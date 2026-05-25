Druhý život baterií jako nadějný byznys. Z elektromobilů míří do úložišť
Když doslouží běžné auto, čeká ho většinou vrakoviště a kovové části recyklace v hutích. U elektromobilů je situace složitější. Lithiové baterie jsou technologicky náročné, špatně se rozebírají a jejich recyklace není jednoduchá. Česká firma 1PS Technology proto hledá cestu mezi odpadem a hutí: z použitých bateriových modulů staví nová energetická úložiště.
Nepojízdné automobily obvykle končí na vrakovištích. Karoserie se rozřeže, kovové části putují k recyklaci a zbytek vozu se roztřídí podle toho, co má ještě nějakou hodnotu.
S bateriovými články z elektromobilů je ale situace výrazně komplikovanější. Nejde o kus plechu ani běžný náhradní díl. Lithiové baterie jsou sofistikované technologické celky složené z článků, modulů, elektroniky, chlazení a bezpečnostních prvků. Jejich recyklace je náročná nejen kvůli jejich chemickému složení, ale i kvůli samotné konstrukci.
A právě v tom vzniká nový prostor. Ne každá baterie, která už nestačí elektromobilu, musí okamžitě skončit v recyklační lince. Může se stát základem úložiště energie.
Budoucí bateriová úložiště
V provozu společnosti 1PS Technology se na vyřazenou baterii nedívají jako na šrot. Těžký bateriový pack, který v autě dosloužil nebo nesplnil výrobní parametry, míří nejprve na demontáž.
Technici ho rozebírají na jednotlivé moduly. Každý z nich pak čeká diagnostika. Měří se stav článků, zbytková kapacita i takzvané SoH, tedy State of Health. Jinými slovy skutečná kondice baterie. Teprve pak padne verdikt. Nové využití, nebo konec.
Použité baterie z domácností, elektrokol, nářadí, fotovoltaiky i elektromobilů končí na třídicí lince u středočeského Řevničova. Společnost ECOBAT loni vytřídila 4 558 tun baterií všech typů, meziročně téměř o 400 tun více. Sběr v Česku roste, zároveň ale rychle přibývá baterií uváděných na trh. Za nejproblematičtější odpad současnosti označuje obor jednorázové elektronické cigarety, které obsahují baterii i elektroniku, ale často končí v koších směsného odpadu.
„Zhruba 65 procent baterií má i po vyřazení z elektromobilu stále více než 80 procent původní kapacity. To je obrovský potenciál pro další využití,“ říká Pavel Voska, spoluzakladatel společnosti 1PS Technology. V autě už taková baterie neobstojí. Ve stacionárním úložišti ale může pracovat dál.
Elektromobil je pro baterii tvrdý šéf
Baterie v elektromobilu musí zvládat extrémní režim. Rychlé nabíjení, vysoké výkony, prudké zrychlování, mráz, horko i tisíce provozních cyklů. Jakmile její parametry klesnou pod hranici, kterou výrobce považuje za bezpečnou a spolehlivou pro provoz auta, v elektromobilu končí. Jenže úložiště energie po baterii vyžaduje hlavně vytrvalost.
V domácnosti může ukládat elektřinu z fotovoltaiky a vracet ji večer, když už panely nevyrábějí. Ve firmě může pomáhat vykrývat odběrové špičky. Ve větším kontejnerovém systému může stabilizovat síť nebo sloužit jako záloha.
Podle Vosky mohou baterie vyřazené z elektromobilů ve stacionárním režimu pracovat ještě nejméně deset let.
Z baterie do auta se stává baterie pro dům nebo firmu
Samotná kapacita ale nestačí. Použitý modul nelze jen vzít z elektromobilu a připojit k fotovoltaice. Musí dostat nové řízení, nový dohled a nové bezpečnostní prvky.
1PS Technology proto vyvíjí vlastní hardware, software i BMS, tedy Battery Management System. Ten sleduje jednotlivé články, řídí nabíjení a vybíjení a chrání baterii před přehřátím, zkratem nebo nadměrným zatížením.
„Vyvinuli jsme vlastní řídicí software i elektroniku, které nám umožňují baterie detailně monitorovat a efektivně řídit jejich provoz. Díky tomu máme plnou kontrolu nad jejich výkonem, bezpečností i životností,“ říká Voska.
V praxi to znamená, že z modulu původně určeného pro pohon auta vzniká součást energetického systému. Baterie dostává nový úkol, nové zapojení a nový režim práce.
Bezpečnost se řeší dřív, než baterie začne ukládat elektřinu
U bateriových úložišť je nejdůležitější prevence. Nestačí spoléhat na to, že baterie má ještě dost kapacity. Každý článek musí být pod kontrolou a celý systém musí umět včas reagovat.
Firma proto provozuje dohledové centrum a spolupracuje s odborníky na požární bezpečnost. Rizika se podle ní musí řešit už při návrhu úložiště, ne až ve chvíli, kdy je instalace hotová.
