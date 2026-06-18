Volkswagen škrtá tisíce míst. Šéf automobilky mluví o napjaté situaci a tlaku z Číny
Volkswagen čelí dalšímu tlaku. Šéf koncernu Oliver Blume mluví o napjaté situaci, slabých výdělcích a nutnosti škrtat. Automobilka se už dohodla na odchodu 28 tisíc zaměstnanců a dál omezí výrobu v Evropě.
Situace ve Volkswagenu je napjatá a náročná. Na výroční valné hromadě to podle agentury DPA řekl šéf největší evropské automobilky Oliver Blume. Podmínky v automobilovém odvětví se podle něj v roce 2026 znovu zhoršily a koncern, jehož součástí je i Škoda Auto, nevydělává dost peněz.
Volkswagen proto pokračuje v rozsáhlém snižování počtu zaměstnanců. Firma se už dohodla na dobrovolném odchodu s 28 tisíci pracovníky. Podle Blumeho tím naplňuje plán zrušit do roku 2030 přibližně 50 tisíc míst v celém koncernu.
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Soukromé kluby, bytové restaurace, vlastní šéfkuchaři, jachty, private jety… soukromí se v posledních letech stává tématem, které řeší všichni od miliardářů přes celebrity po zcela obyčejné lidi, kteří jsou ochotní pořídit si v novostavbě luxusní dveře, jen aby měli garanci ticha. Soukromí se stává luxusem a dosáhnout jej dá občas hodně práce.
Zrušení desítek tisíc pracovních míst
Největší zásah čeká samotnou značku Volkswagen, kde má zmizet 35 tisíc pracovních míst. Do konce roku 2026 se má počet jejích zaměstnanců snížit o 19 tisíc. Celý koncern nyní zaměstnává zhruba 663 tisíc lidí.
Blume zároveň potvrdil plán dál omezovat výrobní kapacity. V evropských závodech je chce do roku 2030 snížit o dalších 500 tisíc vozidel. To je nad rámec už probíhající redukce kapacity o jeden milion aut do roku 2028.
„Abychom zůstali konkurenceschopní, potřebujeme konkurenceschopné náklady,“ řekl finanční ředitel Arno Antlitz. Podle něj se to týká materiálových i režijních nákladů, ale také samotných továren. „Do Evropy teď přichází konkurence z Číny a staví nové, efektivní závody ve východní a jižní Evropě. Tomu nemůžeme konkurovat nevyužitými továrnami,“ dodal.
Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.
Německé automobilky mají problém. V Číně jim ujíždějí domácí značky
Zprávy z firem
Německé automobilky ztrácejí dech. Zatímco američtí, japonští i někteří evropští konkurenti rostou, Volkswagen, Mercedes-Benz a BMW hlásí pokles tržeb. Největší bolestí zůstává Čína, kde drahé prémiové vozy narážejí na slabší ekonomiku i sílu domácích značek.
Napětí kolem automobilky prohloubila také nečekaná rezignace členky dozorčí rady Susanne Wiegandové, o níž před valnou hromadou informoval deník Financial Times. Řada investorů ji podle listu vnímala jako jednoho z mála nezávislých hlasů bez vazeb na management. Její odchod proto posiluje obavy o správu a řízení společnosti. Wiegandová přitom do dozorčí rady Volkswagenu nastoupila teprve loni.
Valná hromada Volkswagenu se stejně jako v posledních dvou letech koná kompletně online. Představenstvo a dozorčí rada se k ní nepřipojují z centrály ve Wolfsburgu, ale z Mnichova.
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