Klan kameníků Hrdinových: Náš pískovec nemá ve světě obdoby, dá se vyleštit jako žula

Kamenný nábytek od rodinného klanu Hrdinových chce téměř každý. Jenomže ne každý na něj má. Není se čemu divit. Pracují s unikátním materiálem, z něhož lze vyrobit obří stůl s grilem nebo celou kuchyni. Zájem mají celebrity i miliardáři. Jejich příběh vyšel v magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz.

Reklama

Tomáši Hrdinovi je čerstvě padesát a celý profesní život se věnuje práci s kameny. Ne těmi malými, které zdobí šperky, ale se stavebními, co váží i stovky kilogramů. V rodu Hrdinů Tomáš, který v Hořicích vystudoval obor sochař kameník, navázal na práci otce Karla, který ke kamenickému řemeslu a mistrovství přišel praxí při údržbě nejkrásnější české vodní nádrže a elektrárny Les Království nedaleko Dvora Králové nad Labem. Konstrukce hráze a přilehlých staveb v romantizujícím pohádkově pseudogotickém duchu si Karla získaly. Není se co divit, protože vodní dílo představuje sen nejen pro kameníky, ale učarovalo i řadě fotografů a filmařů.

Korunu hráze z kamenných bloků na krajích zdobí dvě brány s ozdobnými věžičkami. Za dům správce slouží kamenný hrad s dominantní věží a cimbuřím, který by si zamilovaly a rády obývaly i americké a britské hvězdy osmdesátkového heavy metalu. Od jara 1964 je vodní dílo i s elektrárnou kulturní památkou. To však Tomáš Hrdina ještě nebyl na světě, ale v červenci 2010, kdy se stavba stala národní kulturní památkou, již byl rodinný byznys v plném proudu.

Hrabě František Kinský: Zámky už nejsou rodinné domy, ve kterých by se mělo bydlet Leaders Štědrý den je tu. Jako dárek svým čtenářům byznysový portál newstream.cz postupně zveřejňuje nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB, nyní budou dostupné online v rámci Inventury 2024 na newstream.cz. Sváteční dny startují rozhovorem s populárním šlechticem Františkem Kinským. „Historii rodiny si nesete s sebou. Můj otec, když se ho ptali, co znamená šlechtictví a co šlechta, říkal: Žijeme v jednadvacátém století, šlechta je mrtvý pojem. To už neexistuje a existovat nebude. Jsme republikou, jsme občané. Máme jenom nějakou historickou povědomost o své rodině,“ říká František Kinský. Dalibor Martínek Přečíst článek

Reklama

Devadesátkový start

Karel Hrdina, který nyní po sedmdesátce ve firmě stále působí jako designér kamenných kuchyní, předal starost o celkový chod podniku po téměř dvou desítkách let synu Tomášovi.

„V roce 1992 jsem koupil první lom, v roce 2006 jsem o něj díky ‚chytrému‘ společníkovi přišel. Tak jsem od správce konkurzní podstaty koupil chátrající prasečák se čtyřmi hektary pozemku v obci Vítězná ­Huntířov a začali jsme znova. Tak to všechno vzniklo a nyní, v roce 2024, jsme koupili nedaleký kamenolom, abychom měli dostatek materiálu pro zdejší výrobu,“ popisuje podnikatelské peripetie zakladatel rodinného podniku Karel. Kamenická výroba Hrdina & České pískovce již zaměstnává patnáct lidí a na konkrétní práce si najímá specializované živnostníky několika řemesel. Dramatické události, které se přihodily v roce 2006, kdy otec a syn Hrdinové přišli o svůj podíl v prvním lomu, dodnes řeší soudy. „Otec byl důvěřivý a společník toho využil a podvedl ho. Za jeho zády začal přepisovat pozemky patřící k lomu do svého vlastnictví. Ve hře byla i směnka na plánovanou koupi dalšího lomu, která ale byla jen na otcovo jméno. Obchod nedopadl a místo toho přišla exekuce a soudy,“ popisuje Tomáš tehdejší zoufalou situaci.

Nyní se stále čeká na rozhodnutí, které má stanovit finanční vypořádání. K tomu totiž ani po osmnácti letech nedošlo, a tak se nevyřešená minulost stále promítá do současné doby.

