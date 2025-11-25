Babiš na nákupech. Agrofert za 290 milionů eur kupuje terminál čpavku v Rotterdamu

Holding Agrofert předsedy hnutí ANO a pravděpodobného budoucího premiéra Andreje Babiše koupil za 290 milionů eur (zhruba sedm miliard korun) nizozemskou společnost OCI Ammonia Holding B.V., která vlastní dovozní a skladovací terminál čpavku v Rotterdamu a také platformu pro distribuci čpavku zákazníkům v Evropě.
Podnik OCI Ammonia Holding B.V. je součástí společnosti OCI Global, která je podle Afrofertu předním výrobcem a distributorem dusíkatých produktů. „Uzavření transakce se očekává v prvním pololetí roku 2026 a je podmíněno schválením ze strany příslušných soutěžních úřadů, dokončením dalších obvyklých transakčních kroků a získáním souhlasu akcionářů OCI N.V. na mimořádné valné hromadě,“ sdělil Agrofert. Holding o sobě uvádí, že je druhým největším výrobcem dusíkatých hnojiv v Evropě.
Holding Agrofert působí v zemědělství, potravinářství či v chemickém průmyslu. Loni meziročně zvýšil zisk o pět miliard korun na 7,1 miliardy korun. Důvodem byl prodej mediální skupiny Mafra, firmy Londa provozující rozhlasové stanice a pardubické chemičky Synthesia. Tržby stagnovaly na 212 miliardách korun, informoval dříve holding.
Do holdingu Agrofert, který sdružuje zhruba 200 firem v Česku i v zahraničí, patří třeba chemičky Deza, Fatra, Lovochemie a Precheza nebo také potravinářské společnosti Kostelecké uzeniny, Krahulík či Penam. Zaměstnává 29 tisíc lidí, z toho v Česku zhruba 18 tisíc.
Evropský trh by měl zvážit dočasné zastavení činnosti čínských e-commerce platforem Shein a Temu, dokud nevznikne jasný legislativní rámec pro jejich působení v regionu. V rozhovoru pro francouzskou stanici BFM Business TV to uvedl generální ředitel maloobchodní skupiny Casino, Philippe Palazzi. Jeho výrok přichází v době rostoucího politického tlaku na oba rychle expandující online giganty.
Podle Palazziho produkty prodávané Sheinem a Temu často neodpovídají evropským standardům a mohou představovat bezpečnostní riziko pro spotřebitele. Varuje také před ekonomickými dopady. Příliv extrémně levného textilu a nábytku podle něj ohrožuje menší lokální firmy, které dodržují přísnější normy a mají vyšší provozní náklady.
„Legislativa by měla přijít dřív, než Shein a Temu proniknou naplno na trh,“ uvedl Palazzi s tím, že v současné podobě představují „skutečné nebezpečí“. Jeho výzva přichází krátce poté, co Shein otevřel svůj první kamenný obchod v Paříži a ocitl se pod kritikou kvůli údajné nabídce předmětů, jako jsou dětské sexuální figuríny či zbraně, což přimělo Francii obrátit se na Evropskou komisi.
EU již plánuje zavést nové dovozní normy pro produkty z Číny, a to do roku 2028. Do té doby by však podle šéfa Casino měly být obě platformy z evropského trhu dočasně vyloučeny: „Zablokujte je na dva roky, dokud Evropa nebude mít jasná pravidla. Musíme chránit naše maloobchodníky.“
Výrok znovu otevírá širší debatu o férovosti konkurence v evropském retailu, kde čínské platformy těží z nižších výrobních nákladů, rychlé logistiky i daňových výjimek. Napětí pravděpodobně poroste, jak se EU bude přibližovat termínu pro zpřísnění dovozních pravidel.
