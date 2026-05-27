REPORTÁŽ: Z plechu světový stroj. V Dobříši se Bobcat rodí po dvaceti minutách

Testování techniky na nakloněné rovině
Michal Nosek

V dobříšském kampusu Bobcatu se skandinávská ocel mění v kompaktní stroje pro stavby, farmy i půjčovny po celém světě. Na jednom místě se tu potkává výroba, vývoj, testování, školení i řízení regionu EMEA.

Na začátku je jen ocelový plát. V Dobříši, zhruba čtyřicet kilometrů jihozápadně od Prahy, má nejčastěji podobu skandinávské oceli o tloušťce kolem pěti milimetrů, u masivnějších dílů až dva centimetry. O několik hodin později z něj bude rám, kapota, část podvozku nebo jiný konstrukční díl stroje, který může skončit na stavbě v Evropě, ve Spojených státech, na Blízkém východě nebo v Africe.

Výroba v Dobříši

Tradiční logo strojů s názven Bobcat představuje amerického jaguára Stroje se v Dobříši testují i v terénu Stroje se v Dobříši testují i v terénu 30 fotografií v galerii

První zastávkou je laserová řezačka. Pracuje s přesností, které by klasické obrábění dosahovalo jen obtížně. Z plechu vyřezává předem definované tvary s minimálním prořezem a s hranami, které už nevyžadují složité začisťování. To, co z plátu zůstane, nekončí jako odpad, ale míří k recyklaci, zpět k výrobci. Už v této fázi je patrný princip celé továrny. Vysoký výkon, co nejmenší ztráty a důsledná kontrola.

Pak přichází ohýbání. Obří lisy dávají plochým výpalkům tvar a prostorovou tuhost. Nejde jen o hrubou sílu. I zde pomáhá laserové odměřování, aby se každý ohyb dostal přesně tam, kam ho konstruktéři v digitálním modelu navrhli. Z tabule oceli se postupně stává stavebnice, jejíž díly do sebe musejí zapadnout s přesností na setiny milimetru.

Víc než výrobní hala

Dobříšský kampus Bobcatu je dnes mnohem víc než výrobní hala. Firma zde soustředila evropské, blízkovýchodní a africké vedení, výrobu, vývoj, školení i testování. Jde o centrálu pro region EMEA, v níž se vyrábějí stroje v řádu desítek tisíc kusů ročně a část produkce míří i mimo tento region. Součástí areálu je také inovační centrum, kde se nové stroje a technologie zkoušejí mimo jiné v klimatické a hlukové komoře.

Sto kilometrů svařovacího drátu denně

V srdci výroby stojí svařovna. Připravené díly se zde spojují do větších celků a stroj začíná poprvé připomínat budoucí nakladač nebo minirypadlo. Podle lidí z provozu se ve výrobě za den spotřebuje až sto kilometrů svařovacího drátu. Je to číslo, které dobře vystihuje rytmus továrny. Repetitivní, přesný, ale zároveň stále závislý na zkušenosti lidí, kteří poznají, kdy svar vypadá správně, ještě dřív, než ho prověří měření.

Po svařování přichází lakovna. Barvení trvá přibližně pět hodin a prochází šesti kroky. Nejde přitom jen o vzhled. Lak musí vydržet prach, déšť, bahno, mráz, horko i agresivní prostředí staveb a farem. Bobcat je stroj určený pro práci venku, často ve špatných podmínkách a s minimem prostojů. Proto se v Dobříši tolik mluví o životnosti. U podvozků, kol a hnacích řetězů se počítá s extrémní odolností, běžná údržba se má často omezit hlavně na oleje a servisní intervaly.

Každý díl ale musí nejdřív projít kontrolou. Robot a laser proměřují hotové sestavy a porovnávají je s projektem. Odchylka není kosmetická chyba, ale potenciální problém v montáži, ergonomii nebo bezpečnosti. V moderní továrně proto kontrola nepřichází až na konci. Opakuje se v několika bodech výroby.

