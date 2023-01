Zběsilý úprk inzerentů z Twitteru. Denní tržby jdou ke dnu o desítky procent

Od loňského října, kdy společnost Twitter převzal miliardář Elon Musk, na stejnojmenné sociální síti pozastavilo výdaje na reklamu přes 500 inzerentů. S odvoláním na své zdroje to uvedl server The Information. Inzerenti to zdůvodňují následným vývojem, který označují za kontroverzní. Denní tržby Twitteru byly 17. ledna podle webu Platformer meziročně o 40 procent nižší.

Musk na konci října koupil firmu Twitter za 44 miliard dolarů (přes 971 miliard korun). Následně rozpustil devítičlennou správní radu a stal se jediným ředitelem podniku. Od převzetí přestala na Twitteru inzerovat mimo jiné největší americká automobilka General Motors, výrobce léků Pfizer či koncern Volkswagen.

Ta trochu metoda pokus – omyl

Musk mimo jiné propustil tisíce lidí a zavedl placenou funkci ověřování. Poslední z uvedených změn ale vedla k tomu, že se za firmy na sociální síti vydávali podvodníci.

Akcie farmaceutické společnosti Eli Lilly například za jediný den v listopadu propadly o pět procent, když parodický účet oznámil, že inzulin bude firma napříště dodávat zdarma. Obdobně 10. listopadu oslabily akcie dalších společností, které produkují tento hormon snižující hladinu cukru v krvi, například akcie podniků Novo Nordisk či Sanofi.

Twitter na začátku letošního roku zrušil zákaz politických reklam zavedený v roce 2019. Chystá se také zmírnit podmínky reklamy, která se týká ekonomických, sociálních či environmentálních témat, například práv žen či klimatických změn, uvedla agentura Reuters.

Musk před porotou

Dnes začíná Muskovi v San Francisku soud ohledně jeho tweetů z roku 2018, ve kterých psal o plánu stáhnout společnost Tesla z burzy. Šéf automobilky tehdy uvedl, že má na transakci zajištěné financování a že by za akcie podniku nabídl částku výrazně převyšující jejich tehdejší cenu na burze. Později však oznámil, že s potenciálními investory stále jedná a že žádná dohoda zatím uzavřena nebyla.

Akcionáři tvrdí, že Muskovy příspěvky na sociální síti vedly k prudkým výkyvům v ceně akcií Tesly, a způsobily tak investorům ztráty v řádu miliard dolarů. Pokud porota rozhodne ve prospěch akcionářů, soud může Muskovi nařídit, aby zaplatil odškodné. Lidé, z kterých byla sestavena devítičlenná porota, mají přitom na šéfa Tesly a Twitteru a dříve nejbohatšího člověka světa protichůdné názory, uvedla BBC.

„Myslím, že je v osobní rovině trochu mimo,” napsal jeden z potenciálních porotců v dotazníku, který měl posoudit jeho případnou nestrannost. Další Muska považuje za narcistického, ale zároveň uvádí, že „člověk nemůže druhého soudit, pokud není na jeho místě”. Jiný v dotazníku připsal miliardáři „žoldnéřskou” povahu a poukázal na to, že se Musk nevyhýbá riziku. Další jej charakterizovali jako „rychle rostoucího podnikatele”, „chytrého, úspěšného průkopníka” či „nepříliš sympatického člověka”.