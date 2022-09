ČEZ rozšíří své větrné panství, v Německu postaví elektrárnu

Skupina ČEZ vybuduje v Německu takzvanou větrnou farmu o výkonu 11,4 MW, stavět se začne na začátku příštího roku. Podle harmonogramu má být větrný park připraven pro připojení do sítě na konci roku 2023. Projekt Datteln také získal v německé aukci větrných elektráren na pevnině provozní podporu 58,7 eura (asi 1440 korun) za megawatthodinu (MWh), uvedla mluvčí ČEZ Barbora Peterová. Cenu výstavby firma neuvedla.

Větrná farma situovaná severně od Dortmundu na území spolkové země Severní Porýní-Vestfálsko se bude skládat ze dvou turbín s průměrem rotoru 149 metrů, umístěných na 164 metrů vysokých věžích. Výroba větrné farmy pokryje roční spotřebu asi 6000 domácností.

V závislosti na skutečně použitém korekčním faktoru bude mít ČEZ zajištěný tarif 78 eur (asi 1910 korun) za MWh na 20 let od připojení. Korekční faktor se liší podle větrného potenciálu lokality výstavby, upravuje se podle něj zaručená minimální cena výroby.

"Zjednodušeně řečeno se dá říct, že projekty v blízkosti moře mají korekční faktor nižší, čím – z hlediska větrnosti – horší lokalita, tím vyšší je provozní podpora. Cílem tohoto systému je v ideálním případě zajistit rovnoměrné rozmístění větrných elektráren po celém Německu," řekl člen představenstva ČEZ Jan Kalina.

Projekt bude výdělečný, slibuje firma

"Vysoutěžená cena na úrovni horního aukčního limitu je konkurenceschopná, a díky tomu tak máme zajištěno, že projekt bude výdělečný," řekl Kalina. Větrný projekt Datteln je první větrnou farmou připravovanou ve spolupráci s německým developerem GP Joule.

ČEZ v současné době provozuje dva větrné parky, a to větrné elektrárny Janov a Věžnice. Postavit větrnou elektrárnu je podle mluvčí ČEZ kvůli povolovací legislativě v ČR mnohem náročnější, než je tomu v případě fotovoltaik. Zatímco příprava a výstavba solárních elektráren se dá obvykle realizovat do pěti let, u větrných elektráren je to otázka deseti i více let.

"I z hlediska větrnosti na tom Česká republika na rozdíl od Německa není tak dobře, větrných oblastí u nás není tolik," uvedla Peterová. V případě větrných elektráren se vyplatí investovat pouze ve vybraných lokalitách několika krajů.