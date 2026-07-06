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newstream.cz Enjoy FOTOGALERIE: Podívejte se na dosud největší výstavu Lubomíra Typlta

FOTOGALERIE: Podívejte se na dosud největší výstavu Lubomíra Typlta

Luboš Typlt do 30. srpna 2026 vystavuje v Danubiana Meulensteen Art Museu nedaleko Bratislavy.
Danubiana Meulensteen Art Museum
Stanislav Šulc
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Tři dekády tvorby jedné z klíčových osobností současné české malby Lubomíra Typlta nabízí slovenské Danubiana Meulensteen Art Museum nedaleko Bratislavy. Podívejte se na doposud nejrozsáhlejší expozici, v níž se zračí vývoj jeho umělecké vize i proměna světa.

Lubomír Typlt patří k nejuznávanějším umělcům současnosti. V jeho tvorbě, jak ji on sám často popisuje, se zrcadlí „potlačované násilí“ současné společnosti i jednotlivců. Jeho díla vyprávějí příběhy, často děsivé, přesto fascinující a v původním slova smyslu atraktivní. Přestat se dívat na podivné rituály nebo například portrét plačícího nemluvněte je téměř nemožné.

Podívejte se na díla vystavená v Danubiana Meulensteen Art Museu:

131 fotografií v galerii

Typltovo dílo se poměrně pravidelně představuje v českých i zahraničních galeriích, přesto tak velkou přehlídku, jakou mu uspořádalo slovenské Danubiana Meulensteen Art Museum v podobě výstavy nazvané Vrátil jsem se zpět, i když jsme si nechyběli, ještě neměl. Návštěvníci tak až do konce srpna mohou navštívit opravdu reprezentativní průřez dílem fenoménu české malby, v níž se zrcadlí i jeho působení v kapele WWW.

Typltova tvorba není pro každého, ale je o všech. Cíleně potlačuje identitu jednotlivce ve prospěch dynamiky skupiny. Postavy, které staví do popředí, připomínají loutky na prázdném jevišti, kde jejich vzájemné vztahy, těsná blízkost a související artefakty definují napjaté scény. Na první pohled jsou jednoduché a okamžitě upoutávají pozornost, zároveň však zůstávají esteticky vzdálené od toho, co považujeme za běžnou představu o kráse,“ uvádí kurátor výstavy Michal Stolárik.

„Autorova díla otevírají brány do nejtemnějších zákoutí lidské mysli, zároveň však univerzálně odrážejí společenské nálady a reagují na geopolitickou atmosféru. Interakce postav, lineární příběhy a emocionální vrstvy tak zůstávají srozumitelné komukoli a kdekoli,“ dodává kurátor.

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Sara a Teo Sandevovi: V Česku jsme doma, Balkán nám koluje v krvi

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Česko je pro ně domov, Balkán zase místo, kde se všechno děje naplno. Sara a Teo Sandevovi otevřeně mluví o rodinných kořenech, životě mezi dvěma kulturami i o tom, proč je to táhne do světa.

Petra Nehasilová

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VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Whisky byla hvězdou dekády, loni ale ztratila. Investoři do luxusu vybírají opatrněji

Whisky
ČTK
nst
nst

Investice do luxusního zboží loni mírně ztratily, za poslední dekádu ale stále vykazují výrazné zhodnocení. Trh se však mění: po éře plošného růstu už investoři víc rozlišují mezi uměním, hodinkami, vínem nebo whisky.

Investice do luxusního zboží loni mírně ztratily. Podle Indexu luxusních investic společnosti Knight Frank se jejich hodnota snížila o 0,4 procenta. V delším horizontu ale luxusní aktiva investorům stále vydělávají. Za posledních deset let zhodnotila o 38,6 procenta.

Na českou inflaci to však nestačilo. Ta loni dosáhla 2,5 procenta a za desetileté období činila zhruba 55 procent.

Podle Knight Frank zažila luxusní aktiva nejsilnější růst mezi roky 2020 a začátkem roku 2022. Boom ale zastavily vyšší úrokové sazby a roky 2023 a 2024 už se nesly ve znamení poklesu u většiny sledovaných kategorií.

Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru

Trumpovy nákupy budí otázky. Akcie padaly, on nakupoval. A den nato poslal trhy vzhůru

Trhy

Zatímco investoři počítali ztráty po Trumpově celní ofenzivě, prezidentovy investiční účty přikupovaly akcie Applu, Nvidie, Amazonu či Microsoftu. O den později Trump napsal, že je „skvělý čas nakupovat“, aby vzápětí oznámil částečný ústup od cel. A spustil tím tržní rally, na které vydělal.

nst

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Mohutný růst whisky

Nejvýraznější zhodnocení za poslední dekádu přinesla vzácná whisky, jejíž cena vzrostla o 112 procent. Dařilo se také francouzským vínům s průměrným výnosem 106 procent. Automobiloví veteráni za stejné období přidali 31,3 procenta.

„Po období covidu zažily sběratelské trhy nebývalý boom. Rostly ceny umění, luxusních hodinek, whisky i dalších sběratelských předmětů. Poslední roky ale ukazují, že období plošného růstu skončilo,“ uvedl ředitel Portu Gallery Martin Jaroš.

MAEXTRO S800

Porsche, Audi a BMV ztrácí v Číně půdu pod koly. Domácí značky je válcují cenou i technologiemi

Zprávy z firem

Evropské automobilky dlouho spoléhaly na slavné logo, výkon a pocit výjimečnosti. Jenže v Číně se pravidla luxusu rychle mění. Domácí značky nabízejí extrémní rychlost, chytré technologie, bohatou výbavu a často i výrazně nižší cenu.

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Vývoj jednotlivých kategorií se podle něj začíná výrazně rozcházet. Zatímco impresionistické umění loni zdražilo o 13,6 procenta a hodinky o 5,1 procenta, hodnota investiční whisky klesla o 10,9 procenta.

„Už tedy neplatí, že by rostla celá kategorie alternativních investic jako celek. Investoři mnohem pečlivěji rozlišují mezi jednotlivými segmenty i konkrétními předměty. Trh dospívá a spolu s ním i investoři,“ dodal Jaroš.

Generační obměna

Do trhu podle něj stále výrazněji promlouvá také generační obměna sběratelů. Ti už se nerozhodují jen podle očekávaného výnosu, ale také podle osobního vztahu k danému předmětu.

Obliba alternativních investic v posledních letech roste. Zvláštní místo mezi nimi mají sběratelské a umělecké předměty. Právě u nich hraje vedle možného zhodnocení a ochrany před inflací významnou roli také emocionální hodnota a radost z vlastnictví.

VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB 

Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.

Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.

Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.

Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.

To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB. 

A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.

Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.

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Kinští probouzejí klášterní zdi. Zámek ve Žďáru dostává nový život

Zámek Žďár nad Sázavou
Michale Mašek, užito se svolením
Petra Nehasilová
Petra Nehasilová

Bývalý klášterní konvent ve žďárském zámku se po rozsáhlé rekonstrukci mění v Hub 800. Nové kulturně-kreativní centrum chce do místa s osmisetletou historií vrátit živé umění, vzdělávání, rezidence i místní komunitu.

Opravit památku je jedna věc. Vrátit jí život je mnohem těžší. Ve Žďáru nad Sázavou se o to teď pokoušejí v areálu zámku spojeného s rodinou Kinských. Bývalé klášterní prostory, které prošly rekonstrukcí, se mění v Hub 800 – kulturně-kreativní centrum Vysočina. Nemá to být jen další krásně opravený historický sál. Ambice je větší. Do místa s osmisetletou pamětí se mají vrátit tvorba, vzdělávání, hudba, tanec, performance, rezidence i lidé ze Žďáru a okolí.

„Hub 800 je pro mě splněním snu, který jsme v souvislosti s konventem na zámku nosili dlouho v hlavě. Chtěli jsme vrátit místu, kde se po staletí učilo a tvořilo, jeho původní smysl, jen v jiné podobě,“ říká Marie Kinsky, zakladatelka a ředitelka festivalu KoresponDance, která stojí i za vznikem Hubu 800.

9 fotografií v galerii

Z kláštera zámek, ze zámku kreativní centrum

Žďárský zámek není klasický šlechtický areál bez hlubší minulosti. Vyrostl z někdejšího cisterciáckého kláštera ze 13. století, jehož areál později výrazně proměnila barokní přestavba spojená se jménem Jana Blažeje Santiniho-Aichela. Po zrušení kláštera se místo postupně proměnilo v zámek.

Novodobá historie areálu je spojená s rodinou Kinských. Radslav Kinský převzal zestátněný majetek v restituci v roce 1992 a od roku 2008 v obnově zámeckých objektů pokračují jeho synové Constantin a Charles Nikolas Kinští. V roce 2015 se na zámku otevřelo také Muzeum nové generace.

