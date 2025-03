Northvolt krachuje. Končí evropská bateriová naděje

Švédský výrobce baterií pro elektromobily Northvolt podal ve Švédsku návrh na bankrot. Firma to dnes uvedla ve stručném oznámení na svém webu.

Reklama

Northvolt krachuje. Skončila tak největší evropská naděje na vytvoření firmy, která by na trhu baterií pro elektromobily konkurovala velkým asijským hráčům.

„Společnost si nebyla schopna zajistit potřebné finanční podmínky, aby mohla pokračovat v současné podobě,“ uvedla firma. Northvolt má více než 5000 zaměstnanců.

Na celý proces, včetně prodeje podniku a jeho majetku a vypořádání nesplacených závazků, bude dohlížet švédský správce jmenovaný soudem.

Společnost už loni v listopadu požádala o bankrotovou ochranu v USA, aby si zajistila finanční prostředky, které by jí umožnily vyřešit přetrvávající problémy s rozšiřováním výroby v jejím hlavním závodě v severním Švédsku.

Reklama

Evropa doufala, že Northvolt sníží závislost místních výrobců automobilů na čínských konkurentech, jako jsou firmy CATL a BYD. Northvolt od svého založení v roce 2016 získal v rámci kapitálového, dluhového a veřejného financování více než deset miliard dolarů (229,1 miliardy korun). Největšími vlastníky podniku jsou Volkswagen s podílem 21 procent a Goldman Sachs s podílem 19 procent.

Gigafactory v Česku? Volkswagen ji sice nepostaví, ale Číňané by mohli Názory Čínská státní automobilka SAIC zvažuje Česko pro svoji první evropskou gigafactory. Píše to španělský tisk. Česko by tak Číně pomáhalo obcházet nová cla EU. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Levné sodíkové baterie jsou zatím sprinteři, ale učí se předhonit drahé lithium i na jiných tratích Zprávy z firem Kvalitní nabíjecí baterie potřebují drahé a nedostatkové lithium. Ale jejich konkurent, akumulátor obsahující mnohem levnější a snadno dostupný sodík, sílí prakticky každý měsíc a přesvědčuje o tom investory. Josef Tuček Přečíst článek

V EU krachuje výroba elektrobaterií. Asijské firmy mohou zničit evropský autoprůmysl Názory Probíhající bankrot předlužené švédské firmy Northvolt symbolizuje širší úpadek segmentu evropských výrobců elektrobaterií. Švédský startup, v němž pětinu drží problémy sám zmítaný Volkswagen, si bruselští politici hýčkali coby „výkladní skříň Green Dealu“. Coby ukázku, že Green Deal, jak říkají, je vskutku příležitost pro rozvoj nových odvětví. Lukáš Kovanda Přečíst článek