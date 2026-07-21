Škoda Auto může mít v Indii nového majitele. O většinu usiluje konglomerát JSW
Volkswagen jedná o vstupu silného indického partnera do své tamní divize Škoda Auto Volkswagen India. Podle Bloombergu chce konglomerát JSW Group získat většinový podíl. Dohoda by automobilce přinesla nový kapitál a pomohla jí posílit na indickém trhu, který je klíčový i pro růstové plány Škody Auto.
Německý Volkswagen jedná o prodeji podílu ve své indické divizi Škoda Auto Volkswagen India. Podle agentury Bloomberg má o vstup do firmy zájem indický konglomerát JSW Group, který usiluje o získání většinového podílu.
Obě strany podle informovaných zdrojů pracují na dohodě, která by zahrnovala investici JSW Group do indické divize Volkswagenu a Škody. Ta vznikla v roce 2019 spojením společností Volkswagen India, Volkswagen Group Sales India a Škoda Auto India.
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Několik sporných bodů
Jednání ale zatím nejsou uzavřená. Podle zdrojů zůstává na stole několik sporných bodů, mimo jiné hodnota transakce a rozsah kapitálových investic, které by do divize měly vložit JSW i Volkswagen.
Případná dohoda by pro Volkswagen znamenala završení dlouholeté snahy najít v Indii lokálního partnera. Automobilka chce divizi zajistit nový kapitál a zároveň posílit její pozici na indickém trhu.
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Volkswagen v reakci pro Bloomberg uvedl, že průběžně vyhodnocuje nové obchodní příležitosti a možnosti pro svou strategii v Indii. Zároveň zdůraznil, že Indie je důležitým trhem pro globální růstové plány Škody Auto.
Ke konkrétním informacím o jednáních s konglomerátem JSW se však německá automobilka nevyjádřila.
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