Apple se podřídí, iPhony dostanou „evropský“ konektor

Americká společnost Apple bude muset splnit směrnici Evropské unie a u svých telefonů iPhone přejde na nabíječku typu USB-C. Uvedl to marketingový ředitel Greg Joswiak.

Apple podle Joswiaka bude postupovat stejně jako v případě jiných zákonů. Šéf marketingu však odmítl upřesnit, kdy by iPhony mohly dostat novou nabíječku, která nahradí současný typ Lightning.

Podle informací agentury Bloomberg plánuje Apple přejít na nový typ v příštím roce. V EU začne směrnice platit od roku 2024, Apple už přešel na konektor USB-C u počítače Mac, mnoha iPadů a příslušenství.

Joswiak upozornil, že Apple a EU se v otázce nabíječek přou už deset let. Připomněl, jak evropské úřady kdysi chtěly, aby Apple přijal typ Micro-USB. Dodal, že pokud by se tento přechod uskutečnil, nebyl by vynalezen současný konektor Lightning, ani nyní rozšířený USB-C.

Joswiak, který vystoupil na konferenci listu The Wall Street Journal (WSJ) v Kalifornii, odmítl myšlenku, že virtuální svět známý jako metaverse se stane budoucností v počítačovém světě. Připojil se tak k zakladateli firmy Snap Evanovi Spiegelovi. Metaverse je „slovo, které nikdy nepoužiji,“prohlásil Joswiak.

Metaverse, tedy futuristický digitální svět, podporuje hlavně spoluzakladatel Facebooku Mark Zuckerberg. Do této iniciativy už vložil miliardy dolarů a změnil kvůli tomu i název své společnosti z Facebook na Meta Platforms.

