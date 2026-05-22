Baterie zaplavují Česko, třídicí pás u Řevničova se nezastaví. Největší průšvih jsou jednorázové e-cigarety
Použité baterie z domácností, elektrokol, nářadí, fotovoltaiky i elektromobilů končí na třídicí lince u středočeského Řevničova. Společnost ECOBAT loni vytřídila 4 558 tun baterií všech typů, meziročně téměř o 400 tun více. Sběr v Česku roste, zároveň ale rychle přibývá baterií uváděných na trh. Za nejproblematičtější odpad současnosti označuje obor jednorázové elektronické cigarety, které obsahují baterii i elektroniku, ale často končí v koších směsného odpadu.
Třídicí linka nedaleko středočeského Řevničova pracuje v rytmu, který se během dne příliš nemění. Po pásu přijíždějí použité baterie všech velikostí a typů. Třídí se malé knoflíkové články do hodinek, běžné tužkové baterie, akumulátory z nářadí, elektrokol, fotovoltaických systémů i baterie z elektromobilů.
U linky pracuje několik žen a mužů. Jejich úkolem je baterie rozpoznat, vytřídit a poslat do dalšího zpracování. Vypadá to jako jednoduchá ruční práce, ve skutečnosti jde o důležitý začátek recyklačního procesu. Každý typ baterie má jiné složení, jiný způsob manipulace a jiné navazující zpracování.
Právě sem se dostává část odpadu ze sběrné sítě, kterou v Česku organizuje nezisková společnost ECOBAT. Ta se sběrem, tříděním a recyklací odpadních baterií zabývá více než dvacet let. Použité baterie lze odevzdat na více než 28 tisících sběrných místech po celé republice. Od škol, úřadů po supermarkety a banky.
Sběr roste, ale trh roste rychleji
V roce 2025 ECOBAT vytřídil 4 558 tun baterií všech typů. To odpovídá zhruba 182 milionům kusů. Proti předchozímu roku jde o nárůst téměř o 400 tun.
Současně ale ještě rychleji přibývá baterií uváděných na trh. Loni jich bylo v Česku 20 334 tun napříč všemi skupinami, tedy o 40 procent více než v roce 2024. Systém tak sice sbírá více, ale zároveň musí zvládat rostoucí množství baterií v oběhu.
Od poloviny příštího února začne v celé Evropské unii platit nové bateriové nařízení, které zásadně promění podobu spotřební elektroniky. Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích zavádí povinnost, aby baterie v nově uváděných zařízeních byly snadno vyměnitelné koncovým uživatelem nebo nezávislým servisem. Pokud tedy přestane fungovat akumulátor, nemělo by to automaticky znamenat konec celého výrobku.
Evropa mění pravidla hry. Od roku 2027 už špatná baterie nepošle spotřebič do koše
Zprávy z firem
Od poloviny příštího února začne v celé Evropské unii platit nové bateriové nařízení, které zásadně promění podobu spotřební elektroniky. Nařízení (EU) 2023/1542 o bateriích zavádí povinnost, aby baterie v nově uváděných zařízeních byly snadno vyměnitelné koncovým uživatelem nebo nezávislým servisem. Pokud tedy přestane fungovat akumulátor, nemělo by to automaticky znamenat konec celého výrobku.
„Objem sesbíraných baterií v Česku dlouhodobě roste. Kromě zodpovědnějšího chování spotřebitelů k tomu přispívá i lepší sběr dobíjecích baterií, jejichž životní cyklus je mnohem delší než u těch jednorázových,“ říká Petr Kratochvíl, nestor třídění baterií a technický ředitel společnosti ECOBAT.
Přenosné baterie zatím cíl EU plní
Nejznámější částí sběru jsou přenosné baterie, tedy tužkové, mikrotužkové, knoflíkové nebo baterie z menší elektroniky. Těch ECOBAT loni sesbíral 2 287 tun. To znamená 48procentní míru sběru vzhledem k množství uvedenému na trh.
Česko tak u přenosných baterií zatím splňuje evropský cíl pro rok 2026, který činí 45 procent. V dalších letech se ale požadavky výrazně zpřísní. Od roku 2027 má míra sběru dosáhnout 63 procent a od roku 2030 už 73 procent.
Ještě větší problém se rýsuje u baterií z lehkých dopravních prostředků, tedy hlavně elektrokol a elektrokoloběžek. V roce 2025 se jich podařilo sesbírat jen 4,5 procenta v porovnání s objemem uvedeným na trh. Od roku 2028 má ale povinný sběr činit 51 procent.
Podle Kratochvíla jsou tyto kvóty u elektrokol a koloběžek nastavené příliš ambiciózně. Důvodem je hlavně životnost baterií. Než se baterie prodaná s kolem nebo koloběžkou skutečně dostane do sběrného systému, může uplynout sedm i více let.
Průmyslové baterie otevírají starý dluh
Vedle baterií z domácností přibývá také velkých průmyslových baterií. Jde například o akumulátory ze solárních elektráren, manipulační techniky nebo elektromobilů. Jejich sběr se podle ECOBATu zlepšuje, mimo jiné díky většímu počtu firem zapojených do kolektivního systému.
