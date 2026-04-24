Šok na pumpách. Ceny benzinu a nafty na Slovensku vystřelily na rekordy. Řidiči se bojí dalšího zdražování
Slováci za pohonné hmoty platí nejvíc za poslední roky. Běžná nafta je nejdražší od listopadu 2022, benzin Natural 95 na maximu od předloňského dubna. Vláda navíc kvůli „palivové turistice“ zavedla dvojí ceny nafty, cizinci platí výrazně víc.
Průměrná cena litru nafty minulý týden na Slovensku stoupla o 2,2 eurocentu na 1,772 eura (43,15 koruny), což je nejvyšší hodnota od listopadu 2022. Ještě výrazněji zdražení pocítí zahraniční řidiči. Slovensko totiž v reakci na prudký růst cen ropy a zvýšený zájem motoristů ze zahraničí zavedlo dvojí ceny běžné nafty.
Podle rozhodnutí slovenského ministerstva financí činí cena nafty pro auta se zahraniční poznávací značkou 1,905 eura (46,39 Kč) za litr. Opatření má zabránit takzvané palivové turistice, kdy řidiči z okolních zemí jezdí tankovat levněji na Slovensko.
Slovensko začalo přijímat ropu ropovodem Družba, napsala na sociální síti slovenská ministryně hospodářství Denisa Saková. Dodávky suroviny uvedeným ropovodem přes Ukrajinu na Slovensko a do Maďarska byly přerušeny na konci ledna, podle Kyjeva kvůli ruskému útoku na ukrajinskou energetickou infrastrukturu.
Růst cen se nevyhnul ani benzinu. Litr Naturalu 95 zdražil na 1,694 eura (41,25 koruny), nejvýš od dubna 2022. Zvedly se také ceny prémiových benzinů. Zajímavostí je, že prémiová nafta šla opačným směrem a o 2,2 eurocentu zlevnila na 1,929 eura (46,98 koruny) za litr.
Dvojí ceny kvůli palivové turistice
K zavedení dvojích cen přistoupila Bratislava letos v březnu po prudkém růstu cen ropy. Podle vlády tento vývoj vedl k masivnějšímu přílivu zahraničních motoristů, kteří využívali nižších cen na slovenských pumpách.
Opatření je v evropském kontextu neobvyklé a vyvolává debaty o jeho dopadech na trh i cestování.
Levněji než v Evropské unii
Přes rekordní zdražení zůstávají slovenské ceny paliv pod unijním průměrem. Podle statistiků byla minulý týden cena nafty na Slovensku o 11,7 procenta nižší než průměr EU, u benzinu činil rozdíl 7,3 procenta.
V meziročním srovnání ale ceny jednotlivých druhů paliv vzrostly o deset až 25 procent, což dál zvyšuje tlak na domácnosti i dopravce.
Česko pod cenovým stropem
V Česku ministerstvo financí od předminulého týdne stanovuje maximální povolené ceny pohonných hmot. Ve středu se litr Naturalu 95 prodával v průměru za 40,46 koruny, litr nafty za 40,82 koruny, tedy pod slovenskými cenami.
