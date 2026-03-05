Vyberte si z našich newsletterů

Úřad zastavil řízení se Seznamem kvůli cenám na Sreality. Firma upraví ceník

Antimonopolní úřad zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou prověřoval kvůli možnému zneužití dominantního postavení na trhu online realitní inzerce. Firma se zavázala změnit ceník na serveru Sreality.cz tak, aby byly ceny spravedlivější pro menší realitní kanceláře.

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz. Úřad firmu podezíral, že na serveru Sreality.cz nastavila cenová pravidla tak, že zvýhodňovala velké realitní kanceláře na úkor menších hráčů. Rozhodnutí je pravomocné.

Podle úřadu Seznam účtoval výrazně rozdílné ceny za zveřejnění inzerátů. Realitní zprostředkovatelé s malým počtem nabídek mohli platit až padesátkrát vyšší cenu za jeden inzerát než kanceláře s velkým množstvím nabídek. Ceny se navíc lišily podle regionu a výše slev závisela i na tom, zda makléř působil samostatně, nebo byl součástí větší realitní sítě.

ÚOHS se situací zabýval od roku 2024. Po jednání s úřadem Seznam navrhl změny, které mají podmínky sjednotit. Firma sníží základní cenu za zveřejnění inzerátů na prodej i pronájem nemovitostí. Nově mají být ceny stejné pro všechny realitní zprostředkovatele bez ohledu na region. Zároveň se upraví systém množstevních slev tak, aby méně zvýhodňoval velké realitní sítě. Nový ceník má Seznam zavést do 90 dnů od pravomocného rozhodnutí.

Podle místopředsedy ÚOHS Kamila Nejezchleba mají podniky s dominantním postavením přísnější povinnosti než ostatní firmy. Musí proto nastavit pravidla tak, aby nebyla diskriminační. Přijetí závazků podle něj neznamená, že Seznam zákon skutečně porušil, ale umožňuje rychle odstranit možné narušení hospodářské soutěže bez dlouhého správního řízení.

Akcie Booking.com letos spadly o pětinu. Nic znepokojujícího, shodují se analytici

Zdeněk Pečený
Zdeněk Pečený

Akcie Booking Holdings po předchozím silném růstu prošly korekcí. Od začátku roku 2026 ztratily přibližně pětinu své hodnoty. „Část investorů jen přehodnocuje očekávání, zatímco fundamenty společnosti zůstávají silné,“ říká analytik Portu Lukáš Raška.

Akcie Booking Holdings, který provozuje mimo jiné rezervační platformu Booking.com, v posledních měsících výrazně kolísají. Přestože firma dál vykazuje solidní výsledky, po předchozím silném růstu přišla korekce. Podle analytiků ale nejde o signál zásadního problému ve firmě, spíše o ochlazení přehnaného optimismu, který na trhu panoval po pandemii, a návrat k realističtějším očekáváním.

 
Zdroj dat a graf: TradingView • Ticker: BKNG (NASDAQ)

Akcie Bookingu se aktuálně obchodují asi za 16násobek očekávaných zisků pro příští rok. Měřeno ukazatelem „Forward P/E” jsou nyní nejlevnější v historii.

„Akcie Booking Holdings v posledních měsících výrazně kolísají a po předchozím silném růstu prošly citelnou korekcí. Přestože firma dál vykazuje solidní výsledky, část investorů jen přehodnocuje očekávání,“ říká analytik Portu Lukáš Raška.

Podle něj byl Booking po návratu cestování po pandemii vnímán jako jasný vítěz sektoru, což vedlo k velmi optimistickému ocenění. Současný vývoj tak může představovat spíše návrat k běžnějším valuacím.

Postcovidový boom vyprchal

Dlouhodobý příběh společnosti se podle analytiků výrazně nemění. Booking zůstává jedním z největších hráčů na trhu online rezervací a těží z globální značky i silné zákaznické základny.

