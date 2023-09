Biohacking: Problémy se srdcem zabijí nejvíc lidí. Jak tomu předcházet

V dalším pokračování seriálu o zdravém životním stylu Biohacking se tentokrát zaměříme na srdce a jak o ně pečovat.

Srdce je jeden z těch absolutně nejdůležitějších orgánů. Problémy s ním spojené stojí za největším množstvím úmrtí na chronické nemoci na světě, dvakrát více než všechny druhy rakoviny dohromady. Pokud nepočítáme vrozené vady, za nemoci srdce a oběhové soustavy z velké části většinou může špatný životní styl. Často totiž přetrvává po desetiletí a na stavu celkového zdraví, a zvláště srdce, se podepisuje zásadním způsobem.

Jedním z největších rizik pro vznik kardiovaskulárních onemocnění je metabolický syndrom. Je to kombinace obezity (zejména přítomnost nadbytečného tuku mezi orgány v břiše), vysokého krevního tlaku a problémů s udržením zdravé hladiny krevního cukru a cholesterolu.

Ani doktoři se neshodnou

U většiny lidí lze metabolický syndrom zcela či z velké části vyléčit pomocí změn životního stylu, a to zejména v přístupu ke stravování a pohybu. Strava by měla být první linií strategie pro řešení většiny chronických onemocnění vůbec. Je ovšem všeobecně známé, že ohledně optimálního způsobu stravování neexistuje univerzální shoda často ani mezi experty.

Existují přístupy, doporučované často lékaři a výzkumníky, které představují vylepšení pro většinu lidí konzumujících standardní západní stravu zahrnující množství průmyslově zpracovaných potravin. Mezi ně patří středomořská strava, která je založená na ovoci, zelenině, celozrnných potravinách, ořeších, bylinkách a na přiměřeném množství bílého masa, vajec a mléčných výrobků.

Doporučuje se také konzumace ryb a zdravých olejů, jako je ten olivový. Na snížení vysokého tlaku je určená takzvaná DASH strava. Je podobná středomořské stravě, ale v rámci ní se ještě aktivně zaměřuje na snížení soli v jídle. Místo ní se snaží maximalizovat konzumaci ostatních minerálů, které nezvyšují krevní tlak, či ho naopak mají schopnost snížit: zejména je to draslík, hořčík a vápník.

Bez éček

Shoda ohledně optimálního složení stravy pro obecné, a zvláště pak i kardiovaskulární zdraví nepanuje ani mezi biohackery. Alespoň co se týče množství a poměru makronutrientů, tedy bílkovin, cukrů a tuků a zdrojů, z kterých mají pocházet.

Někteří biohackeři vyznávají low carb či paleo a jim podobné přístupy, někteří jsou na pomyslné druhé straně spektra – preferují vegetariánství, veganství, živou stravu a podobně. Vzácná shoda ale panuje ohledně faktu, že strava má být průmyslově nezpracovaná a co nejvíce ve své přirozené podobě. To znamená ideálně v takovém stavu, jak jídlo najdeme v přírodě.

Pokud jíme zpracované potraviny, tak pak ty z co nejméně surovin a přídatných látek. Pečivo tedy z celých zrn, s kváskem, bez éček a barviv. Maso nezpracované do uzenin a konzerv. Zelenina a ovoce čerstvé, bez přidaného cukru a soli. Další strategií, kterou biohackeři doporučují, je pravidlo 80-20. 80 procent jídla konzumovat zdravé a přirozené, se zbylými dvaceti si tělo umí poradit a můžeme si tedy následně trochu dopřát.

Pohybem nezhubnete

Pohyb je jedním z lifestylových faktorů, které jsou právě pro zdraví srdce naprosto zásadní. Je třeba připomenout, že fyzická aktivita není příliš úspěšnou strategií pro snižování hmotnosti, alespoň ne v porovnání s úpravou jídelníčku. Je ale absolutně nezbytná právě pro zachování zdravého srdce a pružných cév. Pro tělo je fyzická aktivita stresorem, ale pokud je dávkován v rozumné míře, pak je stresorem pozitivním, neboť nám naše orgány a tkáně pomůže zachovat v dobré kondici.

Zdraví srdce lze vylepšit také řadou doplňků, ale mějte na paměti, že zejména u srdečně-cévního systému fungují opravdu jak jejich název napovídá – jako doplňková strategie. I malé změny v každodenním přístupu ke stravě a pohybu budou mít větší dopad než jenom samotná suplementace. Pokud ale již máme zdravotní problém, přírodní léčba může pomoci zlepšit zdravotní stav.

Doplňkem číslo jedna pro zachování zdraví srdce zejména pro věkovou kategorii nad 45 let jsou produkty s koenzymem Q10. Je to zejména díky jeho vlastnosti zlepšovat buněčnou bioenergetiku, působit jako antioxidant a zvyšovat schopnost organismu zachytávat volné radikály. Studie ukazují, že Co Q10 může být také schopen zvýšit průtok krve a zlepšit výkonnost a srdeční kapacitu při cvičení. Dále lze doporučit doplňky ze skupiny adaptogenů, jako ženšen, tulsi či kořen maca.