Hub 800 do této dlouhé linky přidává další vrstvu. Název odkazuje k osmi stoletím, po která je místo spojeno se vzděláváním, tvorbou, duchovním životem i setkáváním. Bývalý konvent, tedy část klášterního areálu určená pro každodenní život komunity, má po rekonstrukci znovu sloužit lidem. Jen místo mnichů sem budou jezdit umělci, hudebníci, studenti, vědci, firmy i návštěvníci.

Francesco Kinský dal Borgo

Francesco Kinský dal Borgo: Modernizace památek je stále problém

Reality

Obnova historických sídel není jen otázkou financí či techniky. Je to především práce s pamětí místa, citem pro detail a schopností dát minulosti nový smysl. Francesco Kinský dal Borgo ukazuje, jak může vypadat, když se historie skutečně vrací k životu.

Petra Nehasilová

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Rekonstrukce za stovky milionů

Revitalizace bývalých klášterních prostor není malý projekt. Podle materiálů Kraje Vysočina činí celkové náklady na vybudování Kulturně-kreativního centra Vysočina 220,7 milionu korun. Část nákladů ve výši zhruba 155,3 milionu korun má pokrýt Národní plán obnovy, dalších 27 milionů korun přidává Kraj Vysočina na dokončení stavby.

Přestavba budovy začala v říjnu 2024. Cílem projektu je vytvořit kulturně-kreativní centrum přestavbou bývalého konventu cisterciáckého kláštera v areálu zámku Žďár nad Sázavou. Centrum má profesionálně podporovat kreativitu zapojených aktérů a umožňovat jejich propojení napříč obory.

Památka, která nechce být jen na prohlížení

Hub 800 má propojit umění, vědu, pedagogiku a kreativní průmysly. Organizace SE.S.TA, která za programem stojí, jej popisuje jako prostor, kde se mají rodit nové impulzy. Veřejnosti se centrum otevře 17. července během festivalu KoresponDance.

Architektura tu není jen pozadím. Staré klášterní zdi, paměť místa a zámecký areál vytvářejí prostředí, které má pro umělce i návštěvníky jinou energii než běžné kulturní centrum v novostavbě. Právě napětí mezi historií a současným programem dává Hubu 800 jeho charakter.

„Prostor byl párkrát využit pro výstavy, ale jako místo pro živé umění, interakce a performance teprve čekal. Teď se znovu plní lidmi, kteří sem přijíždějí z celého světa tvořit, a my chceme, aby se v něm stejně dobře cítili i lidé ze Žďáru,“ říká Marie Kinsky.

Jízdárna v areálu zámku Karlova Koruna před rekonstrukcí

Kdysi ruina, dnes znovu hrdý zámek. Rod Kinských dal Borgo mu dává nový život

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Když se Karlova Koruna vrátila rodině Kinských dal Borgo, byla ve špatném technickém stavu a bez jasné budoucnosti. Dnes se areál postupně proměňuje. Nejde přitom jen o rekonstrukci, ale především o hledání nového smyslu, který místu vrací život.

Petra Nehasilová

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Otevření obstará tanec místních

Slavnostní otevření se uskuteční v pátek 17. července v rámci festivalu KoresponDance. Otevření je jen začátek. Základem celoročního programu Hubu 800 mají být rezidenční pobyty. Umělci, choreografové, performeři i další tvůrci budou do Žďáru přijíždět pracovat na nových projektech a na konci rezidencí sdílet rozpracovanou tvorbu s místní komunitou.

Výraznou roli má hrát i hudba. Centrum disponuje sálem pro komorní i větší hudební produkce a sezóna 2026/2027 se už připravuje. Symbolickým detailem je nový nástroj, který pro Hub vzniká na zakázku. Firma Petrof staví piano z rezonančního dřeva pocházejícího přímo z lesů Kinských. První koncert na tomto nástroji se uskuteční 17. září 2026.

Hub 800 vznikl díky partnerství Zámku Žďár nad Sázavou, SE.S.TA – Centra choreografického rozvoje a KINSKÝ Žďár a.s., za podpory Evropské unie, Ministerstva kultury a Kraje Vysočina. Díky mezinárodní síti partnerů SE.S.TA má centrum pravidelně hostit umělecké osobnosti z Evropy i ze zámoří.

Trnová u Prahy

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Na trhu objevilo několik výjimečných zámků a tvrzí. Zatímco některé ceny makléři uvádějí jen na vyžádání, další začínají zhruba na 15 milionech korun a u větších areálů se pohybují i kolem 60 milionů.

pej

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