Čínské e-shopy si dělají co chtějí a stát hledá obranu pomalu, míní čeští obchodníci
Čínské e-shopy Temu a Shein rychle získávají české zákazníky díky extrémně nízkým cenám, agresivnímu marketingu a rychlé logistice. Jejich obchodní praktiky však vyvolávají otázky ohledně kvality, férové konkurence a plnění daňových povinností. Evropské instituce i český stát začínají hledat způsoby, jak tuto situaci regulovat a ochránit domácí trh. „Je strašné, jak české kontrolní orgány nechávají čínská tržiště a e-shopy dělat, co chtějí,“ komentuje situaci prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.
Realitní síť RE/MAX nasazuje technologie, které mění hru: systémy, jež každý den kontrolují kvalitu prezentací, obsah, data i výkon makléřů. Marketingový ředitel RE/MAXu Tomáš Hvězda v rozhovoru vysvětluje, proč jde o tichou revoluci na trhu s realitami.
RE/MAX je dlouhodobě nejsilnější realitní značka na českém trhu. Jak byste popsal aktuální pozici značky v očích veřejnosti i v rámci realitního oboru?
Po více než dvaceti letech v Česku má RE/MAX nejen velmi silnou známost, ale hlavně reputaci profesionální a důvěryhodné značky. A to nejen mezi lidmi, ale i u odborníků a médií. Často se na nás obracejí s otázkami k vývoji trhu, protože vědí, že máme dlouhodobý pohled, zkušenost z terénu a data, o která se dá opřít.
Jak se za poslední roky proměnilo vnímání značky RE/MAX mezi klienty a makléři?
Pozici profesionálního hráče dlouhodobě potvrzujeme. Klienti v nás mají důvěru a vnímají RE/MAX jako lídra v realitách, mezinárodní značku s vysokým know-how. Spontánní známost i image nadále rostou a spolu s tím roste i celá naše síť, obratově, počtem kanceláří i makléřů. Navíc je v posledních letech veřejnost otevřenější spolupráci s realitními kancelářemi, což je trend, který nám také pomáhá.
Remax hlásí rekordní rok: realitní trh v Česku jede na plné obrátky
Jak je dnes nastavena marketingová strategie RE/MAX – co jsou její hlavní cíle a priority?
V realitách to není o lovebrandech, ale o důvěře a profesionalitě makléřů. Klíčové je, aby naši lidé odváděli špičkovou práci, klienti byli spokojení a doporučovali nás dál. Z pohledu centrály je prioritou, aby nás bylo vidět – proto investujeme do kampaní a PR, které posilují pozici značky. Dalším naším cílem je růst sítě, protože na trhu stále vidíme prostor a potenciál pro nové kanceláře. A zároveň je pro nás velmi důležité, aby se lidem v RE/MAXu dobře pracovalo, aby měli vše potřebné, mohli růst a cítili se u nás příjemně a podporovaně.
Jak se marketing řídí centrálně a jak funguje komplementárně na úrovni jednotlivých kanceláří?
Mezi marketingem centrály a kancelářemi funguje silná synergie. Centrální kampaně a PR zvyšují známost značky a budují image, zatímco kanceláře využívají své komunikační kanály k náboru makléřů a zakázek. Všechno se odehrává pod jednou značkou, takže se navzájem podporujeme a zvyšujeme celkovou viditelnost RE/MAXu.
Jakou přidanou hodnotu představuje centrální marketing pro franšízanty – v čem jim pomáhá nejvíc?
Největší přidanou hodnotou je samotná síla značky a centrální marketing, který ji dlouhodobě buduje. To je v praxi obrovský otvírač dveří – klienti RE/MAX znají, důvěřují nám a přichází s větším klidem, protože vědí, že jde o prověřenou a profesionální síť.
Franšízantům i makléřům k tomu dáváme konkrétní podporu: Marketingové centrum pro rychlou tvorbu materiálů, výhodnější podmínky na inzertních portálech, přístup k evropskému know-how a obsahům, interní eventy, vzdělávání, IT systémy, reporting nebo právní servis.