William Rudolf Lobkowicz a Milan Šemelák: Lobkowiczové jsou „v byznysu“ už 700 let. Taková perspektiva může inspirovat každého Leaders Být šlechticem musí být paráda, myslí si velká část lidí. Skutečnost je ale o poznání složitější. Své o tom ví jeden z nejpopulárnějších členů tuzemské šlechty William Rudolf Lobkowicz. Ten má ve slavném rodu na starosti mimo jiné digitální aktivity. A i díky tomu se setkal s Milanem Šemelákem. Ten nyní slovutnému rodu pomáhá ujasnit si, kým vlastně tradiční šlechta chce být v 21. století a jak se kvůli tomu musí proměnit. Dvojrozhovor s inspirativními muži původně vyšel v letním vydání magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete poprvé přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz. Stanislav Šulc Přečíst článek

Klíčový hráč

Nedílnou součástí dynastie Hrdinových je Tomášova manželka Barbora. Když se Tomáš před dvaceti lety s Barboru oženil, tak současná firma ještě neexistovala. „Baruška s kamenickým řemeslem nemá nic společného. Je kadeřnice a má v pražském Karlíně svůj salon. Firmu jsem založil v roce 2008 a od začátku jsem zastával názor, že byť by to byl obrovský přínos, tak nemůžu manželku nutit, aby ve firmě pracovala. Proto se stále věnuje práci, kterou má ráda a realizuje se v ní. Baví ji to, a ještě zbývá čas na rodinu,“ odhaluje Tomáš soukromí. Starost o rodinu pro Barboru znamená péči o dům, Tomáše a dva syny Adama a Matyáše.

Oba by chtěli pokračovat v rodinné tradici, ale Tomáš je nijak nenutí. Mladší Adam chodí na osmileté gymnázium a starší Matyáš nastupuje na lyceum, mají tak ještě dost času na rozhodování. „Už ale projevují velký zájem o práci ve firmě, protože se jim to moc líbí. Sami si vyrábějí nádoby na kytky, a když někam jdeme na výlet, tak si taháme v batozích kameny. To mi dělá radost. Dokonce mi nadělili geologické kladívko, tak ve volnu chodíme na výpravy za trilobity a poklepáváme,“ směje se dnešní šéf podniku a hrdý otec nejmladší generace budoucích podnikatelů.

Všechno se však v rodině úplně okolo kamenů netočí. Zbývá i čas na zábavu. Největším relaxem je pro to Tomáše cyklistika. „Sport mi dává šanci, abych se z práce nezbláznil.

Jet v létě v tričku krajinou je nádhera. Jezdím jak na silničce, tak na horském kole a nejvíc se mi líbí, že si člověk mákne. S kamarády se hecujeme a ve volném čase jsem prakticky celé léto na kole a účastním se i různých závodů,“ popisuje svou další vášeň, kterou sdílí celá rodina. Synové dokonce závodně.

Král českých a slovenských hor Igor Rattaj: Rakušané musejí lákat nové lyžaře. I ty z východu Leaders Patří k nejpopulárnějším miliardářům. Byznys Igora Rattaje se totiž za poslední dekády dotknul řady oblíbených oblastí, jako jsou hudební festivaly či filmové hity. Nejvíc energie ale soustředí na rozvoj českých a slovenských hor, kde jeho TMR provozuje celou řadu areálů. Jak se pere se změnami počasí a jak se mu daří využívat byznysový potenciál hor v létě? O tom jsme mluvili s Igorem Rattajem v letním vydání magazínu Newstream CLUB, který se věnoval návratu Česko-Slovenska. Nyní si můžete rozhovor přečíst poprvé online v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz. Michal Nosek Přečíst článek

„Musím se přiznat, že na Pražské padesátce mě manželka o dvě minuty předjela a nyní nás čeká vrchol sezony. Letíme spolu na kola do Vietnamu, žena koupila dárek k mým padesátinám a ve Vietnamu nás čeká osm set kilometrů,“ plánuje speciální výlet.

