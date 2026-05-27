VISA Bank Branch of the year za 1. čtvrtletí 2026 zná své vítěze
Soutěž Visa Bank Branch of the Year, která hodnotí kvalitu zákaznického zážitku na kamenných bankovních pobočkách napříč Českou republikou, uzavřela výsledky za 1. čtvrtletí roku 2026. Do projektu je zapojeno osm bankovních domů pokrývajících většinu trhu, a konkurence je tak dlouhodobě velmi silná. Vítězem prvního kvartálu se stala pobočka České spořitelny na adrese T. G. Masaryka v Karlových Varech. Na druhém místě skončila ČSOB (Břetislavova, Hradec Králové) a třetí příčku obsadila MONETA Bank (OC Krakov, Lodžská, Praha 8).
„Projekt vznikl s cílem zviditelnit a podpořit bankovní pobočky, které stále tvoří klíčovou součást bankovních služeb pro občany,“ uvedl za společnost Visa Viktor Nábělek.
Vítěz: ČS Karlovy Vary s důrazem na zážitek i komunitu
Karlovarská pobočka České spořitelny zaujala porotu komplexním přístupem k zákaznické zkušenosti i silným komunitním přesahem. „Udělalo nám to obrovskou radost. Skutečnost, že tato pobočka doslova září, je zásluhou celého našeho týmu,“ shodují se její zástupci.
Hodnotitelé ocenili zejména promyšlenou zákaznickou cestu, moderní a vzdušný interiér i propojení digitálních nástrojů s lidským přístupem. „Zde hraje roli komplexní zážitek od bezbariérového přístupu až po finální interakci. Technologie doplňuje lidská stránka, zákazník cítí, že do služby dává zdejší tým srdce,“ uvedli hodnotitelé.
Kartou, hotově, nebo přes Revolut? Jak na dovolené platit, aby se z ní nestal kurzový horor
Významnou roli hraje i zapojení do regionálního života. Pobočka se prostřednictvím nadace a grantových programů podílí na podpoře lokálních projektů a dobrovolnických aktivit.
Druhá ČSOB: moderní servis a digitální orientace
Pobočka ČSOB v Hradci Králové bodovala především moderním prostředím, přehlednou navigací a vysokou úrovní digitální podpory klientů. Silnou stránkou je také práce s klientem při vstupu na pobočku, kde orientaci zajišťuje vyškolený „greeter“.
Porota ocenila čistý, vizuálně sjednocený interiér, důraz na bezbariérovost i využití digitálních panelů a samoobslužných prvků. Pobočka zároveň podporuje klienty v používání digitálních služeb, například prostřednictvím virtuální asistentky Kate.
Třetí MONETA: dostupnost a komplexní poradenství
Pobočka MONETA Bank v pražském OC Krakov se mezi nejlepší dostala díky výborné dostupnosti, dlouhé otevírací době včetně víkendů a kvalitnímu poradenství. Klienti oceňují zejména rychlou obsluhu samoobslužné zóny a profesionální přístup bankéřů.
Poradci zde aktivně pracují s individuálními potřebami klientů. „Konzultace působila profesionálně a klient odcházel s jasným řešením i domluveným dalším postupem,“ shrnuje hodnocení odborný tým hodnotitelů.
Vítěz kvartálu postupuje automaticky do celostátního finále soutěže, kde se bude ucházet o titul Bankovní pobočka roku 2026. Ten každoročně stanovuje nezávislá odborná porota složená z představitelů akademické sféry, médií i technologických partnerů.
