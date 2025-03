Dobrý týden pro vlastníka ChatuGPT. Nová investice jej vystřelila mezi nejcennější start-upy světa

Uvedení nového modelu na tvorbu vysoce kvalitních obrázků mohla být největší událost posledních týdnů ve fungování společnosti OpenAI, která vlastní model umělé inteligence ChatGPT. Jenomže zároveň je krátce před dokončením nejnovější investiční kolo, v němž by OpenAI mohla získat nové prostředky ve výši 40 miliard dolarů. Hodnota společnosti by tak měla přesáhnout 300 miliard dolarů, což by ji zařadilo mezi trojici nejhodnotnějších start-upů světa.

Z OpenAI se může stát jedna z největších společností světa. Věří tomu alespoň řada vlivných investičních skupin, které se podílí na nejnovějším kole financování tvůrce ChatuGPT. Mezi investory je vlivná SoftBank, dále Magnetar Capital, Coatue Management, Founders Fund a Altimeter Capital Management, uvádí agentura Bloomberg.

Celkově by si podle agentury OpenAI mohla přijít až na 40 miliard dolarů. To by přitom společnost nacenilo na hodnotu 300 miliard dolarů, některá média odhadují, že by mohlo jít i o částku 340 miliard dolarů. Oproti loňskému říjnu, kdy došlo k poslednímu ocenění firmy, to je přitom nárůst na téměř dvojnásobek.

OpenAI se tak po uzavření aktuálního investičního kola zařadí do trojice nejhodnotnějších start-upů světa. Těmi ostatními přitom je čínská společnost ByteDance provozující sociální síť TikTok (valuace přesahuje 400 miliard dolarů) a SpaceX založená Elonem Muskem (valuace cca 350 miliard dolarů).

OpenAI rapidně rostou tržby

OpenAI se daří navyšovat počet klientů. V únoru dosáhl počtu 400 milionů uživatelů, roste také počet platících zákazníků, a to z oblasti soukromých, tak i firemních zákazníků. Těch podle CNBC OpenAI měla více než dva miliony. Vedle nízkého základního předplatného ve výši 20 dolarů měsíčně, OpenAI vloni zavedla také předplatné Pro ve výši 200 dolarů, jehož uživatelé mají výrazně lepší přístup nejpokročilejších modelů a funkcí umělé inteligence GPT.

Společnost OpenAI tak odhaduje, že jen za letošek dosáhnou její tržby částky 12,7 miliardy dolarů. To představuje více než trojnásobek proti tržbám za rok 2024, kdy tržby OpenAI dosáhly částky 4 miliardy dolarů.

Konkurence také posiluje

OpenAI není jediným start-upem, kterému se daří získávat nový kapitál. Konkurenčnímu Anthropicu (vlastník chatbota Claude) v nejnovějším kole financování vedeném Lightspeed Venture Partners získal 3,5 miliardy dolarů, což společnost nově nacenilo na 60 miliard dolarů.

A pařížský Mistral AI v sérii B financování získal 640 milionů, čímž má nově hodnotu 6 miliard dolarů. Klíčovým investorem se v tomto kole stala investiční společnost General Catalyst.