Kuchyně z kamene

Vraťme se ale do doby před šestnácti lety, kdy se v roce 2008 zrodila firma Kamenictví Hrdina – Zahradní kuchyně. „Našli jsme díru na stavebním trhu, vymysleli produkt a začali stavět zahradní kuchyně z kamene. Lidi to zaujalo. V rozjezdu nám pomohl i článek v jednom tehdejším hobby časopisu, kde nás šéfredaktorka umístila na titulní stranu, a začaly přicházet zakázky. V průběhu let se roční tržby vyšplhaly do desítek milionů korun.“

Důležitou kapitolou příběhu je první objednávka zahradní kuchyně. Paradoxně kameníci nepřišli s nabídkovým projektem, ale naopak přišla poptávka od zákazníka, který se seznámil s jejich kamenickou nabídkou krbových kamen.

„Ve Španělsku si oblíbil grilovací domy z kamene. Zavolal nám v lednu roku 2008, to byl všude sníh, a řekl, že by na své zahradě chtěl takový dům postavit. Počkali jsme na oblevu a následně grilovací dům postavili,“ vzpomíná Tomáš na svou stavební prvotinu v gastronomické oblasti.

Marcel Ihnačák: Vegeta zkazí přirozenou chuť každého jídla. Když ji používáte, všechny pokrmy chutnají stejně Enjoy Patří k nejznámějším tuzemským šéfkuchařům a v současnosti za jeho uměním můžete vyrazit na Břeclavsko, kde vlastní hned několik podniků. „Jižní Morava byla láska na první pohled. Historie, příroda a víno bylo to, co mě sem táhlo. Dnes si už neumím představit, že žiji jinde,“ říká proslulý šéfkuchař Marcel Ihnačák v rozhovoru, který původně vyšel v letním vydání magazínu Newstream CLUB a nyní si jej můžete přečíst v rámci Inventury 2024 byznysového portálu newstream.cz. Petra Nehasilová Přečíst článek

Tím to všechno začalo a nyní je jednou z posledních nejzajímavějších zakázek obří grilovací stůl pro olympijského vítěze v judu Lukáše Krpálka, který se má brzy usadit na své místo.

„Ve stole bude zabudován gril kamado, který dokáže udit, dusit, péct i grilovat, a Lukáš se těší, až bude u stolu hostit přátele z Japonska. K tomu stolu se vejde až patnáct lidí, je to opravdu velký kus kamene, ale jeřáb si s ním poradí,“ popisuje gigantickou desku. Mezi klienty mají Hrdinovi i další známé osobnosti. Například Olgu Lounovou, které postavili krb a položili kamennou dlažbu, či herečku Alici Bendovou.

Hrdinovi navíc využívají rostoucí obliby grilování a pro klienty vytvořili krby z pískovce jako kompletní stavebnici. Takový krb zájemce vyjde na osmdesát tisíc korun, čímž je dostupnější než výstavné pískovcové kuchyně za miliony.

Radim Pařík: Kurzy vyjednávání jsou drahé, jenom pokud uvažujete v nákladech. Jsou ale investicí Leaders Loni měl Radim Pařík hodně napilno. Podařilo se mu uspořádat obří konferenci na Pražském hradě, pokračuje jeho spolupráce s mezinárodně uznávanými vyjednavači v čele s Chrisem Vossem, a také musel čelit štvavé kampani od konkurence. I tak se dostal na obálku podzimního vydání magazínu Newstream CLUB a v profilovém rozhovoru vysvětloval, že se vyjednávání stává novou klíčovou dovedností zajišťující úspěch ve 21. století. „Naše vyjednávací tréninky a konzultace nejsou drahé. Ty naše jsou u nás nejdražší. Ale jen pokud uvažujete v nákladech. Jenže to my neděláme. Je Harvard drahý? Ne. Harvard je investice,“ říká Radim Pařík v rozhovoru, který si můžete přečíst poprvé celý online v rámci Inventury 2024. Věra Tůmová Přečíst článek

Exotická zakázka

Nejzajímavější realizací, kterou má rodinná firma za sebou, je stavba venkovní pískovcové kuchyně v luxusním hotelovém resortu na Zanzibaru. „Zavolal klient, že budeme stavět v Africe, a já nejdřív odpověděl, že určitě ne, protože je to tam nebezpečné. Když mi poslal fotku, kam mám jet, tak jsem názor změnil. Aktuálně se totiž jedná o jeden z nejluxusnějších hotelů na ostrově,“ vzpomíná na pracovní pobyt v Africe.

Na Zanzibaru tak vznikla kamenná kuchyně, kde připravují návštěvníkům speciality na kouři z exotického dřeva. Resort Tulia Zanzibar, kde kuchyně funguje, má české majitele a nedávno byl vyhlášen jako nejlepší luxusní romantický plážový resort v Africe.

