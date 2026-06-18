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newstream.cz Zprávy z firem Volkswagen škrtá tisíce míst. Šéf automobilky mluví o napjaté situaci a tlaku z Číny

Volkswagen škrtá tisíce míst. Šéf automobilky mluví o napjaté situaci a tlaku z Číny

Oliver Blume
ČTK
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Volkswagen čelí dalšímu tlaku. Šéf koncernu Oliver Blume mluví o napjaté situaci, slabých výdělcích a nutnosti škrtat. Automobilka se už dohodla na odchodu 28 tisíc zaměstnanců a dál omezí výrobu v Evropě.

Situace ve Volkswagenu je napjatá a náročná. Na výroční valné hromadě to podle agentury DPA řekl šéf největší evropské automobilky Oliver Blume. Podmínky v automobilovém odvětví se podle něj v roce 2026 znovu zhoršily a koncern, jehož součástí je i Škoda Auto, nevydělává dost peněz.

Volkswagen proto pokračuje v rozsáhlém snižování počtu zaměstnanců. Firma se už dohodla na dobrovolném odchodu s 28 tisíci pracovníky. Podle Blumeho tím naplňuje plán zrušit do roku 2030 přibližně 50 tisíc míst v celém koncernu.

Zrušení desítek tisíc pracovních míst

Největší zásah čeká samotnou značku Volkswagen, kde má zmizet 35 tisíc pracovních míst. Do konce roku 2026 se má počet jejích zaměstnanců snížit o 19 tisíc. Celý koncern nyní zaměstnává zhruba 663 tisíc lidí.

Blume zároveň potvrdil plán dál omezovat výrobní kapacity. V evropských závodech je chce do roku 2030 snížit o dalších 500 tisíc vozidel. To je nad rámec už probíhající redukce kapacity o jeden milion aut do roku 2028.

„Abychom zůstali konkurenceschopní, potřebujeme konkurenceschopné náklady,“ řekl finanční ředitel Arno Antlitz. Podle něj se to týká materiálových i režijních nákladů, ale také samotných továren. „Do Evropy teď přichází konkurence z Číny a staví nové, efektivní závody ve východní a jižní Evropě. Tomu nemůžeme konkurovat nevyužitými továrnami,“ dodal.

Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky

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Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.

ČTK

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Napětí kolem automobilky prohloubila také nečekaná rezignace členky dozorčí rady Susanne Wiegandové, o níž před valnou hromadou informoval deník Financial Times. Řada investorů ji podle listu vnímala jako jednoho z mála nezávislých hlasů bez vazeb na management. Její odchod proto posiluje obavy o správu a řízení společnosti. Wiegandová přitom do dozorčí rady Volkswagenu nastoupila teprve loni.

Valná hromada Volkswagenu se stejně jako v posledních dvou letech koná kompletně online. Představenstvo a dozorčí rada se k ní nepřipojují z centrály ve Wolfsburgu, ale z Mnichova.

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Korejci potvrdili plán Dukovan. První reaktor má být hotový v roce 2036

Jaderná elektrárna Dukovany
iStock
ČTK
ČTK

Přípravy nových jaderných bloků v Dukovanech pokračují podle plánu. Češi s Korejci po roce od podpisu smlouvy řeší harmonogram, zapojení domácích firem i širší spolupráci v obchodu, investicích a technologiích.

Příprava nových jaderných bloků v Dukovanech pokračuje podle stanoveného harmonogramu. Po jednání česko-korejského řídícího výboru pro výstavbu nových bloků, jehož se zúčastnili ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) a jeho korejský protějšek Kim Čung-Kwan, to oznámilo ministerstvo průmyslu a obchodu. Kromě stavu projektu oba ministři jednali také o posílení obchodu, investic či spolupráce v high-tech technologiích.

Jednání na MPO se uskutečnilo rok po podepsání smlouvy na nové bloky v Dukovanech. Ty má postavit korejská společnost KHNP, která zvítězila v tendru. Náklady na vybudování dvou nových jaderných bloků mají být při cenách z loňského roku 407 miliard korun za oba bloky. První z nových reaktorů v Dukovanech by měl být hotový v roce 2036. Stavba prvního bloku by měla začít v roce 2029.

Tlaková nádoba reaktoru

Zásadní posun. Škoda JS bude pro Rolls-Royce vyrábět klíčové části malých jaderných reaktorů

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Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.

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Důraz na dodržování harmonogramu

„Vítám otevřenou a kritickou diskusi, která pomůže snížit potenciální rizika a minimalizuje dopady na harmonogram i rozpočet. S korejskými partnery i na MPO intenzivně pracujeme také na dalším zapojení českých firem, snažíme se pro to vytvářet co nejlepší podmínky. Že se to daří, potvrzuje i nový kontrakt mezi Energoprojektem Praha a KEPCO E&C,“ řekl Havlíček.