Každých dvacet minut další stroj

Na montážních linkách se z kovových celků stává hotový stroj. V hale jsou čtyři linky, jedna má dvanáct stanovišť a její chod je digitálně monitorovaný. Na rám postupně přichází motor, nádrže, hydraulika, kabina, kola nebo pásy. Část kabin si podnik vyrábí sám, část nakupuje. Motory jsou podle typu stroje kombinací vlastních a dodavatelských řešení.

Každých zhruba dvacet minut sjede z linky další hotový kus. Od plechu přes ohýbání, svařování, lakování až po finální montáž se celý proces vejde přibližně do jedné směny.

České centrum globální značky

Dobříš má v rámci skupiny i významnou vývojovou roli. Bobcat zde od roku 2007 navrhuje, inovuje, vyrábí a testuje stroje pro globální trh. Historicky šlo o zásadní přesun kompetencí. Centrála EMEA se do Česka přesunula z belgického Waterloo a v roce 2019 firma otevřela novou administrativní budovu. Ministerstvo průmyslu tehdy uvádělo, že Doosan Bobcat od roku 2007 investoval v Dobříši přibližně tři miliardy korun a soustředil zde výrobu, vývoj i regionální řízení.

Ekonomický význam závodu je patrný i za jeho branou. Bobcat patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům na Příbramsku a v areálu se potkávají lidé mnoha národností. Češi, Korejci, Američané, Belgičané, Filipínci a další a úředním jazykem je zde angličtina. Nejde přitom o levnou montáž. V Dobříši pracují svářeči, lakýrníci a montážní dělníci, ale také vývojáři, produktoví specialisté, nákupčí, logistici a manažeři pro celý region.

Logistika mezi jistotou a úsporou

Právě logistika je jednou z méně viditelných, ale klíčových disciplín. Továrna drží zásoby zhruba na tři dny výroby pro případ výpadku dodávek. V době, kdy průmysl stále žije zkušeností z covidových přerušení dodavatelských řetězců, války na Ukrajině i drahých energií, je to citlivá rovnováha. Příliš velké sklady vážou kapitál, příliš malé ohrožují chod linky.

Hotový stroj se na konci naplní palivem a olejem, projde finálními úpravami a odjíždí na testování. V přilehlém zázemí se zkouší v podmínkách, které mají připomínat skutečné nasazení u zákazníka. V továrně se traduje příběh španělského zákazníka, který jeden stroj provozuje čtyřicet let. Pointa je prostá, životnost neurčuje jen konstrukce, ale také údržba.

Stabilita v nejistém trhu

Dobříšský závod zapadá do širšího obrazu značky Bobcat. Firma připomíná, že stojí za původním smykem řízeným nakladačem a že v roce 2014 vyrobila miliontý nakladač. Dnes staví byznys na kompaktní technice, přídavných zařízeních, manipulační technice a dalších produktových řadách.

Globální trh ale není bez výkyvů. Doosan Bobcat oznámil za rok 2025 tržby 6,182 miliardy dolarů a provozní zisk 482 milionů dolarů. V regionu EMEA přitom tržby meziročně vzrostly o jedno procento, zatímco Severní Amerika i region Asie, Latinské Ameriky a Oceánie klesaly. Pro Dobříš je to dobrá zpráva. Evropská centrála nestojí jen u montážních linek, ale v regionu, který i v pomalejším cyklu drží stabilitu.

Vývoj z Dobříše

Přibývá také český vývoj. V září 2025 Bobcat oznámil zahájení výroby nové generace minirypadel E16, E17z, E19 a E20z, vyvinutých v dobříšském inovačním centru. Podle firmy šlo o více než tři roky vývoje, přes 20 tisíc hodin testování a více než 500 nových komponentů. Nové modely mají proti předchozí generaci snížit spotřebu paliva až o 18 procent a hlučnost o 4 dBA.

