustředil zde výrobu, vývoj i regionální řízení.
Ekonomický význam závodu je patrný i za jeho branou. Bobcat patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Příbramsku a v areálu se potkávají lidé mnoha národností. Češi, Korejci, Američané, Belgičané, Filipínci a další a úředním jazykem je zde angličtina. Nejde přitom o levnou montáž. V Dobříši pracují svářeči, lakýrníci a montážní dělníci, ale také vývojáři, produktoví specialisté, nákupčí, logistici a manažeři pro celý region.
Logistika mezi jistotou a úsporou
Právě logistika je jednou z méně viditelných, ale klíčových disciplín. Továrna drží zásoby zhruba na tři dny výroby pro případ výpadku dodávek. V době, kdy průmysl stále žije zkušeností z covidových přerušení dodavatelských řetězců, války na Ukrajině i drahých energií, je to citlivá rovnováha. Příliš velké sklady vážou kapitál, příliš malé ohrožují chod linky.
Hotový stroj se na konci naplní palivem a olejem, projde finálními úpravami a odjíždí na testování. V přilehlém zázemí se zkouší v podmínkách, které mají připomínat skutečné nasazení u zákazníka. V továrně se traduje příběh španělského zákazníka, který jeden stroj provozuje čtyřicet let. Pointa je prostá, životnost neurčuje jen konstrukce, ale také údržba.
Stabilita v nejistém trhu
Dobříšský závod zapadá do širšího obrazu značky Bobcat. Firma připomíná, že stojí za původním smykem řízeným nakladačem a že v roce 2014 vyrobila miliontý nakladač. Dnes staví byznys na kompaktní technice, přídavných zařízeních, manipulační technice a dalších produktových řadách.
Globální trh ale není bez výkyvů. Doosan Bobcat oznámil za rok 2025 tržby 6,182 miliardy dolarů a provozní zisk 482 milionů dolarů. V regionu EMEA přitom tržby meziročně vzrostly o jedno procento, zatímco Severní Amerika i region Asie, Latinské Ameriky a Oceánie klesaly. Pro Dobříš je to dobrá zpráva. Evropská centrála nestojí jen u montážních linek, ale v regionu, který i v pomalejším cyklu drží stabilitu.
Vývoj z Dobříše
Přibývá také český vývoj. V září 2025 Bobcat oznámil zahájení výroby nové generace minirypadel E16, E17z, E19 a E20z, vyvinutých v dobříšském inovačním centru. Podle firmy šlo o více než tři roky vývoje, přes 20 tisíc hodin testování a více než 500 nových komponentů. Nové modely mají proti předchozí generaci snížit spotřebu paliva až o 18 procent a hlučnost o 4 dBA.
Když člověk sleduje cestu od ocelového plátu k hotovému stroji, vidí na ní proměnu českého průmyslu. Není to už jen výroba podle zadání ze zahraniční centrály. V Dobříši se navrhuje, testuje, vyrábí, školí i řídí. Závod je zároveň montážní linkou, vývojovou laboratoří, logistickým centrem a exportní branou. Ocel ze Skandinávie tu dostává tvar, software hlídá každý krok a z linky pravidelně sjíždějí stroje, které mají vydržet roky v bahně, prachu a mrazu.
Bobcat v Dobříši
Dobříšský kampus je centrála Bobcatu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Zahrnuje výrobní závod, inovační centrum, školicí centrum Bobcat Institute, testovací zázemí a administrativní budovu otevřenou v roce 2019. Vyrábějí se zde kompaktní stroje a příslušenství, zejména nakladače, minirypadla a další technika pro globální trhy.
