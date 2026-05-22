Nostalgie, chamtivost a Pikachu. Pokémon karty zažívají šílenou rally
Pokémon karty se z dětského koníčku proměnily v trh, kde se míchá nostalgie, spekulace, kryptopeníze i překupnictví. Nové balíčky vyprodávají během minut, sběratelé čekají ve frontách a nejvzácnější karty se prodávají za miliony dolarů.
Kdysi to byla dětská radost za pár korun: koupit balíček, doufat v holografickou kartu a pak měnit s kamarády, dokud člověk neměl vysněnou sbírku. Dnes se kolem Pokémon karet tvoří fronty před obchody, lidé koordinují nákupy na sociálních sítích a část kupujících už se netváří jako fanoušci, ale jako investoři.
Pokémon mánie je zpět. Tentokrát v ní jde hlavně o peníze
Trh s Pokémon kartami novou mánii, píše web CNBC. Pohání ji nostalgie, velké aukční prodeje, spekulace i lidé, kteří doufají, že běžný balíček rychle otočí se ziskem.
Nové edice se v některých obchodech vyprodávají během minut. Fanoušci sledují dostupnost přes platformy X a Discord a vyrážejí za novými zásobami hned, jak se objeví. V Británii i ve Spojených státech se kolem karet opakují scény známé spíš z výprodejů tenisek nebo elektroniky: dlouhé fronty, nápor na e-shopy, zahlcené pokladny i lidé, kteří skupují celé zásoby, všímá si server.
A právě to je jeden z důvodů, proč se trh přehřívá. Když běžný zákazník kartu nesežene v obchodě, často mu zbývá už jen sekundární trh. A tam je cena násobně vyšší.
Z dětské nostalgie investiční aktivum
Pokémon začal v roce 1996 jako hra pro Nintendo Game Boy. Krátce poté přišly sběratelské karty a z franšízy se stal globální fenomén.
V nultých letech zájem slábl, ale návrat nastartovala kombinace nostalgie a nových her. Velký impulz přinesl mobilní hit Pokémon Go v roce 2016 a později také Nintendo Switch s novými Pokémon tituly. Do světa Pokémonů se vrátili mileniálové, kteří na něm vyrůstali, a přidali se noví hráči.
Stephanie Farnsworthová z University of Sunderland to pro CNBC popsala jako „pokémonovou renesanci“.
Logan Paul přilil olej do ohně
Hype kolem trhu posilují i rekordní prodeje nejvzácnějších karet. V únoru prodal influencer a wrestler Logan Paul kartu Pikachu Illustrator za více než 16 milionů dolarů. Původně ji koupil v roce 2021 za něco přes pět milionů dolarů.
Podobné obchody mají vedle sběratelského i psychologický efekt. Když se jedna karta prodá za cenu luxusní vily, část lidí začne věřit, že i běžnější produkt z obchodu může být vstupenkou k rychlému výdělku.
Roy Raftery, expert na sběratelské karty z londýnské aukční síně Stanley Gibbons Baldwin’s, řekl CNBC, že část trhu dnes táhnou lidé, kteří vydělali na kryptoměnách a hledají další místo, kam peníze přesunout.
Překupníci změnili pravidla hry
Fanoušci mají pro lidi, kteří karty nakupují hlavně kvůli rychlému přeprodeji, příznačné označení: scalpeři, tedy překupníci.
Jejich taktika je známá i z jiných sběratelských trhů. Vykoupit zásoby, vytvořit nedostatek a prodávat dál s přirážkou. CNBC popisuje, že některé produkty se na oficiálních stránkách prodávají za desítky liber, ale na eBay se objevují za dvojnásobek, trojnásobek nebo i víc.
Například boxy Elite Trainer Box, které mají v oficiálním prodeji stát zhruba 55 liber, se na přeprodejních platformách objevovaly za více než 100 liber a v některých případech i přes 300 liber. U populárnějších sad šly ceny ještě výš.
Trh má nádech bubliny
Analytici upozorňují, že trh s kartami se změnil velmi rychle. David Bellinger z Mizuho podle CNBC uvedl, že tempo vývoje je mimořádně prudké a trh má částečně „napěněný“ charakter.
Data, která CNBC cituje z indexu společnosti Collectors, ukazují, jak výrazný byl růst cen. Od roku 2004 do roku 2020 měly ceny Pokémon karet stoupnout o 282 procent. Od roku 2020 pak podle stejného indexu vyskočily o 1350 procent.
To je také důvod, proč se o karty začali zajímat i lidé, kteří by dříve podobný trh ignorovali. Pro jedny jde o nostalgii, pro druhé o alternativní aktivum.
Sběratelé pořád existují
V celé mánii se ale neztratili ani skuteční fanoušci. Ti dál nakupují proto, aby dokončili sadu, našli oblíbeného Pokémona nebo si znovu koupili kus dětství. Dětská hra se ale změnila v trh s emocemi. Pokémon karty dnes nejsou jen o tom, co je uvnitř balíčku. Jsou o vzácnosti, příběhu, stavu, certifikaci, aukční historii i strachu, že člověk něco propásne.
A právě proto se z kdysi jednoduché dětské hry stal trh, který chvílemi připomíná burzu. S jedním rozdílem: místo akciových tickerů se tu řeší Pikachu, Charizard a jestli je další pokles cen jen korekce, nebo začátek konce celé mánie.
