Soud vyhověl Francouzům a zablokoval podpis dostavby Dukovan

Brněnský soud předběžným opatřením zablokoval středeční finální podpis smlouvy o stavbě jaderných bloků v Dukovanech mezi společností Elektrárna Dukovany II (EDU II) a vítězem tendru korejskou KHNP. Učinil tak na návrh francouzské firmyi EDF, která napadla žalobou rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. Podle něho byl tendr v pořádku. Zákaz podpisu smlouvu platí až do rozhodnutí o žalobě EDF.

Proti předběžnému opatření je možné podat kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu. EDU II dnes avizovala, že pokud se žaloba EDF ukáže jako neopodstatněná, bude po francouzské firmě vymáhat škodu.

„Podstatné je, že pokud by došlo k uzavření smlouvy, ztratil by francouzský uchazeč nenávratně možnost získat veřejnou zakázku, a to i kdyby mu soud dal v soudním sporu za pravdu,“ uvedl soud.

Firma EDU II, kterou z 80 procent vlastní stát a společnost ČEZ z 20 procent, plánovala podpis smlouvy na středu. EDF svou žalobu podala v pátek. EDU II dnes vyzvala EDF, aby zveřejnila svou nabídku k dostavbě bloků v Dukovanech. Trvá na tom, že vybraná nabídka korejské KHNP byla ve všech ohledech lepší. EDF se k výzvě vyjadřovat nehodlá. EDU II zároveň uvedla, že v případě, že se definitivně prokáže, že žaloba EDF byla bezdůvodná, je rozhodnuta případné škody po francouzské firmě vymáhat.

