Eurokomisaři schválili přípravek na prevenci HIV, podílel se na něm i Čech
Evropská komise udělila registraci dvakrát ročně podávané injekci na prevenci viru HIV od americké společnosti Gilead Sciences, na jejímž vývoji se podílel český virolog a biochemik Tomáš Cihlář. Informovala o tom agentura Reuters. Minulý měsíc lék doporučila schválit Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA), podle které je přípravek vysoce účinný.
Lék lenakapavir bude v Evropě prodáván pod obchodním názvem Yeytuo. V červnu byl schválen i regulačními orgány ve Spojených státech, kde je prodáván pod názvem Yeztugo.
Schválení Evropskou komisí platí pro použití v 27 členských státech Evropské unie a rovněž v Norsku, Lichtenštejnsku a na Islandu. Než bude lék zpřístupněn pacientům, bude muset společnost Gilead Sciences dohodnout ceny a podmínky úhrady se zdravotnickými systémy v každé zemi.
Tržby v řádech miliard dolarů
Ve Spojených státech je katalogová cena léku Yeztugo od Gileadu přes 28 tisíc dolarů (přes 590 tisíc korun) ročně. Některé americké pojišťovny s úhradou nové injekce zatím váhají s odvoláním na její vysokou cenu ve srovnání s generickými léčivy, uvedla agentura Reuters. Analytici předpokládají, že lék dosáhne do roku 2029 tržeb přes čtyři miliardy dolarů ročně.
Zmíněná injekce není vakcínou, ale formou prevence známé jako pre-expoziční profylaxe (PrEP). Od dosavadních podobných přípravků se odlišuje tím, že její podání stačí jednou za šest měsíců, na rozdíl od každodenního užívání. Slibuje rovněž vysokou účinnost, podle studií snižuje riziko přenosu HIV u dospělých a dospívajících o více než 99,9 procenta.