Centralizovaný marketing tak pomáhá šetřit čas, peníze i mentální kapacitu. Oni se pak mohou soustředit hlavně na to, co je nejdůležitější – práci s klientem a růst svého byznysu.
Byt prodáte i díky fotce z mobilu. Ale pod cenou, říká makléř roku
Nejvýkonnější makléř společnosti Remax Artem Saykin loni prodal 77 nemovitostí a na provizích vydělal 9,5 milionu korun. Remax si z toho vzal 1,5 milionu. Další milion Saykin utratil za reklamu. „Důležité je, aby byl člověk vidět. Úspěch přichází s dobrým marketingem,“ říká TOP makléř v rozhovoru pro newstream.cz.
Jak vyvažujete jednotnou identitu značky s lokální autonomií jednotlivých kanceláří?
Máme jasně daná pravidla pro práci se značkou – design manuál i komunikační manuál. Jednotná identita je klíčová pro rozpoznatelnost a pro záruku kvality, kterou klienti očekávají. Zároveň ale necháváme volnost v tom, jaké komunikační kanály si kancelář zvolí. Někdo je silný online, jiný sází na osobní kontakty nebo lokální marketing. Ideální je v realitách kombinace obojího.
Jaké jsou hlavní pilíře, na kterých stojí komunikace značky RE/MAX?
Klíčem je konzistence. Neděláme kampaně, ve kterých se témata stále a často mění, ale držíme se toho, co je pro klienty podstatné – důvěryhodnost, profesionalita a reference. Zároveň víme, co lidé při prodeji nemovitosti nejvíc řeší: chtějí prodat rychle, bezpečně, výhodně a bez starostí. A právě kolem těchto témat stavíme naši komunikaci.
Nosiče, kanály a cílení
Jaké komunikační kanály jsou pro vás dnes klíčové – fungují lépe online média, sociální sítě, PR nebo tradiční reklama?
Na centrální úrovni nám velmi dobře funguje kombinace online, outdooru a PR, která tvoří základ našich kampaní. Doplňujeme ji o sociální sítě, podcasty, specializovaný tisk a další formy komunikace. Všechno do sebe zapadá jako jedno velké puzzle. Interně říkáme, že „přifukujeme balón“ – chceme být atraktivní pro klienty, makléře i nové franšízanty. Netlačíme, ale přitahujeme.
Jakou roli v marketingu RE/MAX hrají samotní makléři? Dá se říct, že značka stojí na osobních značkách jednotlivců?
Určitě ano. Makléři v tom hrají zásadní roli. My dáváme pevný rámec, důvěryhodnou a dlouhodobě budovanou značku, oni ji nesou dál k veřejnosti svým vlastním jménem. Značka RE/MAX stojí na lidech, kteří ji reprezentují každý den v terénu. A když makléř aktivně pracuje na své prezentaci, je vidět a pro klienta srozumitelný, silný brand v zádech ho dokáže významně urychlit a podpořit v růstu.
Využíváte influencery, ambasadory nebo jiné formy osobního brandingu v rámci značky?
Díky tomu, že máme v síti přes 1400 makléřů, jsou mnozí z nich už sami přirození influenceři v realitním světě. Mají dosah, autenticitu i témata, která lidi zajímají. V PR zase využíváme příběhy našich franšízantů – máme mezi nimi silné osobnosti, které dokážou značku reprezentovat naprosto přirozeně. Externí influencery aktuálně nevyužíváme. Pro nás musí být vždy jasná a skutečná vazba na realitní svět, jinak to postrádá smysl.
Majitel Remaxu David Krajný: Nastává revoluce v prodeji bytů
Majitel největší české realitní společnosti RE/MAX David Krajný pokračuje v rozšiřování byznysu. Nově získal poloviční podíl ve společnosti, která má licenci na síť realitních kanceláří na Ukrajině. V současnosti vede Krajný více než 220 franšízových realitních kanceláří v Česku a na Slovensku. Krajný poskytl Newstreamu rozhovor pro jarní číslo magazínu Realitní Club.
