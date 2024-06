Lukáš Kovanda: Další Čech ve vesmíru? Proč vláda zase hází peníze do kanálu

Vláda chce za 1,5 miliardy poslat do vesmíru českého astronauta. Je to poněkud drahé a hlavně zbytečné PR vlády, které pouze a zas zaplatí daňoví poplatníci.

Téměř po půl století Česko zřejmě vyšle do vesmíru svého člověka. Po Vladimíru Remkovi se má stát druhým Čechem v kosmu armádní stíhací pilot Aleš Svoboda. Nabídku na uskutečnění nákladné cesty dostala vláda už minulý rok. Tehdy však odmítla. Podle nynějších slov ministra dopravy Martina Kupky se více než miliardová investice mnohonásobně vrátí.

Vláda chce za poslat českého astronauta do vesmíru i při pravděpodobné ceně takřka 1,5 miliardy. Za částku, jež by ročně desetitisícům domácností v bytové nouzi umožnila si bydlení dovolit.

Ta samá vláda, která ještě nedávno tvrdila, že české veřejné finance jsou v rozvratu. Ta samá vláda, která stále seká stamiliardové deficity, ač slibovala jejich redukci.

Pokud je let do kosmu v něčem přínosem, z hlediska vědy, výzkumu či vývoje, ať drtivou většinu kosmického dobrodružství platí soukromé firmy (stát se může podílet symbolicky), jistě se jim to pak vrátí v navýšené ziskovosti. Vždyť sám ministr Kupka říká, že každá koruna vydaná do projektu typu kosmického letu se vrátí osmkrát. To by přece bylo pro soukromé firmy hotové terno!

No, a pokud tedy kosmický let přínosem není, pak proč by měla vláda házet peníze daňového poplatníka do kanálu? Aby si zlepšila mediální obraz? Poněkud drahé PR…