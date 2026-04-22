Lufthansa zruší 20 tisíc letů. Chce ušetřit
Kratší lety mizí. Lufthansa mění síť spojů napříč Evropou. Se škrty už začala. Do podzimu zruší na 20 tisíc letů.
Německá letecká skupina Lufthansa v souvislosti s oznámeným ukončením činnosti dceřiných regionálních aerolinií CityLine zruší do října 20 tisíc letů na kratší vzdálenosti. Společnost to uvedla v tiskové zprávě. Lufthansa si od tohoto kroku slibuje úsporu přibližně 40 tisíc tun leteckého paliva, jehož cena se od začátku americko-izraelské války proti Íránu zdvojnásobila. Konflikt trvá od konce února.
Leteckou dopravu čekají v příštích měsících výrazné komplikace. Aerolinky po celém světě ruší spoje a odstavují letadla, aby se vyrovnaly s prudkým růstem cen leteckého paliva. Uvádí to agentura Bloomberg, podle níž se odvětví dostává do „režimu přežití“.
První škrty už začaly
Prvních 120 letů denně s platností do konce května Lufthansa zrušila už v pondělí. Cestující, jichž se změna týká, byli o zrušených letech informováni. Linky z Frankfurtu do Bydhoště a Rzeszowa v Polsku a do Stavangeru v Norsku jsou dočasně zrušeny.
Přesměrování a omezení spojů
Deset dalších spojů skupiny bude přesměrováno na uzlová letiště ve Frankfurtu, Mnichově, Curychu, Vídni, Bruselu a Římě. Přesměrování se týká letišť Heringsdorf v Německu, Cork v Irsku, Gdaňsk v Polsku, Lublaň ve Slovinsku, Rijeka v Chorvatsku, Sibiu v Rumunsku, Stuttgart v Německu, Trondheim v Norsku, Tivat v Černé Hoře a Vratislav v Polsku.
Již tuto středu by podle agentury Bloomberg mohli zástupci Evropské unie přijít s novým opatřením, které by mělo racionalizovat distribuci leteckého paliva na kontinentu. Kvůli problémům v Hormuzském průlivu totiž hrozí nedostatek této suroviny, jejíž spotřebu navíc v posledních měsících výrazně navýšily ozbrojené složky NATO.
Konec CityLine a změna strategie
Lufthansa už minulý týden informovala, že trvale odstaví 27 letadel ztrátových regionálních aerolinek CityLine. Od rychlejšího zavádění strategie zahrnující snížení letové kapacity na krátkých, středních i dálkových spojích si aerolinky slibují úspory, včetně snížení administrativních nákladů.
Lufthansa podle dřívějších plánů chtěla v příštím roce ukončit provoz divize CityLine a nahradit ji novou firmou s názvem Lufthansa City Airlines.
Další škrty ve flotile
Druhým krokem po utlumení činnosti CityLine bude říjnové vyřazení čtyř zbývajících dálkových letounů Airbus A340-600 z flotily Lufthansy. Od října chce Lufthansa pro zimní letový řád odstavit i dva stroje Boeing 747-400, jejich trvalé vyřazení z flotily plánuje na příští rok.
Češi, kteří si zvykli na to, že víkendový výlet do Londýna nebo Říma vyjde levněji než lístek na vlak z Prahy do Ostravy, zažívají střet s realitou. Dovolená „za pár stovek“ je pryč. Geopolitické otřesy na Blízkém východě tvrdě dopadly na jednu z klíčových tepen dnešní mobility – na trh s leteckým palivem.
Méně letů i lidí
Za třetí krok skupina označila snížení kapacity v nadcházejícím zimním letovém řádu u své hlavní značky Lufthansa, a to jako konsolidaci na krátkých a středních letech.
„Toto dodatečné snížení kapacity odpovídá pěti letadlům u hlavní značky Lufthansa,“ uvedla společnost.
Lufthansa minulý týden rovněž uvedla, že snižování administrativních nákladů v celé skupině se projeví v náborových plánech, interních akcích a v externích poradenských službách. Škrty také podpoří dosažení stávajícího cíle, a to snížit o 4 000 počet administrativních pozic v celé skupině Lufthansa do roku 2030.
