Finský developer YIT jde v Česku do regionů. V Brně postaví 750 bytů

Finská stavební a developerská společnost YIT postaví v Brně-Židenicích rezidenční komplex se 750 byty. Pro YIT jde o první projekt, který postaví od svého vstupu na český trh mimo Prahu.

YIT nově expanduje na brněnský trh. U ulice Šedova koupila více než pětihektarový pozemek, na kterém začne příští rok v červnu vyrůstat první etapa projektu, který počítá s celkem 750 byty a několika komerčními prostory. Developer už k němu má stavební povolení. Bytový komplex, který vzniká ve spolupráci s finanční skupinou RSJ, má vzniknout v několika etapách do roku 2031.

„Vstupem na brněnský trh pokračujeme v naší dlouhodobé strategii, v jejímž rámci se chceme v horizontu následujících let více věnovat nejen výstavbě v Praze, ale právě i v regionech. Moravskou metropoli považujeme za město s obrovským potenciálem pro rezidenční a komerční development. Jedná se o ideální cíl pro expanzi díky silné ekonomice, rostoucí poptávce po bydlení a nižším nákladům na akvizici pozemků i následnou výstavbu ve srovnání s hlavním městem,“ uvedl generální ředitel YIT Stavo Marek Lokaj.

Pro připravovaný projekt developer vytváří nový tým v Brně, který bude zahrnovat odborníky na místní trh s bydlením.

Skupina YIT je největší stavební a developerskou firmou ve Finsku, zaměřuje se na bytové i komerční nemovitosti. Její obrat v roce 2023 dosáhl 2,2 miliardy eur. Skupina aktuálně působí v osmi zemích: Finsku, Norsku, Estonsku, Lotyšsku, Litvě, České republice, Slovensku a Polsku. Pracuje pro ni přibližně 4300 lidí. V Česku působí od roku 2008 a dokončila zde 35 projektů včetně jednotlivých etap větších komplexů.

Trh s novým bydlením v Brně byl loni podle analýzy společnosti Impera v útlumu, prodalo se nejméně bytů za posledních deset let, a to 535 bytů v hodnotě 3,6 miliardy korun. Průměrná cena za čtvereční metr neklesla a držela se na 130 tisících korunách. Letos za tři čtvrtletí se už prodal dvojnásobek bytů, než za celý loňský rok, a to tisíc bytů. Zároveň stoupla cena na 134 tisíc korun za metr čtvereční.