Když člověk sleduje cestu od ocelového plátu k hotovému stroji, vidí na ní proměnu českého průmyslu. Není to už jen výroba podle zadání ze zahraniční centrály. V Dobříši se navrhuje, testuje, vyrábí, školí i řídí. Závod je zároveň montážní linkou, vývojovou laboratoří, logistickým centrem a exportní branou. Ocel ze Skandinávie tu dostává tvar, software hlídá každý krok a z linky pravidelně sjíždějí stroje, které mají vydržet roky v bahně, prachu a mrazu.

Bobcat v Dobříši

Dobříšský kampus je centrála Bobcatu pro Evropu, Blízký východ a Afriku. Zahrnuje výrobní závod, inovační centrum, školicí centrum Bobcat Institute, testovací zázemí a administrativní budovu otevřenou v roce 2019. Vyrábějí se zde kompaktní stroje a příslušenství, zejména nakladače, minirypadla a další technika pro globální trhy.

Sen o rodinném domě za Prahou se prodražuje. Zasíťované parcely v dobrém dojezdu od metropole už běžně stojí miliony korun a samotný pozemek je jen začátek celkového rozpočtu. V Choťánkách u Poděbrad teď míří do prodeje poslední etapa parcel, které ukazují, kam se posunuly ceny bydlení ve středních Čechách.

Stavební pozemek v dojezdu od Prahy už dávno není levnou vstupenkou k rodinnému domu. V atraktivnějších lokalitách Středočeského kraje se ceny zasíťovaných parcel běžně dostávají na několik milionů korun, a pokud mají dobrou dopravní dostupnost, občanskou vybavenost v okolí a hotovou infrastrukturu, drží si silnou poptávku.

Ukazuje to i trh v okolí Poděbrad. V Choťánkách se aktuálně objevují stavební pozemky zhruba v pásmu 5,5 až 7,6 tisíce korun za metr čtvereční. Například nabídka na Sreality ukazuje parcelu o velikosti 739 metrů čtverečních za 4,11 milionu korun, tedy 5566 korun za metr, zatímco ve Velkém Zboží u Poděbrad je pozemek o výměře 1034 metrů čtverečních nabízen za 7,86 milionu korun, tedy 7602 korun za metr.

Pozemek za miliony je teprve začátek

Do tohoto trhu teď vstupuje poslední etapa projektu Pozemky u Poděbrad od Geosan Development. Developer uvádí do prodeje 30 parcel v Choťánkách o výměře 640 až 982 metrů čtverečních. Zasíťování má být dokončeno v závěru letošního roku a pozemky mají být napojené na vodovod, kanalizaci, elektřinu a veřejné osvětlení. Přístup zajistí nové komunikace s chodníky.

Cenově se nová etapa pohybuje v řádu vyšších jednotek milionů. Aktuální ceník Geosanu ukazuje například pozemek o velikosti 652 metrů čtverečních za 4,39 milionu korun, parcelu o výměře 795 metrů čtverečních za 5,24 milionu korun nebo pozemek o výměře 826 metrů čtverečních za 5,44 milionu korun. Největší parcela o velikosti 982 metrů čtverečních je v inzerci nabízena za 6,18 milionu korun.

Druhá vlna za Prahou dál láká rodiny

Atraktivita Choťánek stojí hlavně na poloze. Obec leží zhruba tři kilometry od Poděbrad, kam se dá autem dojet přibližně za pět minut. Na pražský Černý Most má cesta autem trvat kolem půl hodiny, přímé vlakové nebo autobusové spojení do Prahy zhruba hodinu.

Podle Geosanu byl o předchozí etapu zájem: z původních třiceti parcel zůstávaly volné už jen dva pozemky. Nově nabízené parcely jsou podle firmy o něco větší než v předchozí etapě.

Nižší odvody pro živnostníky prošly, Sněmovna přehlasovala Senát. Kritici varují před menšími důchody

Nižší odvody pro živnostníky prošly, Sněmovna přehlasovala Senát. Kritici varují před menšími důchody
Profimedia
ČTK
ČTK

Sněmovna prosadila nižší odvody živnostníků navzdory odporu Senátu. Zastánci mluví o nápravě konsolidačního balíčku, odpůrci o neodpovědném zásahu do důchodového systému.

