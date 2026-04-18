Současné očkování proti černému kašli nestačí. Čeští vědci hledají účinnější řešení
Čeští vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky se zaměřili na výzkum černého kašle, nemoci, která podle nich dlouhou dobu stála mimo hlavní zájem odborníků. Vedle studia samotného mechanismu nákazy pracují také na vývoji nové, účinnější vakcíny. Pomáhá jim k tomu i nový model testování na myších.
Podle vedoucího týmu Petera Šeba se o černém kašli stále ví překvapivě málo. Jedním z důvodů je historický úspěch vakcíny Alditepera, zavedené na přelomu 50. a 60. let, která vedla k výraznému poklesu onemocnění a tím i k útlumu výzkumu. Dalším problémem je, že bakterie způsobující černý kašel napadá výhradně člověka, takže dlouho chyběl vhodný zvířecí model pro studium přenosu infekce.
Klesající účinnost
Současná pertusová vakcína, používaná v Česku od roku 2007, sice dobře chrání kojence, její účinnost však u starších dětí a dospívajících výrazně klesá. Nedokáže totiž vytvořit dostatečnou slizniční imunitu. Nemoc je tak dnes nejrizikovější právě pro seniory a neočkované kojence.
Před zavedením očkování byl černý kašel jednou z hlavních příčin úmrtí kojenců v rozvinutých zemích. Podle Šeba na něj umíralo více dětí než na všechna ostatní infekční onemocnění dohromady. Po zavedení vakcíny ale výskyt dramaticky klesl – z desítek tisíc případů ročně na pouhé jednotky.
Jak se dožít vyššího věku ve zdraví? Kardiolog Táborský má překvapivě jednoduchou odpověď
Enjoy
V posledních letech se však situace opět zhoršuje. Počet nakažených vzrostl až na více než 37 tisíc případů v roce 2024. Epidemie si vyžádala i oběti na životech. Podle Šeba přitom pouhé přeočkování současnými vakcínami problém nevyřeší. Klíčem je vývoj nové vakcíny, která dokáže zabránit i samotnému přenosu infekce.
Výzkum probíhá v rámci programu Infekční choroby: nové cíle a strategie, který propojuje odborníky z akademických institucí. Ti se věnují nejen studiu virů a bakterií, ale také vývoji nových vakcín a zkoumání odolnosti bakterií vůči antibiotikům.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.