Jak RE/MAX využívá umělou inteligenci v marketingu a komunikaci?
Naše IT jde do AI opravdu naplno. V systému pro makléře už dnes funguje řada chytrých nástrojů – generování textů inzerátů, příprava postů na sociální sítě nebo virtuální home staging. Na centrále nám AI pomáhá zrychlovat rutinní práci – od textů a grafiky, přes překlady až po zápisy z meetingů. Díky tomu můžeme víc času věnovat věcem, které mají skutečnou přidanou hodnotu.
Používáte AI i pro analýzu dat, predikci trendů nebo personalizaci obsahu?
Ano. AI používáme i pro analýzu dat a kvalitu obsahu. Máme např. systém, který každý den projde nové inzeráty v celé síti, vyhodnotí fotografie, texty i prezentaci a porovná je se standardy. Pokud něco nesedí, upozorní makléře i franšízanta, aby se to mohlo hned doladit a držela se kvalita značky. Spustili jsme také reportingový nástroj pro franšízanty, díky kterému vidí výsledky kanceláře jasně a v kontextu – mohou porovnávat výkony v rámci regionu, sledovat trendy a využít i AI shrnutí výsledků.
A pro onboarding makléřů používáme vlastní AI systém. Franšízant v něm nastaví konkrétní aktivity, může s makléřem procházet jednotlivé kroky, vidí jejich plnění a celý proces díky automatizaci běží výrazně efektivněji. AI se postupně stává běžnou součástí naší práce napříč organizací a pomáhá nám rozhodovat rychleji, přesněji a s větším klidem.
Jak se podle vás AI promítne do marketingu realitního byznysu v nejbližších letech?
Půjde nahoru kvalita, rychlost i efektivita. Už teď to vidíme – lepší prezentace nemovitostí, texty, vizuály i práce s daty. Budeme díky tomu schopni ještě přesněji cílit, plánovat a personalizovat obsah tak, aby byl pro klienta relevantnější a víc na míru jeho situaci. A to všechno v mnohem kratším čase, než jsme byli zvyklí.
Zároveň ale poroste důraz na autenticitu a osobní značku makléře. AI bude skvělý nástroj, který zrychlí práci a pomůže hlídat kvalitu, ale nesmí se z toho stát generika bez emoce. Realitní marketing bude tím pádem ještě víc o kombinaci dat, chytrého plánování a lidského příběhu. Technologie mají pomáhat, a ne nahrazovat lidskost, která je v realitách pořád klíčová.
Výsledky a vývoj značky
Jak se značka RE/MAX posunula od doby, kdy jste nastoupil do vedení marketingu?
Poslední tři roky rosteme v povědomí značky, obratu, tržním podílu i v image. Ale není to jen zásluha marketingu. Velký rozdíl dělá spolupráce napříč centrálou a dobré napojení na franšízanty. Když marketing, obchod, vzdělávání, právní, IT a business development pracují v souladu a věci si sedají napříč, je to vidět v praxi i v terénu. To je podle mě hlavní motor toho posunu, který dnes vidíme, a jsem rád, že to můžeme stavět společně.
Které konkrétní kroky nebo kampaně považujete za největší úspěch?
Podařilo se mi nastavit jasnou dlouhodobou marketingovou strategii a být v jejím naplňování konzistentní. Z komunikace bych vypíchnul kampaň „Když víš s kým“, která výborně zafungovala u klientů i u makléřů. Po jejím spuštění jsme zaznamenali výrazný nárůst spontánní známosti, což je jeden z našich hlavních cílů. Je to sebevědomý statement silné značky, která si zakládá na profesionalitě svých lidí: „Prodat nemovitost je snadné. Když víš s kým.“
Jak se mění očekávání klientů a jak na to marketing RE/MAX reaguje?
