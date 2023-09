Majitelé Manchesteru United odpískali prodej. Věhlasný klub tím přišel za den o pětinu hodnoty

Američtí vlastníci fotbalového klubu Manchester United, rodina Glazerových, ukončila jednání o prodeji slavného týmu. Důvodem je, že ani jedna z finálních nabídek nebyla dostatečně vysoká. Akcie klubu obchodované na newyorské burze na zprávu reagovaly prudkým poklesem, uvedl server BBC.

Akcie Manchesteru United zaznamenaly největší jednodenní propad po zprávě, že američtí vlastníci týmu, rodina Glazerových, se chystá stáhnout nabídku na prodej klubu a zároveň z burzy a převést do ryze soukromého vlastnictví. Pokles akcií o 18 procent umazal z tržní akciové hodnoty trojnásobného vítěze nejprestižnější evropské soutěže Ligy mistrů (dříve PMEZ) zhruba 700 milionů dolarů (asi 15,8 miliardy korun), jeho tržní kapitalizace tak nyní činí 3,2 miliardy dolarů (zhruba 72 miliard korun), uvedl server BBC.

Deset miliard liber nikdo nenabídl

Rodina Glazerových oznámila, že zvažuje prodej jednoho z nejúspěšnějších klubů anglické Premier League, loni v listopadu. Důvodem pro nynější ukončení prodeje je, že žádný potenciální kupec nenabídl dostatečnou cenu. Bratři Joel a Avram Glazerovi, kteří vedou představenstvo klubu, podle britského deníku Mail on Sunday čekali na nabídku 10 miliard liber (asi 283 miliard korun).

Jenže dva finální potenciální zájemci, šejk Jassim bin Hamad Al Thani z Kataru a britský miliardář Sir Jim Ratcliffe, se ani zdaleka nepřiblížili k nabídce této částky, uvedl list bez konkrétní ceny. Agentura Bloomberg letos v dubnu s odkazem na své nejmenované zdroje uvedla, že šejk předložil konečnou nabídku ve výši přibližně pět miliard liber (asi 133 miliard korun), obdobnou sumu nabídl i Ratcliffe. Oba zájemci to tehdy odmítli komentovat.

Prodej mohl překonat světový rekord

Obě nabídky přitom znamenaly největší obchod týkající se jakékoliv sportovní franšízy, uvedl v dubnu Bloomberg. Překonaly by částku 4,65 miliardy dolarů, které loni zaplatila skupina vedená dědicem Walmartu Robem Waltonem za Denver Broncos americké National Football League.

Rodina Glazerových koupila Manchester United v roce 2005 za 790 milionů dolarů. Později však začala narážet na tvrdý odpor některých fanoušků, kteří majitele obviňovali, že klub zatěžují dluhy a dostatečně do něj neinvestují.

Letité problémy i pád na dno tabulky

Fotbalový klub má problémy od roku 2013, kdy odešel do důchodu manažer Alex Ferguson. „Rudí ďáblové“ utrpěli loni několik debaklů v největší ligové soutěži Premier League a mančaft se poprvé za posledních 20 let dostal na dno ligové tabulky.

Majitelé proto čelili vlnám kritiky ze strany fanoušků, kteří vyzývali k záchraně klubu, za který hrála do svého rychlého listopadového konce i portugalská legenda Cristiano Ronaldo. V aktuální sezóně to nevypadá o moc lépe - po čtyřech kolech je Manchester United jedenáctý.

