Světový šampionát žen je už teď úspěšný. Britské „lvice“ udělaly pro ženský sport kus práce

V Austrálii se nehraje jen o titul světových šampionek ve fotbale. Jde také i o další dějství dlouhého zápasu o emancipaci ženského sportu.

Fotbalové finále

V neděli v poledne se rozehraje finále fotbalového světového šampionátu žen, které se koná v Austrálii a na Novém Zélandu. Už teď je jasné, že turnaj měl úspěch, minimálně u diváků. Dosud divácky nejúspěšnějším byl před osmi lety šampionát v Kanadě, kdy se prodalo kolem 1,3 milionu lístků, nyní se přišlo podívat ještě o půl milionu fanoušků více.

Nově se o vítězství utkalo dvaatřicet týmů. Mnozí se obávali, že kvůli tomu, že se účastní i týmy s minimálními zkušenostmi s mezinárodními akcemi, bude kvalita zápasů nevyrovnaná. To se ale podle odborníků, kteří fotbalu rozumí, patrně nestalo. Naopak, řada utkání prý byla velmi těsná. A například Austrálie se na první pokus probojovala rovnou do semifinále.

Nejúspěšnější nakonec byly fotbalistky z Anglie a Španělska. Oba dva týmy se přitom dostaly do finále vůbec poprvé, přičemž dosavadní favorité – Spojené státy, Německo nebo Norsko - vypadli poměrně brzy. Možná by se však dalo říci, že si zmíněné finalistky úspěch a pozornost zaslouží, protože ženský fotbal je v jejich zemích na vzestupu.

Korunu ano, míč nikoliv

Ženský fotbal přitom nemá nijak dlouhou tradici, rozhodně výrazně kratší než jeho mužská verze. První světový šampionát se konal až v roce 1991, kdy se hrálo v Číně. Bylo to o více než šedesát let později, než si do míče na vrcholné akci kopli fotbalisté. A cesta k tomu, aby vůbec ženy mohly hrát, byla mnohde velmi trnitá.

Fotbal obecně prošel zajímavým sociálním vývojem. Původně hru gentlemanů z britských soukromých škol pro ty nejbohatší infiltrovali dělníci (ale „gentlemani“ se bránili, jak ukazuje například seriál Netflixu „Hra z Anglie“, ale ženy na hřiště britští bafuňáři nepustili ještě pěkně dlouho. A to doslova. V roce 1921 ostrovní fotbalová asociace zakázala ženám hrát na trávnících svých členských týmů. „Fotbal je pro ženy zcela nevhodný a neměl by být podporován,“ usnesla se tehdy asociace profesionálního fotbalu.

Zákaz zůstal v platnosti až do roku 1971. Žena se paradoxně mohla stát ministryní, premiérkou nebo královnou, ale ne hrát fotbal na „mužských“ profesionálních hřištích. Později už ženy hrát mohli, ale nikdo se o ně moc nezajímal. Týdeník The Economist vzpomíná na případ Carol Thomasové, která reprezentovala Anglii v sedmdesátých a osmdesátých letech. „Paní Thomasové se dařilo a stala se kapitánkou Anglie, ale musela si sama platit cesty, a to i do zahraničí. Její tým neočekával žádné mediální pokrytí a také se mu ho nedostalo,“ popisuje magazín situaci ženského sportu.

Na cestě k zrovnoprávnění

I dnes je srovnání ženského a mužského fotbalu (a patrně i sportu jako takového) tristní. Magazín upozorňuje, že aktuální prémie pro vítězky je asi čtvrtinová než pro muže. Ještě hůře vychází srovnání, když se podíváme na televizní pokrytí, přenosy ženských kategorií v roce 2022 tvořily na britských stanicích jen 13 procent celkového sportovního vysílání. O platech ve fotbalových klubech ani nemluvě.

Přesto je situace výrazně jiná než před lety. V Británii si toho nelze nevšimnout. Návštěvnost utkání tamější nejvyšší soutěže v posledních letech roste. Velkou změnou byl loňský evropský šampionát, před kterým se „lvice“ staly opravdu slavnými. Před turnaji jejich portréty zdobily obaly chipsů i lahve s nejrůznějšími nápoji. V televizi běžely reklamy, komentátoři dávali upoutávky a těšili se na akci,“ jak vzpomíná Suzanne Wracková z deníku The Guardian.

Po vítězství evropského titulu jsou už jasnými celebritami (což potvrzuje i to, že ačkoli mě fotbal ani za mák nezajímá, tak některé z nich znám). Například kapitánka Leah Williamsonová byla jedním z hostů hojně sledovaného silvestrovského dílu talkshow Grahama Nortona.

Populární britské hráčky dávají dobrý příklad, že fotbal a sport nemusí být převážně mužskou záležitostí. The Economist upozorňuje na školní průzkum, podle kterého za poslední povyrostl podíl dívek, které hrají o přestávce každý den fotbal z 22 na 32 procent. Přibylo také více závodních hráček i jejich trenérek. „Lvice“ umí dobře kopat do míče, ale navíc dokážou být vzory nejen pro mladé. A o to by se sportovci měli snažit.