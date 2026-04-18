Současné očkování proti černému kašli nestačí. Čeští vědci hledají účinnější řešení

Čeští vědci z Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky se zaměřili na výzkum černého kašle, nemoci, která podle nich dlouhou dobu stála mimo hlavní zájem odborníků. Vedle studia samotného mechanismu nákazy pracují také na vývoji nové, účinnější vakcíny. Pomáhá jim k tomu i nový model testování na myších.

Podle vedoucího týmu Petera Šeba se o černém kašli stále ví překvapivě málo. Jedním z důvodů je historický úspěch vakcíny Alditepera, zavedené na přelomu 50. a 60. let, která vedla k výraznému poklesu onemocnění a tím i k útlumu výzkumu. Dalším problémem je, že bakterie způsobující černý kašel napadá výhradně člověka, takže dlouho chyběl vhodný zvířecí model pro studium přenosu infekce.

Klesající účinnost

Současná pertusová vakcína, používaná v Česku od roku 2007, sice dobře chrání kojence, její účinnost však u starších dětí a dospívajících výrazně klesá. Nedokáže totiž vytvořit dostatečnou slizniční imunitu. Nemoc je tak dnes nejrizikovější právě pro seniory a neočkované kojence.

Před zavedením očkování byl černý kašel jednou z hlavních příčin úmrtí kojenců v rozvinutých zemích. Podle Šeba na něj umíralo více dětí než na všechna ostatní infekční onemocnění dohromady. Po zavedení vakcíny ale výskyt dramaticky klesl – z desítek tisíc případů ročně na pouhé jednotky.

V posledních letech se však situace opět zhoršuje. Počet nakažených vzrostl až na více než 37 tisíc případů v roce 2024. Epidemie si vyžádala i oběti na životech. Podle Šeba přitom pouhé přeočkování současnými vakcínami problém nevyřeší. Klíčem je vývoj nové vakcíny, která dokáže zabránit i samotnému přenosu infekce.

Výzkum probíhá v rámci programu Infekční choroby: nové cíle a strategie, který propojuje odborníky z akademických institucí. Ti se věnují nejen studiu virů a bakterií, ale také vývoji nových vakcín a zkoumání odolnosti bakterií vůči antibiotikům.

Ivana Pečinková: Vláda otevírá cestu k vyšším deficitům. Tiše a nepozorovaně

Alena Schillerová
ČTK
Ivana Pečinková
Ivana Pečinková

Vypadá to, že téma převedení financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet vytvořilo opravdu mimořádně hustou kouřovou clonu. Díky ní probíhají zásadní události bez pozornosti, jakou by si zasloužily. Jako ta, že se Česko chystá odbrzdit deficity státního rozpočtu a zadlužování státu.

Poslaneckou sněmovnou právě procházejí zákony týkající se procesu sestavování státního rozpočtu a jeho pravidel. Vláda chce kromě jiného rozšířit okruh výdajů, které se po několik příštích let (možná navždy, kdo ví) nebudou započítávat do výdajových rámců, jež vymezují prostor pro maximální deficity státní kasy a vládního dluhu. K již existující (a prodloužené) výjimce na výdaje na obranu přibydou výdaje na dopravní infrastrukturu či energetické stavby takzvaně strategického významu.

Převratná změna

A další chystaná změna je až převratná: má se uzákonit, že pokud Poslanecká sněmovna vládě v prvním čtení vrátí návrh státního rozpočtu k přepracování, protože nesouhlasí se základními parametry rozpočtu, může si pak kabinet rozpočet přepracovat bez ohledu na výdajové limity, které omezují plánovaný rozpočtový deficit.

Novela zákona o pravidlech rozpočtové odpovědnosti tak dodatečně odstraní problém, který měla při schvalování rozpočtu 2026 ministryně financí Alena Schillerová s Národní rozpočtovou radou. Ta ministryni vytkla, že schodek naplánovaný na letošní rok překračuje povolenou hranici deficitu o zhruba 60 miliard korun. Ministryně argumentovala tím, že nejde o řádný, nýbrž sněmovnou vrácený rozpočet, takže pro něj pravidla rozpočtové odpovědnosti neplatí.

Všechny změny se chystají velmi překotně. Něco neprošlo připomínkovým řízením, k něčemu dostali poslanci neaktualizované sněmovní tisky, na něco se zkrátily projednávací lhůty, o něčem se ve Sněmovně jednalo až po půlnoci, kdy byli všichni po zásluze krutě unavení. Výsledek? Veřejnost a dokonce ani ti, kdo by měli být takzvaně v obraze, nemají ponětí, co se vlastně kolem přípravy a kontroly státního rozpočtu peče.

Ukázalo to i čtvrteční jednání Výboru pro rozpočtové prognózy, jehož členové byli podle očitých svědků překvapeni až šokováni zprávami o tom, jaké změny se ve Sněmovně připravují. Dokonce tam padl návrh, aby výbor přijal společné stanovisko. Negativní stanovisko. Příprava státního rozpočtu se výboru týká jen okrajově, protože jeho pravomoci jsou omezeny na prověřování realističnosti makroekonomické predikce a předpokládaných rozpočtových příjmů. Ale i tak je překvapivé, že jeho členové o chystaných změnách nevěděli.

Belgie má poprvé v historii u agentury Moody’s horší rating než Česko

Belgie
ČTK
Lukáš Kovanda
Lukáš Kovanda

Česko má dnes poprvé v historii lepší rating než Belgie, dle agentury Moody’s. Ta totiž včera večer Belgii zhoršila hodnocení bonity dluhu, resp. udržitelnosti veřejných financí, ze známky Aa3, kterou má i Česko, na A1. Už 14 zemí eurozóny má u Moody’s horší rating než ČR, jenom pět jej má lepší. Je to další újma pro euro a eurozónu. Belgie má v příštích pěti letech každoročně hospodařit se schodkem přes 5 procent HDP, během pěti let její veřejné zadlužení dosáhne výrazných 122 procent HDP, plyne dále z aktuální prognózy Mezinárodního měnového fondu.

Po včerejším zhoršení ratingu Belgie ze strany agentury Moody’s stoupl podíl zemí eurozóny, které vykazují u dané agentury horší rating než Česko, na více než 66 procent. Poprvé v historii tak platí, že horší rating než Česko mají více než dvě třetiny zemí eurozóny.

Lepší rating než Česko vykazuje nyní dle Moody’s pouze pětice zemí eurozóny. Jedná se o Německo, Nizozemsko, Lucembursko a dále Finsko, Rakousko. Irsku a Francii pak náleží stejný rating jako Česku.

Lepší rating se zpravidla propisuje do relativně nižších nákladů obsluhy veřejného dluhu. Byť v případě eurozóny to momentálně úplně neplatí. Země s horším ratingem než ČR mívají v tomto desetiletí nižší náklady dluhy než ČR. Například právě Belgie si v letech 2023 až 2026 půjčuje na deset let v průměru o zhruba jeden procentní bod levněji než Česko. Země eurozóny za tento stav do značné míry vděčí fiskálně ukázněným ekonomikám typu Německa, které se těší takové důvěře mezinárodních investorů v otázce fiskální odpovědnosti, že z toho v rámci sdílení měny těží i mnohem zadluženější země.

Tento stav ale nebude trvat navždy. Například v podstatné části minulého desetiletí si naopak půjčovala dráže Belgie než Česko, v důsledku evropské dluhové krize, ale i kurzového závazku České národní banky (viz. graf níže).