Za další zajímavou zakázku Tomáš považuje zámeček Petrovice u Karviné, kde stavěli kuchyni u tehdy největšího a nejluxusnějšího wellnessu v České republice. „Kromě zahradní kuchyně jsme tam vytvořili i řadu fontán. V zámečku je z našeho kamene i rytířský sál,“ popisuje kameník.

Majitelkou zámečku je podnikatelka Jolanta Burkotová, která peníze na investici získala z prodeje své poloviny impéria na výrobu regálů Trestles v Dětmarovicích. Tu založila spolu s obchodním partnerem Zdeňkem Maďou v roce 1995 a postupně z ní vybudovali největšího výrobce regálů v Evropě s ročním obratem přes miliardu korun.

Christina Meinl: Před sto lety měl Meinl 900 prodejen. Protože nebyl Google, lidé tam zjišťovali vše potřebné Leaders Značka Julius Meinl patří k evropskému retailu již 160 let. A slovutné jméno se předává z generace na generaci podnikatelů. Významný post v rodinném podniku zastává Christiana Meinl, která zastává post výkonné ředitelky Julius Meinl Coffee Group pro Rakousko. „Žádný z mých předků si nikdy neřekl ‚Už nám to jde, tak se to bude dělat pořád takhle‘. Každá generace Meinlů dokázala přijít s takovým byznys modelem, který byl v dané době pro firmu nejlepší,“ říká Christina Meinl v rozhovoru, který v rámci Inventury 2024 na newstream.cz zveřejňujeme poprvé celý. Adéla Vopěnková Přečíst článek

Klientem Hrdinových je tak i Zdeněk Maďa. Pro něj vytvořili krytou kamennou kuchyni v jeho beskydském rekreačním resortu Villa Cattaleya v Čeladné a nyní mají další zakázku na jeho chalupě. A Maďa je jen jedním z miliardářů, jejichž zahrady kamenická tvorba otce a syna Hrdinových zdobí.

„Pracovali jsme i pro Petra Kellnera na jeho rezidenci v Podkozí. Tam jsme dělali kamenné ploty a zeď v bývalém mlýně. Tam mi pan Kellner podal ruku a pochválil naši práci,“ vzpomíná Tomáš na předčasně zesnulého nejbohatšího muže České republiky. Kuchyňských realizací za sebou mají otec a syn Hrdinové pět stovek, každý projekt je unikátní a pohybuje se v milionech korun.

Rukoudání stále platí

Do portfolia Hrdinům letos v dubnu přibyl kamenolom. Každý kameník potřebuje materiál, a tak je nejlepší mít svůj vlastní zdroj. Proto koupili Vyhnánov, kde je nejkvalitnější pískovec ve střední Evropě. Obsahuje osmdesát procent křemene a kvalitou tak je téměř na úrovni žuly.

Marian Jelínek: Žijeme v době nadbytku, ale šťastnější nejsme Leaders Pokračuje Inventura 2024 na byznysovém portálu Newstream.cz. Jako dárek svým čtenářům postupně zveřejňujeme nejúspěšnější rozhovory, které jsme letos vydali. Doposud jste si je mohli celé přečíst pouze v tištěných magazínech Newstream CLUB. Na Druhý svátek vánoční nabízíme rozhovor s úspěšným koučem Marianem Jelínkem. „Myslím, že žijeme v době, která je zlomová. Poprvé jako lidská společnost žijeme v dostatku. Dosud jsme žili v nedostatku, pořád jsme odtlačovali nějaké negace. Měli jsme hlad, byla nám zima, netekla teplá voda, neměli jsme léky. Negace už neodtlačujeme, žijeme v době nadbytku,“ říká Marian Jelínek. Dalibor Martínek Přečíst článek

„To bylo velké štěstí, protože majitelem byl můj spolužák. Kámen jsem od něj odebíral již dříve a pak jsem mu řekl, že kdyby prodával, tak bych lom rád koupil, protože by to pro mě bylo výhodné. Podali jsme si ruce a kamarád řekl: Až ta doba přijde, tak budeš první, komu lom nabídnu,“ vzpomíná Tomáš. Následně lom poptávala řada mnohem movitějších kupců, ale kamarád slovo dodržel a Hrdinové získali zdroj kvalitní suroviny pro několik příštích generací.