Klienti jsou dnes náročnější. Chtějí mít věci rychle, přehledně, chtějí vědět co se děje a mít pocit kontroly nad procesem. A zároveň očekávají, že makléř je profesionál, který to umí vést od A do Z.
A právě proto klademe tak velký důraz na kvalitu práce v síti, vzdělávání makléřů a moderní digitální nástroje, které jim to v každodenní realitě usnadňují. V komunikaci pak stavíme na tom podstatném, na důvěře, jistotě a pocitu klidu pro klienta. Protože na konci to není o nemovitosti, ale o tom být v dobrých rukou.
Na jakých novinkách nebo projektech aktuálně pracujete?
Aktuálně se věnujeme modernizaci vizuální identity značky, aby RE/MAX působil současně a odpovídal dnešní době. Zároveň pokračujeme v přípravách akcí pro naši síť, které posilují networking a spolupráci. Skvělým příkladem byla letošní Convention ve Foru Karlín, kde jsme společně oslavili 20 let RE/MAXu v Česku a na Slovensku.
Kromě kampaní se zaměřujeme i na projekty v oblasti PR a komunikace, abychom byli víc vidět v médiích a dál posilovali pozici značky jako lídra trhu. Velký posun vidím také v oblasti IT a AI technologií. Nové nástroje zavádíme téměř každý měsíc, což znatelně zvyšuje efektivitu práce kanceláří i makléřů.
Vize
Co vás osobně na práci v marketingu realit nejvíc baví nebo inspiruje?
Baví mě, že marketing v realitách má přímý dopad do života lidí. Nejsme jen u kampaní, ale u rozhodnutí, která mění životy, domovy, kapitál a emoce kolem prodeje i koupě. Tady má marketing skutečný smysl.
Zároveň mě baví dávat věcem směr a vidět výsledky v číslech i v terénu. Inspirují mě lidé v síti, kteří mají energii a tah na výsledek. Člověk si u toho uvědomí, že pracuje mezi špičkami oboru. Realitní marketing je pro mě kombinace strategie, dat, lidskosti a dlouhodobých vztahů. A právě proto mě tahle práce pořád naplňuje.
Jak podle vás bude vypadat realitní marketing za pět let – a kde v tom bude stát RE/MAX?
Marketing půjde dál směrem větší digitalizace, práce s daty a umělé inteligence. Bude rychlejší, přesnější a efektivnější. Zároveň ale poroste důraz na autenticitu a osobní přístup, lidé nechtějí generické výstupy, ale lidské příběhy a opravdový kontakt.
A v tom vidím velkou sílu RE/MAXu i do budoucna. Máme silnou značku, zázemí stabilní sítě a komunitu lidí, kteří spolupracují a sdílí zkušenosti. Je to prostředí, ve kterém se makléři i franšízanti mohou opřít o podporu a zároveň zůstat sami sebou. Když na tom budeme dál stavět, tak na té špici zůstaneme.
Tomáš Hvězda
Marketingový ředitel RE/MAX Česká republika a Slovensko. Hvězda vede rozvoj značky napříč oběma trhy. V realitním odvětví působí třetím rokem. Marketing vystudoval na VŠB a věnuje se mu už téměř dvacet let. Začínal ve výzkumech a práce s daty mu přirozeně přerostla v brand management – působil ve společnostech Pivovary Staropramen a Jan Becher Pernod Ricard, kde řídil klíčové značky včetně irské whiskey Jameson.
Věří v marketing, který stojí na dlouhodobé strategii, jasné vizi a konzistenci. Díky svému backgroundu kombinuje cit pro značku s tvrdými daty – nejde o pocit, ale o rozhodování podložené realitou trhu. Autenticita je pro něj základní princip, ne marketingový trend. Je pro něj klíčové, aby značka byla čitelná, opravdová a měla pevné místo v hlavách lidí.
