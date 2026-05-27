Zásadní posun. Škoda JS bude pro Rolls-Royce vyrábět klíčové části malých jaderných reaktorů
Plzeňská Škoda JS se zapojí do globálního dodavatelského řetězce malých modulárních reaktorů Rolls-Royce SMR. Britská společnost si ji vybrala jako jednoho ze dvou dodavatelů klíčových komponent jaderného ostrova, včetně tlakových nádob reaktorů, jejich vnitřních částí a dalších zařízení primárního okruhu.
Škoda JS, člen Skupiny ČEZ a jeden z nejvýznamnějších evropských výrobců zařízení pro jadernou energetiku, udělala důležitý krok směrem k výrobě komponent pro malé modulární reaktory. Britská společnost Rolls-Royce SMR oznámila, že si plzeňskou firmu vybrala jako dodavatele klíčových jaderných zařízení pro své reaktory SMR.
Jde o první obchodní dohodu mezi oběma společnostmi, která se týká přímo vývoje a výroby komponent pro malé modulární reaktory. Pro Škodu JS to znamená vstup do nového a rychle rostoucího segmentu jaderné energetiky.
„Jedná se o zcela zásadní posun. Znamená to, že se naše firma v celosvětové konkurenci jako ryze český výrobce zapojila do globálního dodavatelského řetězce prudce rostoucího oboru jaderné energetiky a bude mít zásadní roli na projektech SMR nejen v České republice,“ uvedl předseda představenstva a generální ředitel Škoda JS Karel Bednář.
V Plzni vzniknou těžké komponenty pro jaderný ostrov
Dohoda se týká především zařízení takzvaného jaderného ostrova, tedy nejdůležitější části elektrárny. Škoda JS se má podílet na vývoji a výrobě tlakových nádob reaktorů, vnitřních částí reaktoru, vík reaktorů, kompenzátorů objemu a dalších těžkých komponent primárního okruhu.
„Pro náš tým jde o velmi prestižní záležitost a potvrzení schopností firmy zajistit spolupráci na vývoji a výrobě reaktoru a ostatních dílů SMR pro Rolls-Royce,“ doplnil Bednář.
Plzeňská společnost už podle něj zahájila vývojové a konstrukční práce na všech zmíněných zařízeních. Samotná výroba by měla probíhat jednak v reaktorové hale Škoda JS, jednak v areálu bývalé sousední kalírny. Do tohoto brownfieldu firma loni investovala, aby rozšířila své výrobní kapacity.
Příležitost i pro další české firmy
Partnerství mezi Rolls-Royce SMR a Škoda JS může otevřít dveře také dalším českým dodavatelům. Zapojení plzeňské firmy do mezinárodního projektu totiž vytváří prostor pro širší účast českého průmyslu na výrobě a dodávkách zařízení pro malé modulární reaktory.
Rolls-Royce SMR plánuje postavit první tři malé modulární reaktory v lokalitě Wylfa na ostrově Anglesey v severním Walesu. Jde o místo, kde už v minulosti fungovala jaderná elektrárna. Britská vládní organizace Great British Energy – Nuclear vybrala Rolls-Royce SMR jako preferovaného dodavatele malých modulárních reaktorů ve Velké Británii.
Malé reaktory se chystají také v Česku
Technologie Rolls-Royce SMR má hrát důležitou roli i v české energetice. ČEZ ve spolupráci s britskou společností plánuje v České republice vybudovat až tři gigawatty výkonu v malých modulárních reaktorech.
První český SMR by měl vzniknout v tradiční jaderné lokalitě, a to v sousedství Jaderné elektrárny Temelín. Právě zapojení Škody JS do dodavatelského řetězce Rolls-Royce SMR tak může mít význam nejen pro exportní ambice českého průmyslu, ale i pro budoucí výstavbu nových jaderných zdrojů v tuzemsku.
Škoda JS slaví 70 let v jaderném průmyslu
Škoda JS patří k nejzkušenějším evropským firmám v oblasti jaderného inženýringu, výroby a servisu. Historie dnešní společnosti sahá do roku 1956, takže letos si připomíná 70 let od svého založení. Za tu dobu se podílela na dodávkách zařízení a služeb pro jaderné elektrárny, výzkumné reaktory i sklady použitého jaderného paliva v řadě zemí Evropy, Asie i Severní Ameriky.
Firma vyrobila a dodala 21 kompletních reaktorů typu VVER 440 a tři reaktory typu VVER 1000. Od devadesátých let se zároveň zaměřuje také na západní trhy a technologie.
Od dubna 2026 je podle společnosti zatím jedinou středoevropskou firmou s certifikacemi ASME sekce III pro jadernou energetiku, které patří k nejnáročnějším standardům v oboru. Škoda JS aktuálně zaměstnává více než 1100 odborníků.
