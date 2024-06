Na Alzu a spol. dopadne přísnější regulace

Firmy a podnikatelé, kteří nabízejí zákazníkům, aby si u nich koupili pojištění k jinému nabízenému produktu, budou zřejmě nově považováni za distributory pojištění a budou podléhat přísnější regulaci. Vyplývá to z návrhu zákona o distribuci pojištění a zajištění, který ve středu projedná vláda. Novela reaguje na rozsudek Soudního dvora EU, který nastavil nový výklad příslušné evropské směrnice.

Podle důvodové zprávy k zákonu se nově stanou distributory pojištění například obchodníci, kteří k prodávanému zboží nabízejí pojištění prodloužené záruky nebo pojištění zboží proti rozbití či krádeži. Budou jimi také leasingové společnosti, které nabízejí k poskytovanému úvěru pojištění schopnosti splácet úvěr. Za zprostředkovatele pojištění se naopak nebudou považovat různé typy spolků, například sportovní či myslivecké, při pojišťování svých členů.

Na firmy a podnikatele, kterých se zákon dotkne, se budou vztahovat stejná pravidla jako na ostatní distributory pojištění. Budou muset získat příslušné oprávnění jako samostatní zprostředkovatelé, vázaní zástupci nebo doplňkoví pojišťovací zprostředkovatelé a budou muset splňovat odbornou způsobilost. Budou rovněž vedeni v registru České národní banky, která bude na jejich činnost dohlížet.

Účinnost zákona je stanovena na šest měsíců po jeho vydání ve Sbírce zákonů. Podle ministerstva financí by tato lhůta měla dát firmám a podnikatelům, kterých se novela dotkne, dost času na to, aby splnili nové požadavky.