„Dělali jsme geologické vrty. Ty ukázaly, že vrstva kamene je osm metrů potvrzená na sedmi koupených hektarech. To je již majetek firmy. Navíc máme povolení k úplnému vytěžení. Kdy k němu může dojít, se odhaduje velice obtížně, ale bude to trvat dlouho,“ hodnotí své zdroje Tomáš.

Čtrnáct křížů

Kámen z lomu Vyhnánov je k vidění na historických rekonstrukcích i nových architektonických a uměleckých realizacích. Právě odsud pochází také kámen použitý pro pomník obětem střelby na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze na Palachově náměstí. „Byla to pro mě obrovská čest, že jsem mohl přispět k vytvoření pietního místa, které bude připomínat tuto tragickou událost. Proto jsem se rozhodl, že tento kámen věnuji zdarma, bez nároku na honorář. Cítím hlubokou odpovědnost a pokoru před tímto úkolem a doufám, že pomník přinese útěchu a důstojnou vzpomínku pro všechny, kteří ho navštíví,“ uvedl Tomáš před odhalením památníku.

video Bára Nesvadbová: I v Česku pomalu vítězí lidskost nad mamonem Filantropie Moderátorka Eva Čerešňáková v oblíbeném pořadu VIP Eva Talks na Newstream TV zpovídá české celebrity. Ke konci roku vám přinášíme výběr z nejzajímavějších rozhovorů. Tentokrát se spisovatelku Bárou Nesvadbovou. Hovořily o fondu Be Charity, který pomáhá lidem s handicapem, a který Bára založila. „Do dnešního dne se nám již podařilo zaměstnat 196 lidí s handicapem,” říká spisovatelka s tím, že fond se věnuje dospělým i dětem. Michal Nosek Přečíst článek

Výběr použitého kamene byl náročný. Do kamenolomu přijel sochař Vojtěch Adamec a proděkan Filozofické fakulty Martin Pehal. Měli na výběr zhruba padesát kamenů. „Vždy když si nějaký vybrali, objevili jsme další, který byl vhodnější nebo krásnější. Nakonec jsme ale vybrali velmi dobře a jsem přesvědčen, že zvolený kámen je důstojným materiálem pro pomník,“ dodává.

A vyhnanovský kámen si oblíbila řada umělců, například sochař a výtvarník Aleš John, sochař a restaurátor Jiří Kačer a již zmíněný Vojtěch Adamec.

„Segment historických staveb je má srdcová záležitost,“ říká Tomáš a upozorňuje na několik projektů, na nichž se v posledních letech podílel. Jedná se o ceněnou rekonstrukci Kuksu či dostavbu a rekonstrukci Nového proboštství na Pražském hradě. V zadním traktu budovy vznikly v režii Studia Acht Václava Hlaváčka dvě přístavby a veřejné prostranství. Plášť i střecha obou přístaveb jsou právě z pískovce z Vyhnánova, který se používá na památkové obnovy barokních a středověkých staveb.

Další z církevních realizací je křížová cesta ze čtrnácti kamenných křížů, která bude instalována v areálu kostela v Praze-Kyjích. Své uplatnění vyhnánovský pískovec nalezne i při stavbě oltáře pro kostel v Plzni či Litomyšli. Kontakty má kameník i v zahraničí. Nyní bude pracovat na rekonstrukcích kamenných mostů v Bavorsku.

Radim Pařík: Kurzy vyjednávání jsou drahé, jenom pokud uvažujete v nákladech. Jsou ale investicí Leaders Loni měl Radim Pařík hodně napilno. Podařilo se mu uspořádat obří konferenci na Pražském hradě, pokračuje jeho spolupráce s mezinárodně uznávanými vyjednavači v čele s Chrisem Vossem, a také musel čelit štvavé kampani od konkurence. I tak se dostal na obálku podzimního vydání magazínu Newstream CLUB a v profilovém rozhovoru vysvětloval, že se vyjednávání stává novou klíčovou dovedností zajišťující úspěch ve 21. století. „Naše vyjednávací tréninky a konzultace nejsou drahé. Ty naše jsou u nás nejdražší. Ale jen pokud uvažujete v nákladech. Jenže to my neděláme. Je Harvard drahý? Ne. Harvard je investice,“ říká Radim Pařík v rozhovoru, který si můžete přečíst poprvé celý online v rámci Inventury 2024. Věra Tůmová Přečíst článek

Špičkový design

Kromě venkovního využití Tomáš hledá nové možnosti i v interiérech. Po kuchyních, lomu, zpracování pískovce a rekonstrukcích památek by tak šlo o čtvrtý pilíř produkce rodinné firmy.

