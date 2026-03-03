Evropa čelí nové hrozbě pro dodávky plynu. Ceny vyskočily o desítky procent
Evropský plyn výrazně zdražuje. Cena klíčových burzovních kontraktů vyskočila o více než 20 procent a od pátečního uzavření trhů už vzrostla o více než 60 procent. Velkoobchodní cena plynu pro evropský trh se dostala na 56 eur, tedy 1360 korun, za megawatthodinu. Investoři reagují na zastavení provozu největšího světového exportního závodu na zkapalněný zemní plyn (LNG) v Kataru, který byl uzavřen po zásahu íránským dronem.
Zařízení společnosti QatarEnergy zajišťuje přibližně pětinu světových dodávek LNG. Výpadek patří k nejvýznamnějším neplánovaným odstávkám v historii odvětví. Situaci navíc komplikuje faktické uzavření Hormuzského průlivu, klíčové trasy, kterou Katar vyváží svůj plyn.
Země v Asii mezitím začaly shánět alternativní dodávky. Někteří odběratelé žádají o předčasné dodání zásilek LNG, aby pokryli okamžitou poptávku. Nejaktivnějšími kupci na krátkodobém trhu budou podle analytiků, které cituje agentura Bloomberg, pravděpodobně státy v oblasti Asie a Tichomoří.
Izraelská tajná služba se nabourala do dopravních kamer v Teheránu, aby mohla sledovat ochranku nejvyššího vůdce Alího Chameneího a další íránské čelní představitele. S odkazem na informované zdroje o tom napsal deník Financial Times (FT). Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, kterými mimo jiné zabily Chameneího a desítky dalších předních činitelů.
Jak Mossad zabil Chameneího: Klíčovou roli hrála AI i dopravní kamery
Politika
Vyčerpané zásobníky
Evropa vstupuje do závěru zimy s výrazně vyčerpanými zásobníky plynu. To může zvýšit konkurenci o globální dodávky během nadcházející sezóny doplňování zásob. Letní kontrakty na plyn se totiž dostaly do výrazného cenového prémiového postavení vůči zimním kontraktům, což obchodníkům ztěžuje ekonomicky výhodné skladování.
Analytici Goldman Sachs navíc zvýšili odhad ceny evropského plynu pro duben 2026 na 55 eur za megawatthodinu z původních 36 eur. Očekávají také, že asijské spotové ceny porostou rychleji než evropské, protože většina katarského LNG směřuje právě do Asie.
Podle OPEC, jíž je Islámská republika členem, těžila země v lednu tohoto roku 3,34 milionů barelů ropy denně, což odpovídá přibližně 4 procentům globální produkce této suroviny. Jedná se především o středně těžkou až těžkou kyselou ropu, ale také kondenzát a ropné břidlice. Přitom většinu tamější klasické ropy lze těžit poměrně snadno s výrobními náklady kolem 8,50 eur za barel. To je čtvrtina, respektive šestina nákladů na extrakci kanadského a amerického černého zlata s tím, že podobně levně jako v Íránu se ropa těží jen v Saúdské Arábii, Iráku, Kuvajtu a SAE.
Jan Palaščák: Jak může (a nemůže) útok na Írán ovlivnit ceny ropy
Názory
Volatilita na trhu dosáhla nejvyšší úrovně od léta 2023 a připomíná situaci z energetické krize v roce 2022. „Bezpečnost dodávek by se mohla stát pro Evropu opět problémem,“ uvedl šéf švýcarské společnosti MET Group Huibert Vigeveno.
Nizozemské referenční futures kontrakty ráno vzrostly o 23 procent na 54,76 eura za megawatthodinu. Trh nyní sleduje především to, jak dlouho budou boje trvat. Spojené státy vyslaly nejednoznačné signály ohledně délky konfliktu, prezident Donald Trump prohlásil, že udělá „cokoli bude třeba“.
