Mise Axiom. Když Polák, Maďar a Ind letí na ISS za peníze soukromých společností

K Mezinárodní vesmírné stanici (ISS) dnes po řadě odkladů odstartovala soukromá mise společnosti Axiom Space.

Posádku tvoří Šubhánšu Šukla z Indie, Tibor Kapu z Maďarska, Slawosz Uznański-Wiśniewski z Polska a bývalá astronautka NASA Peggy Whitsonová.

Profimedia

Na ISS už bylo téměř 300 lidí - ale ještě nikdy nikdo z Indie, Polska nebo Maďarska. Astronauti k ISS letí raketou Falcon 9 soukromé společnosti SpaceX.

Raketa Falcon 9 s kosmickou lodí Crew Dragon s astronauty na palubě odstartovala z kosmodromu na floridském mysu Canaveral krátce po 8:30 SELČ. Po devíti minutách letu dosáhla loď oběžné dráhy kolem Země a po další minutě se Crew Dragon odpojil od nosné rakety. Posádku nyní čeká zhruba 28hodinový let, kdy se loď postupně přiblíží k ISS. Připojení k orbitálnímu komplexu je plánováno na čtvrtek ve 13:00 SELČ.

Agentura Reuters uvedla, že pro Indii, Polsko a Maďarsko znamená dnešní let návrat k pilotovaným misím po více než 40 letech a první pilotovanou misi těchto tří zemí k ISS. V případě indického astronauta média poznamenala, že na tomto orbitálním komplexu již v minulosti pobývali lidé, kteří měli indické kořeny. Podobná je i situace také u Maďarska. Na ISS byl v minulosti Charles Simonyi, který se sice narodil v Maďarsku, ale zemi v 17 letech opustil, později získal americké občanství.

Nynější mise je čtvrtým letem americké společnosti Axiom. Ta se zaměřuje na vysílání astronautů do kosmu, kdy lety hradí jiné soukromé společnosti, vesmírné agentury či vlády. Na tuto společnost se obrátila i Česká republika, která chce do vesmíru vyslat astronauta Aleše Svobodu, kterého si dříve vybrala Evropská kosmická agentura jako rezervního kosmonauta.