Bateriové úložiště není pasivní skříň s energií. Je to živý systém, který se každý den nabíjí, vybíjí, zahřívá, ochlazuje a reaguje na provozní podmínky.
Právě tady se rozhoduje, jestli druhý život baterie bude bezpečný a ekonomicky smysluplný.
Letos chtějí zpracovat baterie ze tří tisíc elektromobilů
V roce 2025 zpracovala 1PS Technology přibližně 80 tun baterií. Letos chce výrazně zrychlit. Po rozšíření technologických a výrobních kapacit firma uvádí, že zvládne denně zpracovat až pět tun baterií. V ročním objemu to odpovídá bateriím zhruba ze tří tisíc elektromobilů.
Zatím nejde jen o baterie z aut, která dosloužila na silnicích. Firma pracuje hlavně s bateriemi přímo z výroby. Jde o kusy, které nesplnily některý parametr pro použití v elektromobilu, ale pro stacionární úložiště mohou být stále vhodné.
„Do budoucna chceme výrazně rozšířit spolupráci s automobilkami i dalšími partnery a více pracovat také s bateriemi ze servisů,“ říká Voska.
Automobilová kvalita může být výhodou
Baterie pro elektromobily vznikají v mimořádně přísném režimu. Musí projít vývojem, testy, homologacemi a kontrolou kvality, kterou automotive sektor vyžaduje.
To je podle 1PS Technology výhoda. Pokud se takové moduly správně otestují, přestaví a bezpečně řídí, mohou nabídnout vysokou kvalitu i ve stacionárním provozu.
„Preciznost automotive zpracování i veškeré nutné homologace vstupních modulů zajišťují řádově vyšší kvalitu bateriových úložišť, než jaká jsou na českém trhu dostupné ve srovnatelné cenové hladině,“ tvrdí Voska.
Jenže ani tady není nic jednoduché. Každá značka, každý model a často i každá generace elektromobilu používá jiné řešení. Baterie se liší chemií, konstrukcí, zapojením i způsobem řízení.
Pro firmu, která je chce znovu využívat ve větším měřítku, je to technická skládačka, která se neustále mění.
Nové elektromobily budou pro demontáž tvrdší oříšek
Automobilky dnes baterie do vozů integrují stále těsněji. Klasické moduly postupně nahrazují konstrukce cell-to-pack nebo cell-to-body. Články už nejsou uložené v jednoduše oddělitelných blocích, ale stávají se součástí bateriového obalu nebo přímo nosné struktury auta.
Pro automobilku to může znamenat nižší hmotnost, lepší využití prostoru a vyšší efektivitu. Pro firmy, které chtějí baterie opravovat, znovu využívat nebo recyklovat, je to ale komplikace.
Dnes je takových vozů na trhu zatím menšina. Jejich podíl ale poroste. A s ním poroste i náročnost práce s bateriemi po skončení jejich automobilového života.
1PS Technology proto počítá s tím, že u silně integrovaných baterií může dávat smysl hlavně využití ve velkých kontejnerových úložištích pro energetiku a podporu sítě.
Baterií bude přibývat rychleji než recyklačních kapacit
S rostoucím počtem elektromobilů bude přibývat i baterií, které už nebudou vhodné pro provoz v autě. Část si vezmou zpět výrobci, část zamíří k recyklaci. Velká část jich ale může ještě roky sloužit jinde.
Na sběr a další využití baterií se zaměřuje také nezisková společnost Ecobat, která provozuje kolektivní systém sběru odpadních baterií.
„Použitých baterií z elektromobilů bude v příštích letech dramaticky přibývat. Část z nich si vezmou zpět výrobci, ale pro velký objem bude potřeba vybudovat efektivní systém sběru a dalšího využití,“ říká technický ředitel Ecobatu Petr Kratochvíl.
Podle něj má každý znovu využitý modul i strategický význam. Snižuje tlak na dovoz surovin, které Evropa potřebuje pro výrobu nových baterií. A protože evropské kapacity pro komplexní recyklaci baterií stále nestačí, druhý život může být důležitým mezistupněm.
Ecobat se přitom nezaměřuje jen na elektromobilitu. Nové využití hledá i pro menší baterie, například z ručního nářadí. Z některých vznikají powerbanky.
Mezi vrakovištěm a recyklací vzniká nový průmysl
Ještě nedávno se o bateriích z elektromobilů mluvilo hlavně jako o budoucím problému. Vývojáři z 1PS Technology ale už ukazují, že odpověď nemusí vést rovnou do recyklační linky. Mezi prvním životem v autě a finálním zpracováním v recyklaci vzniká nový trh. Trh s bateriemi, které už nestačí automobilům, ale pořád mají hodnotu.
Není to jednoduchý byznys. Vyžaduje přesnou diagnostiku, vlastní software, bezpečnostní know-how, dohledový systém a schopnost poradit si s bateriemi, které se rok od roku konstrukčně mění.
