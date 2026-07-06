FOTOGALERIE: Podívejte se na dosud největší výstavu Lubomíra Typlta
Tři dekády tvorby jedné z klíčových osobností současné české malby Lubomíra Typlta nabízí slovenské Danubiana Meulensteen Art Museum nedaleko Bratislavy. Podívejte se na doposud nejrozsáhlejší expozici, v níž se zračí vývoj jeho umělecké vize i proměna světa.
Lubomír Typlt patří k nejuznávanějším umělcům současnosti. V jeho tvorbě, jak ji on sám často popisuje, se zrcadlí „potlačované násilí“ současné společnosti i jednotlivců. Jeho díla vyprávějí příběhy, často děsivé, přesto fascinující a v původním slova smyslu atraktivní. Přestat se dívat na podivné rituály nebo například portrét plačícího nemluvněte je téměř nemožné.
Podívejte se na díla vystavená v Danubiana Meulensteen Art Museu:
Typltovo dílo se poměrně pravidelně představuje v českých i zahraničních galeriích, přesto tak velkou přehlídku, jakou mu uspořádalo slovenské Danubiana Meulensteen Art Museum v podobě výstavy nazvané Vrátil jsem se zpět, i když jsme si nechyběli, ještě neměl. Návštěvníci tak až do konce srpna mohou navštívit opravdu reprezentativní průřez dílem fenoménu české malby, v níž se zrcadlí i jeho působení v kapele WWW.
„Typltova tvorba není pro každého, ale je o všech. Cíleně potlačuje identitu jednotlivce ve prospěch dynamiky skupiny. Postavy, které staví do popředí, připomínají loutky na prázdném jevišti, kde jejich vzájemné vztahy, těsná blízkost a související artefakty definují napjaté scény. Na první pohled jsou jednoduché a okamžitě upoutávají pozornost, zároveň však zůstávají esteticky vzdálené od toho, co považujeme za běžnou představu o kráse,“ uvádí kurátor výstavy Michal Stolárik.
„Autorova díla otevírají brány do nejtemnějších zákoutí lidské mysli, zároveň však univerzálně odrážejí společenské nálady a reagují na geopolitickou atmosféru. Interakce postav, lineární příběhy a emocionální vrstvy tak zůstávají srozumitelné komukoli a kdekoli,“ dodává kurátor.
Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
Sara a Teo Sandevovi: V Česku jsme doma, Balkán nám koluje v krvi
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Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.