Modrava je unikát. Stavíme tam desítky apartmánů, říká Martin Hubinger
Investiční fond Diagram, který spoluzaložil Martin Hubinger, nyní kromě jiného rozvíjí unikátní projekt apartmánů na šumavské Modravě. Má jich v této exkluzivní oblasti vzniknout několik desítek.
„Jsou to čtyři domy, celkem přes šedesát jednotek. Je to poměrně velký projekt,“ říká Hubinger. Fond již získal pravomocné územní rozhodnutí a chystá se na začátek prací. „Už víme velmi přesně, co tam vznikne.“ Zatím je podle něj otázkou, zda celý projekt prodají jako celek, nebo část jako celek a část po jednotlivých jednotkách.
Magazín ukazuje rekonstrukce v celé jejich šíři: od historických objektů proměněných v moderní restaurace přes revitalizace brownfieldů až po projekty, které dávají vzniknout novým rezidenčním čtvrtím. Nechybí ani pohledy významných osobností realitního trhu. Rozhovory s Janem Sadilem, šéfem společnosti JRD, či architektem Janem Klaškou, který působí v americké pobočce ateliéru dánského studia…
Fond Diagram, který Hubinger před pěti lety spoluzaložil s bývalým guvernérem ČNB Zdeňkem Tůmou, se soustředí na rezidenční projekty, zejména v Praze. Ve správě má zatím několik set milionů korun, které investuje do jednotlivých projektů. Ambicí je získat zejména větší institucionální investory. V jednom případě už se to povedlo.
Fond si projekty na rozdíl od jiných realitních fondů sám staví, nekupuje hotové. I proto o něm Hubinger mluví jako o developerském fondu. Koupí pozemek, postaví projekt a ten následně prodá. Tento způsob fungování umožňuje nabízet investorům očekávané zhodnocení dvanáct procent ročně.
Ceny bydlení v Česku rostly v posledních 15 letech rychleji než mzdy. Vlastní bydlení mezi lety 2010 a 2025 zdražilo o 158 procent, zatímco průměrné mzdy se za stejné období zvýšily o 106 procent. Dostupnost vlastního bydlení se tak zhoršila.
„Projekty si na začátku velmi konzervativně naceníme a míříme ještě nad dvanáct procent. S těmi dvanácti procenty jsme si velmi silní v kramflecích,“ říká Hubinger. Fond navíc spolupracuje s developerskou společností Realism, kde Hubinger také figuruje jako spoluzakladatel. Tato spolupráce umožňuje lépe sladit investici a vlastní výstavbu.
„Když si vybíráme projekty, které koupíme, velmi kriticky si je vyhodnocujeme a koupíme až ve chvíli, kdy velmi věříme, že je to bezpečný projekt.“ Když projekty projdou velmi kritickým sítem, „vybíráme projekty, které nejvíc vydělají,“ připouští Hubinger. Jedním z pravidel, kterého se fond drží, je, že nespekuluje na změny územního plánu ani se o ně nepokouší.