„Největší problém s pískovcem jako surovinou je to, že ho prakticky nikdo nezná. To se mi potvrdilo na Designbloku, kde do naší expozice přišly desítky lidí, architektů, stavařů, projektantů i designérů a nikdo o jeho možnostech nevěděl. Zaznívaly tak otázky: Co to je, odkud to je? Já pak musel vysvětlovat, že to je český kámen z Polabí nedaleko od Kuksu,“ vzpomíná kameník.

Překvapení laiků i odborníků totiž plynulo z toho, že pískovec z rodinného lomu lze díky vysokému obsahu křemene, kvalitě a struktuře vyleštit téměř jako žulu. S touhle neznalostí nyní bojujeme a snažíme se dostat svůj kámen do širšího odborného povědomí. To, že máme nejkvalitnější pískovec, je jedna věc, ale ta informace se musí dostat k lidem. Jinak to nemá byznysově cenu,“ rozkrývá situaci na trhu. Nově tak v nabídce firmy přibyly designové kamenné stoly.

Michl: Letošek bude v ČR rokem nízké inflace a finanční stability Leaders Guvernér České národní banky (ČNB) Aleš Michl očekává, že letošek bude pro ČR rokem nízké inflace a finanční stability. V diskusním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News uvedl, že inflace bude kolem 2,5 procenta a tuzemská ekonomika podle prognóz poroste kolem dvou procent, růst bude ale založen na spotřebě. Michl by raději viděl, kdyby hospodářství rostlo díky investicím. Vývoji by podle něj pomohl i vyrovnaný státní rozpočet. ČTK Přečíst článek

Spolupráce s designéry, kterou Tomáš představil na uplynulém Designbloku, byla pro firmu Hrdina & České pískovce úplnou novinkou. Jídelní stůl z pískovce s názvem Cutting Edge může zdobit interiér i exteriér. Použitý leštěný pískovec odolá dešti i rozlitým skleničkám. Leštěný kámen je navíc napuštěný impregnací proti mastnotě a tekutinám, nic se tak nevsákne a skvrny nehrozí.

Podobu vystaveného stolu s deskou z jednoho kusu pískovce navrhlo designérské studio Lexová & Smetana. „Práce s kamenem byla pro naše studio premiérou a zároveň kontrastem k našim předešlým projektům, které byly jednodušeji tvarovatelné a měkké. Onu měkkost jsme se snažili dostat i do pískovce, která je pro něj typická spíše v sochařství,“ okomentovali svůj návrh. Z Designbloku si Tomáš odnesl uznání i řadu zajímavých kontaktů, ukazuje štos vizitek architektonických ateliérů a designérů, kteří mají zájem spolupracovat.

Nápadů mají ve firmě stále víc a portfolio kamenické výroby je široké. Ve zrekonstruovaném areálu bývalého prasečáku tak návštěvník vidí komponenty konstrukcí venkovních kuchyní, stovky okrasných solitérních menhirů do zahrad, rozmanité nádoby na květiny a bonsaje všech velikostí, ploché nášlapy na tvorbu chodníků v trávě, hromady dlažebních kostek, kvádry na budoucí schodiště a další pískovcové výrobky pro stavebnictví. „Práce je to krásná a děláme úžasné věci,“ neskrývá Tomáš svůj poctivý zápal pro firmu a pískovec.

video Šéf Zátiší Group: Úspěch a neúspěch jsou dvě strany téže mince Leaders Good Company Circle 2024 je největší konferencí o sociální udržitelnosti. Dává si za cíl moderovat celospolečenský dialog o budoucnosti naší společnosti, v níž hraje propojení byznysu, neziskového a veřejného sektoru klíčovou roli. Server Newstream.cz je mediálním partnerem akce, na které hovořil i zakladatel a prezident gastronomické společnosti Zátiší Group Sanjiv Suri. Michal Nosek Přečíst článek