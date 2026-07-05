Konec krypta bez pravidel. Evropa pustila na trh jen licencované hráče
Evropský kryptotrh od července funguje podle tvrdších pravidel. Po konci přechodného období MiCA smějí služby spojené s kryptoaktivy nabízet jen licencované firmy. Česká národní banka udělila povolení 11 subjektům, zatímco nelicencovaní hráči včetně Binance musejí v EU své služby ukončovat.
Evropský trh s kryptem vstoupil od 1. července 2026 do nové éry. Skončilo přechodné období podle nařízení MiCA a služby související s kryptoaktivy mohou v celé Evropské unii nabízet už jen právnické osoby s povolením od příslušného orgánu dohledu v některém z členských států.
V Česku takovou licenci od České národní banky získalo 11 subjektů. ČNB do začátku července posoudila celkem 251 žádostí o povolení k poskytování kryptoslužeb, včetně oznámení už existujících subjektů finančního trhu. Z toho 204 žádostí bylo podáno v rámci přechodného období.
Nová pravidla se týkají například poskytovatelů úschovy kryptoaktiv, obchodních platforem, centralizovaných burz nebo firem nabízejících investiční poradenství a správu v oblasti kryptoaktiv.
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Jasnější pravidla a vyšší standard ochrany klientů
Podle člena bankovní rady ČNB Jana Procházky přineslo nařízení MiCA na kryptotrh jasnější pravidla a vyšší standard ochrany klientů. Licencovaní poskytovatelé musejí splňovat přísné požadavky na správu a ochranu klientských aktiv a nově podléhají dohledu. „Je to významný krok k posílení důvěry v trh kryptoaktiv a také impuls k jeho dalšímu rozvoji,“ uvedl Procházka.
Zároveň ale upozornil, že ani licence a dohled neznamenají, že investování do krypta je bez rizika. Investoři by proto podle něj měli dál postupovat obezřetně, rozumět tomu, do čeho vkládají peníze, a nespoléhat na samotnou regulaci jako na záruku bezpečí.
Česká národní banka uvedla, že obdržela nejvyšší počet žádostí podle MiCA v celé Evropské unii. Velká část z nich ale byla podle regulátora obsahově nedostatečná a chyběly v ní zásadní informace či dokumenty potřebné pro další posuzování. Část žádostí podaly také subjekty bez prokazatelné historie, se sídlem na virtuální adrese nebo s plánem vykonávat činnost hlavně v zahraničí. Někteří žadatelé podali žádost opakovaně.
Na českém trhu přitom nemusejí působit jen firmy s povolením od ČNB. Kryptoslužby tu mohou nabízet i poskytovatelé s licencí z jiného členského státu EU, pokud využijí režim jednotného evropského trhu. Stejně tak české licencované firmy mohou po notifikaci nabízet služby i v dalších zemích Unie.
Příležitost pro český fintech
Právě evropský rozměr označuje ČNB za jednu z hlavních výhod nové regulace. Subjekty s povolením mohou po jednoduchém oznámení nabízet své služby napříč celou Evropskou unií, což může být příležitost i pro český fintech.
Firmy, které do 1. července 2026 povolení nezískaly, už v EU nesmějí služby související s kryptoaktivy dál nabízet. Musejí zastavit nábor nových klientů a informovat ty stávající o dalším postupu při ukončování činnosti. Pokračování bez licence může znamenat porušení nařízení MiCA a vést k dohledovým a sankčním opatřením.
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Podle ČNB se tato situace týká také jedné z největších světových kryptoměnových burz Binance. Ta žádala o povolení u řeckého regulátora, do konce přechodného období ale potřebnou licenci nezískala. Od 1. července proto musí přestat poskytovat služby související s kryptoaktivy na celém území EU, včetně České republiky.
Klientům kryptofirem ČNB doporučuje ověřit si status poskytovatele v registru Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy ESMA nebo v seznamech regulovaných subjektů na webu centrální banky. Pokud poskytovatel potřebné oprávnění nemá, měli by klienti zvážit převod aktiv k licencovanému subjektu nebo do vlastní kryptoměnové peněženky.
Kryptotrh tak po letech volnějšího fungování vstupuje do fáze, v níž už samotná registrace nebo dřívější působení na trhu nestačí. MiCA má sjednotit pravidla v celé Unii, zvýšit ochranu klientů a omezit prostor pro neprůhledné hráče. Pro část firem je to příležitost k růstu, pro jiné definitivní konec evropského byznysu.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
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Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
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A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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