Právě u průmyslových baterií se ale ukazuje problém z minulosti. Podle ECOBATu byla pravidla financování sběru a recyklace nastavena příliš volně. V systému tak má chybět částka kolem tří miliard korun, která bude potřeba na likvidaci starých baterií.
Firmy mohou povinnost zajistit sběr a recyklaci plnit individuálně, nebo prostřednictvím kolektivního systému. Část firem, které zvolily individuální plnění, ale podle Kratochvíla zanikla nebo pravidla obchází. Situaci má do budoucna řešit novela zákona o výrobcích s ukončenou životností, která počítá s povinným zapojením firem uvádějících průmyslové baterie na trh do kolektivního systému.
„Řešení, které přináší, je správné, bohužel však přichází pozdě,“ říká Kratochvíl.
Největší problém: jednorázové e-cigarety
Zatímco u tužkových baterií lidé většinou vědí, že patří do sběrného boxu, u jednorázových elektronických cigaret to často neplatí. Právě ty dnes patří k největším problémům systému. Obsahují baterii, elektroniku i plastové části, ale po krátkém použití velmi často končí v běžném koši.
Podle průzkumu ECOBATu vyhazuje použité elektronické cigarety do směsného odpadu více než polovina jejich uživatelů. Pro sběrné a odpadové provozy to znamená další riziko i náklady. Malé lithiové baterie mohou při poškození způsobit požár a zároveň se z nich ztrácejí materiály, které by bylo možné dál využít.
E-cigarety jsou problémové i samotnou logikou výrobku. Zařízení s baterií a elektronikou má často životnost jen několik dní. V praxi tak jde o jeden z nejhorších příkladů jednorázové elektroniky: výrobek, který je technicky složitý, se chová jako běžný spotřební obal.
Evropská pravidla mají od roku 2027 přinést povinnost, aby u přenosných zařízení bylo možné vyměnit akumulátor. Jednorázové e-cigarety by tím v současné podobě měly z trhu zmizet. ECOBAT ale upozorňuje, že výrobci se mohou pravidlům přizpůsobit a nabízet výrobky, které budou vypadat i fungovat podobně jako dnešní jednorázové modely. Problém by se tak nemusel vyřešit automaticky.
Baterie se navíc stále častěji objevují i ve výrobcích, kde je spotřebitelé nemusí očekávat — například v textilu nebo hrajících přáníčkách. I ty potom snadno končí ve směsném odpadu.
Druhý život místo okamžité recyklace
Ne každá baterie musí po vyřazení hned do recyklace. U části akumulátorů se stále více řeší takzvaný druhý život. Typicky jde o baterie z elektromobilů, které už nemají dostatečnou kapacitu pro provoz auta, ale mohou dál sloužit jako úložiště energie.
ECOBAT proto předává vybrané bateriové moduly specialistům, kteří je testují a upravují pro další využití. Objem baterií využitých tímto způsobem rychle roste. V roce 2024 dostalo druhý život 9 tun baterií, v roce 2025 už více než 50 tun.
Na další využívání baterií z elektromobilů se zaměřuje například společnost 1PS TECHNOLOGY. Podle jejího spoluzakladatele Pavla Vosky může baterie, která už nestačí pro elektromobil, sloužit v bateriovém úložišti dalších deset i více let.
„Za minulý rok jsme zpracovali zhruba 80 tun baterií. Především se nám však podařilo postavit třídicí a diagnostickou linku, která je schopna zpracovat až pět tun baterií denně. To představuje zhruba 15 elektromobilů,“ říká Voska.
Baterií bude v odpadu přibývat
Baterie jsou dnes součástí domácí elektroniky, dopravy, energetiky i výrobků na jedno použití. To, co dříve představovaly hlavně tužkové články v ovladačích a hračkách, se rozšířilo do elektrokol, solárních systémů, elektromobilů i jednorázových zařízení.
Třídicí pás u Řevničova proto ukazuje širší změnu. Odpadních baterií přibývá, jsou rozmanitější a jejich správné zpracování bude dražší i náročnější. Základní krok ale zůstává stejný: baterie se musí dostat do sběrného systému.
VYŠEL JARNÍ NEWSTREAM CLUB
Soukromí je nový luxus. A možná i nejcennější dovednost dneška.
Jarní vydání magazínu Newstream CLUB se zaměřuje na téma, které dnes řeší miliardáři i běžní lidé – jak si uchovat vlastní prostor v době, kdy jsme neustále online. Soukromé kluby, tiché byty, digitální detox i život na očích veřejnosti.
V novém čísle přinášíme rozhovory s Vendulou Pizingerovou, youtuberem Tarym nebo zakladatelem Smarty.cz Petrem Syrůčkem. Nechybí inspirace ze světa byznysu, stylu ani cestování – a také konkrétní tipy, jak si soukromí znovu vzít zpět.
Jedenácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit v červnu.