Odvody živnostníků na sociální pojistné zřejmě zpětně klesnou na loňskou úroveň. Stvrdila to v úterý večer Sněmovna, když přehlasovala Senát, který tento návrh poslanců vládní koalice odmítl. Předlohu nyní dostane k podpisu prezident. K důvodům senátního veta patřila hlavně obava z výpadku příjmů důchodového systému i to, že živnostníci budou mít od státu nižší důchody.

Pro zákon hlasovalo nakonec 118 poslanců. K vládní koalici se přidalo i 16 poslanců ODS. Pro přehlasování Senátu bylo nutných nejméně 101 hlasů.

Měsíční úspora 715 korun

Novela ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40 procent průměrné hrubé mzdy a vrací jej na loňských 35 procent. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Podle kritiků by to mohlo vést k tomu, že živnostníci budou do budoucna pobírat o 1 500 korun měsíčně nižší penzi od státu. Navíc by to mohlo znamenat výpadek příjmů státu na důchody až 3,5 miliardy korun ročně.

Dalibor Martínek: Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB? Měl by mlčet, národní banka pracuje dobře

Názory

Nastala nám poměrně nečekaná situace. Premiér Babiš začal vyjadřovat jakési názory k fungování České národní banky. Chtěl by nižší sazby. A to v době nejasné geopolitické situace a rozhazovačné politiky vlády. Chce Babiš prolomit nezávislost ČNB?

Dalibor Martínek

Přečíst článek

Zvýšení odvodů přinesl konsolidační balíček veřejných financí bývalé vlády Petra Fialy (ODS) z roku 2023. Předloha počítá s tím, že se přeplatky na sociálním pojistném živnostníkům vrátí při vyúčtování v příštím roce, pokud si o ně do konce roku nesníží zálohy. Norma současně počítá s tím, že minimální záloha ve výši 5 720 korun klesne na nezbytné minimum, tedy 5 005 korun.

Senátor Ondřej Lochman (STAN) dnes před poslanci řekl, že Senát zamítnutím zákona nevystoupil proti živnostníkům. Naopak podle něj vystoupil ve prospěch dlouhodobé odpovědnosti a stability. Poukázal na to, že podle údajů ministerstva financí návrh přinese výpadek tří až 3,5 miliardy korun ročně. Dodal, že podle senátorů je zákon dlouhodobě neodpovědný vůči samotným živnostníkům a prohlubuje nespravedlnosti vůči zaměstnancům.

Schillerová mluví o nápravě

Ministryně financí Alena Schillerová (ANO) jako zástupkyně předkladatelů naopak vyzvala k podpoře zákona. Podle ní by tak opozice odčinila to, co vůči živnostníkům učinila, když byla ve vládě. Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) zdůraznil, že živnostníci a další osoby samostatně výdělečně činné ušetří víc než 8 000 korun ročně.

ODS: Byl to kompromis

Místopředseda Sněmovny Jan Skopeček (ODS) řekl, že v současné době je vhodné takový krok udělat. Zopakoval, že pro ODS byl konsolidační balíček kompromisem a někteří tehdejší koaliční partneři dávali přednost příjmové straně rozpočtu. „Zvyšování odvodů živnostníků byl nějaký kompromis, ze kterého jsme nadšení nebyli,“ poznamenal.

Před přijetím zákona naproti tomu opakovaně varoval bývalý ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL). I on poukazoval na to, že živnostníci budou mít měsíční důchod asi o 1 650 korun nižší a že zákon přinese jen další výpadek příjmů. „Mně to přijde jako krok, který není nutný,“ řekl.

Původně činil nejnižší vyměřovací základ čtvrtinu průměrné mzdy. Konsolidační balíček jej postupně zvyšoval v letech 2024 až 2026 nejprve na 30 procent až na letošních 40 procent průměrné mzdy, což chce nyní koalice vrátit na loňskou úroveň. V případě osob samostatně výdělečně činných, které tuto činnost vykonávají jako vedlejší, základ vzrostl o jeden procentní bod na 11 procent. Nynější úprava tento základ ponechává.

