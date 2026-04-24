newstream.cz Zprávy z firem Šok na pumpách. Ceny benzinu a nafty na Slovensku vystřelily na rekordy. Řidiči se bojí dalšího zdražování

Šok na pumpách. Ceny benzinu a nafty na Slovensku vystřelily na rekordy. Řidiči se bojí dalšího zdražování

Ceny pohonných hmot kolísají na maximech
ČTK
nst
nst

Slováci za pohonné hmoty platí nejvíc za poslední roky. Běžná nafta je nejdražší od listopadu 2022, benzin Natural 95 na maximu od předloňského dubna. Vláda navíc kvůli „palivové turistice“ zavedla dvojí ceny nafty, cizinci platí výrazně víc.

Průměrná cena litru nafty minulý týden na Slovensku stoupla o 2,2 eurocentu na 1,772 eura (43,15 koruny), což je nejvyšší hodnota od listopadu 2022. Ještě výrazněji zdražení pocítí zahraniční řidiči. Slovensko totiž v reakci na prudký růst cen ropy a zvýšený zájem motoristů ze zahraničí zavedlo dvojí ceny běžné nafty.

Podle rozhodnutí slovenského ministerstva financí činí cena nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou 1,905 eura (46,39 Kč) za litr. Opatření má zabránit takzvané palivové turistice, kdy řidiči z okolních zemí jezdí tankovat levněji na Slovensko.

Ropa z Ruska znovu teče. Slovensko obnovilo dodávky přes Družbu

Slovensko začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.

Růst cen se nevyhnul ani benzinu. Litr Naturalu 95 zdražil na 1,694 eura (41,25 koruny), nejvýš od dubna 2022. Zvedly se také ceny prémiových benzinů. Zajímavostí je, že prémiová nafta šla opačným směrem a o 2,2 eurocentu zlevnila na 1,929 eura (46,98 koruny) za litr.

Dvojí ceny kvůli palivové turistice

K zavedení dvojích cen přistoupila Bratislava letos v březnu po prudkém růstu cen ropy. Podle vlády tento vývoj vedl k masivnějšímu přílivu zahraničních motoristů, kteří využívali nižších cen na slovenských pumpách.

Opatření je v evropském kontextu neobvyklé a vyvolává debaty o jeho dopadech na trh i cestování.

Levněji než v Evropské unii

Přes rekordní zdražení zůstávají slovenské ceny paliv pod unijním průměrem. Podle statistiků byla minulý týden cena nafty na Slovensku o 11,7 procenta nižší než průměr EU, u benzinu činil rozdíl 7,3 procenta.

V meziročním srovnání ale ceny jednotlivých druhů paliv vzrostly o deset až 25 procent, což dál zvyšuje tlak na domácnosti i dopravce.

Česko pod cenovým stropem

V Česku ministerstvo financí od předminulého týdne stanovuje maximální povolené ceny pohonných hmot. Ve středu se litr Naturalu 95 prodával v průměru za 40,46 koruny, litr nafty za 40,82 koruny, tedy pod slovenskými cenami.

Zdá se, že americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi dochází sebejistota. Evidentně ani on neví, jak ze z íránské pasti ven. Ničivé důsledky konflikt nemá jen na globální ekonomiku, ale i na jeho prezidentství a vyhlídky republikánů. Pohled na americkou domácí politiku může napovědět, proč sledujeme tento nekončící chaos.

Íránský konflikt se nachází ve fázi, kdy nikdo neví, kam se situace vyvine. Neví to patrně ani jeden z viníků této velké globální krize. Americký prezident Donald Trump podle svých vyjádření nemá tušení, kdy a zda vůbec američtí zástupci zasednou s Íránci k jednacímu stolu. Jak sám s oblibou konstatuje mafiánským stylem u jiných, nemá v ruce karty.

