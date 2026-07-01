Stát chtěl 20 miliard, Češi nabídli čtyřikrát víc. Dluhopisy šly na dračku
Stát chtěl od občanů získat 20 miliard korun, zájem byl ale čtyřnásobný. Češi si v prvním kole objednali Dluhopisy Republiky zhruba za 80 miliard korun. Teď je musejí do 7. července zaplatit.
Zájem domácností o nové státní dluhopisy výrazně překonal očekávání ministerstva financí. Lidé si v prvním upisovacím období objednali dluhopisy zhruba za 80 miliard korun, tedy čtyřikrát víc, než činil původní emisní plán 20 miliard korun.
První upisovací období skončilo v neděli 28. června. Objednané dluhopisy teď musí zájemci zaplatit nejpozději do 7. července. Samotná emise bude vydána 15. července.
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Možnost objednat dluhopisy zdarma přes elektronický přístup ke správě majetkového účtu na webu dluhopisy.gov.cz využily podle ministerstva desítky tisíc občanů. „Vysoký zájem v prvním upisovacím období potvrdil, že Dluhopis Republiky zůstává atraktivním a důvěryhodným investičním nástrojem pro širokou veřejnost. Celková výše objednaných dluhopisů dosáhla zhruba 80 miliard korun,“ uvedlo ministerstvo financí.
Bližší údaje o tom, o které typy dluhopisů byl největší zájem, ministerstvo nezveřejnilo. V nabídce byly fixní pětileté dluhopisy, protiinflační pětileté dluhopisy a tříměsíční obligace. Jednotlivé typy se liší výnosem. Investice do každého z nich se mohla pohybovat od 1000 korun do tří milionů korun.
Zákazníci, kteří dluhopisy objednali elektronicky, mají peníze poslat na platební účet ministerstva financí. Ti, kteří žádost podali přes smluvní distributory, tedy Českou spořitelnu nebo Československou obchodní banku, zaplatí na účet příslušné banky.
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Peníze musí být na účtech připsány nejpozději v úterý 7. července. Úpis lze uhradit i více platbami. Ministerstvo ale doporučuje nenechávat platbu na poslední chvíli, mimo jiné kvůli tomu, že před termínem je víkend a dva státní svátky.
Dluhopisy Republiky vydávalo ministerstvo financí už v letech 2018 až 2021, kdy resort vedla Alena Schillerová z hnutí ANO ve vládě Andreje Babiše. Její nástupce Zbyněk Stanjura z ODS vydávání těchto dluhopisů zastavil. Argumentoval tím, že pro stát znamenají vyšší náklady než prodej dluhopisů institucionálním investorům.
Prodej státních dluhopisů občanům v Česku poprvé zavedl v roce 2011 tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek. Poslední emise z původního programu se uskutečnila v roce 2014.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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