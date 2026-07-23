Brejcha: Zákaz mobilů ve školách je fajn. Ale proč hodinky?
Zákaz mobilů ve školách dává smysl. Zákon ale nesmí zakázat i zařízení, která děti chrání. Řešení přitom není složité, píše v komentáři pro newstream.cz Miloš Brejcha z firmy elema6.
Vláda podpořila plošný zákaz mobilních telefonů a obdobných zařízení v mateřských a základních školách a na nižších stupních víceletých gymnázií. Pokud návrh projde parlamentem, nová pravidla mají platit od září 2027. Směr je správný, dítě by během výkladu nemělo sledovat sociální sítě, odpovídat na zprávy nebo hrát hry.
Jenže zákaz bude fungovat jen tak dobře, jak přesně bude napsaný. Nestačí opatření, které zní jednoznačně na tiskové konferenci a slouží jen jako líbivá změna pro odškrtnutí politického slibu. Regulace musí být především srozumitelná pro učitele, použitelná v běžném provozu škol a přijatelná pro rodiče.
Nejhorší varianta je zaměnit jednoduchost za plošnost. Příliš široká definice postihne spolu se smartphony i zařízení, která výuku nijak nenarušují. Příliš vágní pravidla naopak přenesou rozhodování na školy, ředitelé a učitelé pak budou muset posuzovat jednotlivé typy elektroniky, řešit jejich úschovu a vysvětlovat rodičům, proč je stejné zařízení na jedné škole povolené a na druhé zakázané. Cílem zákona má být klidnější výuka, ne nová agenda pro pedagogy. Stát proto musí jasně určit, na jaké funkce zákaz míří a kde leží jeho hranice.
Zkušenosti ze zahraničí potvrzují, že spor se točí jen zřídka kolem samotných telefonů, protože na jejich omezení se shodne většina rodičů i škol. Problém začíná u zařízení na hranici mezi rušivou elektronikou, běžnou pomůckou a bezpečnostním prvkem.
V jižní Austrálii měl zákaz telefonů širokou podporu, přesto se chytré hodinky staly jedním z nejčastějších témat stížností. Rodiny chtěly zachovat kontakt s dítětem a možnost sledovat jeho polohu. Nejasnosti občas vedly i k tomu, že učitelé nechávali sundávat obyčejné hodinky, které jen vypadaly jako chytré. Na Floridě je situace zase nejednotná, některé školské okresy nechávají dětem hodinky v tichém režimu na ruce, jiné je vyžadují vypnuté a uložené. Výsledek závisí na tom, do které školy dítě chodí, přestože potřeby rodin jsou všude stejné.
Česko se z toho může poučit předem, místo aby čekalo na první spory mezi rodiči a školami. Rozdíl mezi rušivým a bezpečnostním zařízením lze vymezit rovnou v zákoně.
Volací hodinky oddalují pořízení prvního mobilu
Zákon by neměl posuzovat zařízení podle displeje nebo toho, že se nosí na zápěstí. Rozhodovat musí to, co dítěti během školního dne skutečně umožňuje. Smartphone otevírá přístup k internetu, sociálním sítím, hrám, videím a nepřetržité komunikaci. A přesně tyto funkce dětem berou pozornost, a na ně má zákaz mířit.
Ne každé chytré zařízení ale funguje stejně. Dětské bezpečnostní hodinky se v režimu nastaveném rodičem chovají během vyučování jako obyčejné hodinky: bez internetu a rušivých upozornění. Dítě přitom režim nemůže samo vypnout. Ostatně i metodika ministerstva školství připouští, že chytré hodinky lze nastavit tak, aby žáky nerušily notifikacemi ani vibracemi.
Tady se pozná, jestli má zákon skutečně řešit vyrušování dětí při výuce. Pokud zařízení během vyučování neumí nic z toho, kvůli čemu smartphony ze škol vykazujeme, nedává smysl přistupovat k němu stejně.
Queensland a Západní Austrálie ukazují, že omezení funguje i bez odebírání hodinek. V Queenslandu smí děti nosit nositelná zařízení s vypnutými notifikacemi, v západní Austrálii musí být chytré hodinky v režimu letadlo.
Takové nastavení uleví všem, učitelům odpadá obstrukce s povinností ukládat další zařízení, školy neřeší uzamykatelné skříňky ani odpovědnost za ztracenou elektroniku, dětem zůstává bezpečnostní pojistka a rodiče nepřicházejí o možnost ověřit, že dítě v pořádku dorazilo domů nebo na kroužek. To platí především pro mladší školáky, kteří se už pohybují samostatně, ale jejich rodiče jim ještě nechtějí pořizovat plnohodnotný smartphone.
Bylo by paradoxní, kdyby zákon namířený proti negativním dopadům telefonů zároveň zkomplikoval používání zařízení, která pomáhají oddálit nákup prvního smartphonu, někdy i o několik let. Výzkum na více než deseti tisících dospívajících navíc spojil vlastnictví smartphonu ve dvanácti letech s vyšší pravděpodobností deprese, obezity a nedostatku spánku. Nejde o důkaz přímé příčiny, výsledky jsou ale dostatečně varovné, aby podpořili snahu rodičů pořízení prvního smartphonu odložit.
Plošný zákaz mobilů ve školách dává smysl. Děti mají v lavicích poslouchat učitele, ne sledovat displeje. Regulace ale nesmí být slepá. Místo složitého posuzování stovek značek a desítek školních výkladů stačí v zákoně myslet na jedinou věcnou výjimku: bezpečná zařízení, jako jsou dětské volací hodinky.
Autorem je Miloš Brejcha, spolumajitel společnosti elem6
Zavedení plošného zákazu mobilů může přinést rychlý efekt. Třídy budou klidnější a učitelé nebudou tolik vyrušováni. Z dlouhodobého hlediska ale takové opatření nese riziko, že oddělí školu od reality, ve které děti žijí, píše v komentáři pro newstream.cz Karolína Schreiberová, Director of Operations na Park Lane International School Prague.
Zákaz mobilů oddělí školu od reality, ve které děti žijí
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Zavedení plošného zákazu mobilů může přinést rychlý efekt. Třídy budou klidnější a učitelé nebudou tolik vyrušováni. Z dlouhodobého hlediska ale takové opatření nese riziko, že oddělí školu od reality, ve které děti žijí, píše v komentáři pro newstream.cz Karolína Schreiberová, Director of Operations na Park Lane International School Prague.