Dalibor Martínek: Boj o Dukovany. Češi hrají v Brně, Francouzi v Bruselu

Audio verze článku

Titulek není úplně přesný. Faktem je, že Francouzi hrají jak v Brně, tak i v Bruselu. Češi si myslí, že zakázku na výstavbu Dukovan uhrají na domácím písku. Omyl. Francouzi, přestože předložili na Dukovany finančně přemrštěnou nabídku, jak prohlásil šéf ČEZ Daniel Beneš, „nikdy bych to nepodepsal“, hrají tvrdě.

Češi si domnívají, že rozhodující pro začátek výstavby dvou bloků Dukovan je rozhodnutí soudců v Brně. A doufají, že ten rychle rozhodne, a že francouzské připomínky k vítězství Korejců jsou liché. A dokonce se tady bavíme o možnosti, kterou podporuje i premiér, že budeme po Francouzích vyžadovat jakési odškodné za zdržování výstavby.

Situace je však úplně jiná. Češi tahají za kratší konec. A možná si to ani neuvědomují.

Češi hrají na domácím rybníčku, Francouzi na evropském poli. A jakkoliv si čeští představitelé myslí, že doma si všechno obhájí, větší svět je dohání. V Česku panuje představa, že jsme pupkem světa. Ale bohužel, není to tak. Jsme Evropa. A tam platí jiná pravidla, než bychom si představovali. Platí tam, že ten větší má silnější hlas. Česká představa je, že naše pravidla jsou ta pravá. Není to tak.

Lukáš Kovanda: Dukovany, nebo Kocourkov? Česko může promarnit stovky miliard Názory Kontrakt na dostavbu dukovanské jaderné elektrárny se komplikuje. Nejen kvůli soudní stopce, ale i mizejícímu závazku na účast našeho průmyslu. Česko tak může promarnit stovky miliard. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Šéf ČEZ Daniel Beneš byl ve svých vyjádřeních v posledních dnech silný v kramflecích. Soutěž na výstavbu dvou bloků jaderné elektrárny v Dukovanech prý jeho společnost vypsala transparentně, a taktéž zcela průhledně vyhlásila vítěze, korejskou KHNP. Jenže, je tu zádrhel.

Francouzi elektrárnu v Dukovanech možná ani nechtějí stavět. Vědí, že je proti nim v Česku špatná nálada.

Předražili svoji nabídku. Když prohráli výběrové řízení, snaží se do výsledku hodit vidle. A celkem úspěšně se jim to daří. Češi jako nějací naivkové si do kapsy lžou, že výběrové řízení na výstavbu dvou bloků Dukovan bylo řádně uspořádáno, vyhodnoceno. Že soud v Brně je jen jakási zdržovací taktika francouzského rivala.

Pravdou však je, že Češi kolem výstavby nových jaderných bloků zpackali, co mohli. Zvětšovali počet bloků, potom zmenšovali, termíny nedodržovali. Takové klasické české výběrko.

Co je podstatné. Francouzi sice nemají nejlepší jadernou technologii. Už za toto tvrzení možná budu čelit arbitráži. Češi chtěli reaktor o výkonu 1000 MWe, Francouzi nabízeli 1200MWe. O dodacích lhůtách lze důvodně pochybovat, a nemají ani dobré ceny. Ale mají v Evropě vliv. Toho si jaksi česká ekonomická diplomacie nepovšimla.

Teď tedy bude Česko vláčeno evropskou úřední procedurou, zda nebyla poskytnuta Korejcům nějaká výhoda. Potáhne se to dlouhé měsíce, možná roky. Na rozhodnutí brněnského soudu už vůbec nezáleží.

Šéf ČEZ Beneš: Francouzi nechtějí, aby se Dukovany dostavěly Leaders Francouzské straně nejde podle šéfa ČEZ Daniela Beneše o to, aby vyhrála spor ohledně dostavby Dukovan, ale o to, aby elektrárna v Česku vůbec nevznikla. Beneš to řekl v reakci na dopis, který českému ministru průmyslu Lukáši Vlčkovi (STAN) poslal místopředseda Evropské komise Stéphane Séjourné. ČTK Přečíst článek

Francouzský komisař pro vnitřní trh Stéphane Séjourné vydal prohlášení, že unijní exekutiva zahájila předběžný přezkum s cílem posoudit, zda potenciální zahraniční finanční příspěvky obdržené korejskou firmou představují zahraniční subvence, a pokud ano, zda tyto zahraniční subvence narušují vnitřní trh. Je to z francouzské strany lobbing jako blázen. Ale je to účinná metoda, jak Čechům znepříjemnit život kolem výstavby dvou bloků jaderné elektrárny.

Rozdíl je v tom, že Francouzi tuto hru umí hrát. Češi Bruselem pohrdají. Myslí si, že všechno uhrají doma. Za tuto hloupou představu nebudeme mít nové Dukovany. Měli bychom se učit hrát vyšší dívčí.