Dodržování dohodnutého harmonogramu potvrdil také korejský ministr. „Efektivní spolupráce mezi vládami Korejské a České republiky i našimi průmysly napříč sektory považujeme za velmi významnou a přínosnou pro obě země,“ podotkl Kim.

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Viktoru Orbánovi nelze upřít jedno – jeho neúspěšnou snahu o další vítězství v maďarských parlamentních volbách sledovali i daleko za hranicemi nevelké středoevropské země. Také nový premiér Péter Magyar ale bude poutat hodně pozornosti. V Bruselu i Moskvě už začali bedlivě zkoumat snahu jeho vlády o diverzifikaci energetických zdrojů a hlavně to, do jaké míry bude Maďarsko dál odebírat ruské suroviny.

Jan Žižka

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Česko-korejské robotické centrum

Součástí dnešních jednání byla podle MPO také posilující spolupráce obou zemí v nejaderných oblastech, jako jsou obchod, investice či věda, výzkum a inovace. Korejský ministr při dvoudenní návštěvě Česka také jednal s vedením ČVUT, na této technické vysoké škole si rovněž prohlédl prostory pro budoucí česko-korejské robotické centrum.

Další jednání by mohla pokračovat na podzim. MPO uvedlo, že by se v tomto období mohla uskutečnit pracovní cesta Havlíčka do Koreje.

Korejská republika patří mezi tři největší obchodní partnery České republiky v Asii a v současné době je třetím nejdůležitějším mimoevropským ekonomickým partnerem ČR. Za rok 2025 dosáhl zahraniční obchod mezi oběma zeměmi rekordních 5,9 miliardy dolarů (téměř 125 miliard korun) s výrazným nárůstem na straně českého exportu. Roste také zájem korejských turistů o Česko. Loni šlo o 274 tisíc návštěvníků, což znamenalo meziroční nárůst o sedm procent.

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Firmy ze Strnadovy CSG získaly prestižní zakázku od FBI za 1,7 miliardy

Firmy ze Strnadovy CSG získaly prestižní zakázku od FBI za 1,7 miliardy
CSG, užito se svolením
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Firmy Federal a Remington Ammunition ze skupiny CSG získaly prestižní zakázku pro FBI za 77,4 milionu dolarů. Americkému úřadu dodají puškovou munici, dodávky mají začít v roce 2026.

Společnosti Federal a Remington Ammunition, které patří do americké The Kinetic Group ze skupiny CSG, získaly kontrakt od amerického Federálního úřadu pro vyšetřování. Zakázka na dodávky puškové munice pro FBI má hodnotu 77,4 milionu dolarů, tedy zhruba 1,7 miliardy korun.

Podle The Kinetic Group jde o jeden z největších kontraktů pro bezpečnostní složky v její historii. Dodávky mají začít v roce 2026.

Vladyslav Belbas and Pavel Čechal

CSG posiluje spolupráci s Ukrajinou. AviaNera bude s Ukrainian Armor řešit motory pro střely a drony

Zprávy z firem

Společnost AviaNera Technologies ze skupiny CSG uzavřela strategické partnerství s ukrajinskou firmou Ukrainian Armor. Dohoda se týká vývoje a dodávek pohonných jednotek pro ukrajinské řízené střely a bezpilotní systémy.

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Výhradní dodavatel

Federal byl vybrán jako výhradní dodavatel ve všech čtyřech poptávaných kategoriích puškové munice. Jde o služební munici, výcvikovou munici se sníženým obsahem olova a dva typy takzvané frangible munice, která se při zásahu tvrdého povrchu rozpadá a snižuje riziko odrazu střel. Remington se s využitím technologií HEVI zapojí do dodávek v jedné z těchto kategorií.

„Je to pro naši společnost obrovská čest. Všechny naše značky si této příležitosti velmi váží a těší se, že budou pro FBI vyrábět a dodávat munici,“ uvedl generální ředitel The Kinetic Group Jason Vanderbrink. Dodal, že jde o jeden z nejprestižnějších kontraktů, jaké společnost ve své historii získala.

Federal bude FBI dodávat mimo jiné služební náboje 5,56 mm Premium Tactical Bonded a výcvikovou munici 5,56 mm Modified Jacketed Soft Point se sníženým obsahem olova. Remington má dodat bezolovnaté náboje 5,56 mm Disintegrator s technologií práškového kovového jádra od HEVI. Federal zároveň uspěl i s bezplášťovou frangible municí 5,56 mm Ervin BallistiClean RHT.

The Kinetic Group zastřešuje muniční značky Federal, Remington, CCI, Speer a HEVI-Shot. Součástí skupiny CSG českého podnikatele Michala Strnada se stala v roce 2024.

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