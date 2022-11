Dnes je váš poslední den v práci, napsal Musk tisícům lidí a vyhodil je

Miliardář a výstředník Elon Musk Twitter poněkud přeplatil a nyní řeší, co se ztrátovou firmou. Začal propouštěním celých oddělení. Co to udělá s volbami, ptají se Američané.

V Twitteru berou věci rychlý spád. Elon Musk převzal firmu minulý pátek a tisíce lidí už dostaly výpověď. Zaměstnavatel jim v pátek poslal e-mail ve znění: "Dnes je váš poslední pracovní den ve společnosti." New York Times uvádí, že irští a britští pracovníci dostali výpověd' v tomto znění po půlnoci.

Podle agentury AP citované ČTK byla podána nejméně jedna žaloba na způsob propouštění.

Není bohužel jiná možnost, když firma ztrácí čtyři miliony dolarů denně, napsal miliardář Elon Musk v tweetu. Dodal, že všichni propouštění obdrží jako odstupné mzdu za tři měsíce. Bezpečnostní šéf Twitteru Yoel Roth v pátek uvedl, že propouštění ve společnosti poté, co ji převzal a řídí Musk, postihlo asi 50 procent zaměstnanců. Podnik zaměstnává kolem 7500 lidí. V médiích se už dříve objevily zprávy, že firma zruší polovinu až tři čtvrtiny pracovních míst.

Jen ne Kapitol

Propouštění ve vlivné sociální síti přichází těsně před nadcházejícími volbami do amerického Kongresu. Z toho je veřejnost poměrně neklidná - jak se podaří filtrovat extremistické a jinak nebezpečné příspěvky v čase voleb. Pořád je živá vzpomínka na výtržnosti v Kapitolu. Jeden zaměstnanec Twitteru sdělil AP, že po ztrátě tolika kolegů bude práce od příštího týdne mnohem obtížnější. "Rozhodně to ovlivní naši schopnost poskytovat podporu pro volby," řekl.

Musk vyhodil celé týmy. Kromě editoriálního týmu například oddělení pro lidská práva - což je zvláštní název, ale tým se podle zaměstnanců Twitteru staral například o přístupy k účtům ve válečných konfliktech. Kromě toho zmizí tým pro diverzitu a oddělení pro komunikaci se zmenší o 90 procent. "Kombinace masivního propouštění spolu s koncem ověřených uživatelů méně než týden před americkými volbami vytváří hořlavou situaci, která může kdykoli chytnout,“ řekla Bloombergu Melissa Ryan šéfka Card Strategies. poradenské firmy, která zkoumá dezinformace. "Gauneři mají nový nástroj k šíření dezinformací, škod a chaosu a Twitteru nyní chybí kapacita a institucionální paměť, aby se vypořádal s problémy."

Inzerenti na útěku

Jak přiznal Musk, finanční pozice Twitteru se v posledním půlroce dost zhoršila. Akvizice trvala dlouho a prošla několika názorovými veletoči aktuálního šéfa. Během půl roku klesly akcie technologických firem o desítky procent, takže Muskových 44 miliard dolarů, které za firmu zaplatil, jsou z dnešního pohledu úplně mimo. Inzerenti kvůli globálnímu ochlazování ekonomiky začínají šetřit. A někteří na protest proti Muskovým postojům a čekané toxicitě obsahu na Twitteru platformu rovnou opustili - a jsou to velká jména, třeba Volkswagen.