Trump není v pozici, aby si na Teheránu vynutil řešení, ale do obnovení ozbrojeného konfliktu se mu také evidentně nechce. Snížila se i intenzita jeho příspěvků na síti Truth Social, kde dříve vyhrožoval i třeba zničením celé civilizace. Dnes Írán nemusí dělat žádné ústupky, aby bylo příměří prodlouženo. A to se ještě pár hodin před prodloužením Trump dušoval, že se k něčemu takovému nechystá. Nakonec ho prý přemluvil Pákistán – dost pravděpodobně ho však Trump použil jako výmluvu, protože neví, jak z konfliktu ven.

Pro zbytek světa je sledování tohoto chaosu, který nejspíš nikdo neřídí, obzvláště bolestivá zkušenost. Energetická a potažmo ekonomická krize narostla do takových rozměrů, na že na ni svět dlouho nezapomene. Nyní efekt pozorujeme hlavně na čerpacích stanicích, ale může být mnohem hůř – ochromení letecké dopravy a všeobecné zdražování nevyjímaje. Po pandemii a válce na Ukrajině tu máme další generační ekonomickou pohromu.

Projekt monumentálního „Arc de Trump" postupuje dál.

Projekt monumentálního „Arc de Trump" postupuje dál, ale odpor sílí. Proti jsou veřejnost, veteráni i část institucí a kritika zaznívá dokonce i od lidí, které si prezident sám dosadil.

Historicky nepopulární prezident

Pohromou je konflikt i pro samotného Donalda Trumpa a Republikánskou stranu. Trump vedl kampaň jako přesvědčený izolacionista, vymezoval se vůči dosavadní zahraniční politice a tvrdil, že nepovede „věčné války“ jako jeho předchůdci. Místo toho se stal prezidentem, který místo zdrženlivosti střílí od boku. To hlavní, co se oproti předchozí americké politice změnilo, je fakt, že Američané jdou do konfliktů nepřipravení.

Trump se nemůže spoléhat ani na podporu svých voličů. Jeho rating byl vzhledem k polarizaci americké společnosti velmi nízký už na začátku, nyní ale stále hledá nové dno. Pohybuje se kolem 35 procent. V této fázi mandátu neměl tak nízkou podporu snad žádný prezident amerických moderních dějin.

Důvody jsou nasnadě. Trumpova politika je jiná, než jakou sliboval. Spojené státy přeskakují z jedné krize do druhé, výsledky se nedostavují – ba naopak. I Američanům vadí vysoké ceny plynu a pohonných hmot. Snad si napříště před volbami vzpomenou na čísla na stojanech u čerpacích stanic a své preference zváží...

Máme to nejhorší za sebou? S Donaldem Trumpem v Bílém domě to nemůže s jistotou nikdo nemůže tvrdit, ani on sám. Prozatímní vyústění konfliktu s Íránem však působí značně bizarně. Vítěz se hledá těžko, zato poražených jsou zástupy. Patříme mezi ně my všichni.

Konec MAGA?

Pokles popularity popularity navíc přichází republikánům nevhod, protože už za pár měsíců se budou konat volby do Kongresu. Nyní je jasné, že podzimní hlasování z velké části poslouží jako referendum o Trumpově administrativě.

Nyní mají republikáni v obou komorách těsnou většinu. Stačí však pár zaváhání a strana převahu mezi zákonodárci ztratí. Írán je chyba, která Trumpa může stát celé jeho prezidentství. Dosud mu v prosazování – velmi podivných – reforem nikdo nestál, bez podpory Kongresu však na nějaké velké změny může rovnou zapomenout. Když už nic jiného, Írán může posloužit jako varování – i republikáni s hroší kůži si musí vyčítat, že nebyli aktivnější a nechávali Trumpovi volnou ruku.

Otázkou je, co aktuální situace udělá s MAGA hnutím, ve kterém se šíří vlna deziluze. Spokojený není ani viceprezident JD Vance, který prý útok na Írán nepodporoval a nyní tráví svůj čas na značkách čekáním, jestli si jeho přítomnost vyžádají Íránci v Islamabádu. Vance doufal, že se stane Trumpovým následníkem. Bude však mít jeho koruna za pár let ještě nějakou cenu?

Lev XIV. během své cesty po čtyřech afrických zemích vyjádřil lítost nad tím, že jeho projevy si mnozí vyložili jako reakci na kritiku od amerického prezidenta Donalda Trumpa. Šéf Bílého domu tento týden hlavu katolické církve slovně napadl na sociálních sítích. Papež na palubě letounu mezi Kamerunem a Angolou podle agentury AFP upozornil, že není v jeho zájmu s Trumpem vést jakoukoli další debatu.

Rolls-Royce ukázal Project Nightingale. Auto za sedmdesát milionů, které si navrhnete sami

Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem
Rolls-Royce
nst
nst

Luxusní auta už dávno nejsou jen o výkonu nebo rychlosti. Rolls-Royce to posouvá ještě dál. S projektem Nightingale nabízí zákazníkům něco mnohem osobnějšího, auto, které vzniká přímo s nimi a pro ně. Vznikne jen 100 kusů a každý bude originál.

Značka Rolls-Royce se s projektem Nightingale vrací ke staré dobré tradici, kdy se auta stavěla na míru konkrétním lidem. Dřív to byla nutnost, dnes je to ten nejvyšší level luxusu. Místo konfigurátoru na webu tady klient sedí s designéry a ladí každý detail.

Každý vůz jako originál na míru

Každý Nightingale vzniká několik měsíců a zákazník je u toho prakticky od začátku do konce. Sleduje vývoj, řeší detaily a dokonce se účastní testovacích jízd s inženýry. Auto tak není jen něco, co si koupí. Je to projekt, který spoluvytváří. Cena kolem 3,5 milionu dolarů a limit 100 kusů dávají jasně najevo, že tohle není „další luxusní model“, ale něco úplně jiného. Uvádí agentura Bloomberg.

Retro design, moderní technologie

Design si bere inspiraci z experimentálních Rolls-Royců z 20. let. Dlouhá silueta, otevřený kokpit, jedinečná maska chladiče. Celé to působí retro, ale uvnitř je moderní technika včetně elektrického pohonu. Je to kombinace nostalgie a budoucnosti v jednom balení.

Dle společnosti Boston Consulting Group dnes lidé v téhle cenové kategorii neřeší, kolik má auto koní. Mnohem víc je zajímá pocit, příběh a to, že mají něco, co nikdo jiný nemá. Auto se tak mění spíš v osobní artefakt než dopravní prostředek.

Rolls-Royce

Rolls-Royce sází na luxus na míru: Elektromobily chladnou, dvanáctiválce zůstávají

Zprávy z firem

Zájem o první elektrický Rolls-Royce prudce opadl – a to i mezi miliardáři. Britská značka proto přehodnocuje své elektrické ambice a místo toho masivně investuje do zakázkové výroby a osobního přístupu ke klientům. Luxus na míru se ukazuje jako jistější sázka než tichý elektromotor.

Podobnou hru hrají i ostatní

Rolls-Royce rozhodně není sám. Ferrari má program Tailor Made a speciální SP modely na zakázku, Bugatti tvoří jednorázové unikáty jako La Voiture Noire, Lamborghini nabízí extrémní personalizaci přes Ad Personam a Bentley jede podobnou ligu se svou divizí Mulliner.

Všichni cílí na stejnou věc – klienty, kteří nechtějí „luxusní auto“, ale něco naprosto jedinečného.

Trh s extrémně drahými vozy roste

Trh s auty nad 500 tisíc dolarů má dál růst asi o pět procent a nejvíc táhnou právě limitky a unikáty. Pro značky je to skvělý byznys – vyšší marže a zároveň mnohem silnější vztah se zákazníkem. Project Nightingale krásně ukazuje, kam se celý obor posouvá. Už nejde jen o to, co auto umí, ale jaký z něj má člověk pocit. V době, kdy i milionová auta začínají být „normální“, je největší luxus prostě jedinečnost.

VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB 

Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.

Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.

V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.

Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.

Během oficiální premiéry na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech představili nový Rolls-Royce Cullinan Series II.

OBRAZEM: Premiéra luxusního Rolls-Royce ve Varech. Jak vypadá SUV se sedačkami z hedvábí?

Enjoy