„Pro roky 2026 až 2027 lze očekávat spíše návrat k normálnějšímu tempu růstu v cestovním ruchu. Extrémně silná poptávka po cestování po pandemii se postupně stabilizuje, nicméně dlouhodobý trend online rezervací zůstává zachován,“ doplňuje Raška.

Podobně situaci vidí také analytik XTB Tomáš Cverna. Podle něj se do současné ceny akcií promítá kombinace krátkodobých i dlouhodobých faktorů. Investoři zohledňují například zpomalení růstu tržeb nebo možné tlaky na marže, zároveň ale sledují i technologické změny v sektoru.

„Makro výhled pro sektor cestování vypadá pro sezóny 2026 a 2027 velmi dobře. Situace se ale může změnit například kvůli geopolitickému napětí nebo růstu cen ropy,“ upozorňuje Cverna.

Trh už není ochoten platit jakoukoli cenu

Podle hlavního ekonoma Argos Capital Kryštofa Míška je současná korekce spíše výsledkem přehodnocení rizik než zpochybnění kvality firmy.

„Po silné expanzi valuace až k historickým maximům přišla korekce, kterou lze vnímat jako přecenění rizik. Trh už není ochoten platit jakoukoli cenu a více rozlišuje mezi krátkodobou výkonností a dlouhodobými riziky,“ říká Míšek.

Mezi tato rizika patří například regulace digitálních platforem nebo technologické změny v oblasti vyhledávání a rezervací cest.

Podle Míška však analytické cílové ceny stále naznačují výrazný růstový potenciál. Některé odhady se pohybují nad hranicí 6000 dolarů za akcii, což je výrazně nad současnou tržní cenou kolem 4200 dolarů.

Umělá inteligence může změnit způsob rezervací

Z dlouhodobého hlediska bude podle analytiků důležité především to, jak se sektor vyrovná s technologickými změnami. Klíčovým příběhem pro nadcházející rok je masivní integrace generativní AI, která zásadně proměňuje způsob, jakým lidé plánují cestování, a již nyní prokazatelně snižuje náklady na zákaznický servis a zvyšuje efektivitu vyhledávání.

„Riziko není v tom, že by lidé přestali cestovat, ale že se může změnit způsob, jakým se k rezervaci dostanou. Pokud se vstupní bránou stanou AI asistenti, část poptávky může časem obejít tradiční online platformy,“ upozorňuje Míšek. Booking podle něj do těchto technologií aktivně investuje a snaží se je využít ve svůj prospěch.

Ropa může zdražit až o 80 procent. Válka na Blízkém východě hrozí novou inflační vlnou

Válka na Blízkém východě a prudký růst cen ropy mohou podle analýzy agentury Bloomberg vyvolat novou vlnu globální inflace a zpomalit hospodářský růst. Největším rizikem je možné dlouhodobé uzavření Hormuzského průlivu, kudy proudí významná část světových dodávek ropy.

V nejhorším scénáři by podle modelu Bloombergu cena ropy mohla vzrůst až o 80 procent proti předválečné úrovni a dostat se přibližně na 108 dolarů za barel.

Hormuzský průliv je klíčovou tepnou světového energetického trhu. Prochází jím asi pětina globálních dodávek ropy. Podle ekonomických modelů přitom už jednoprocentní pokles nabídky zvyšuje cenu zhruba o čtyři procenta. Pokud by útoky zasáhly energetickou infrastrukturu v Perském zálivu, ceny by se podle analýzy mohly držet kolem 108 dolarů za barel až do konce roku.

Takový šok by výrazně zasáhl inflaci. Ve Spojených státech by podle propočtů zvýšil do konce roku inflaci asi o 0,8 procentního bodu, čímž by se dostala nad tři procenta. Centrální banky přitom většinou cílí na inflaci kolem dvou procent.

Evropa se může přiblížit recesi

Negativní dopady by pocítila i Evropa. V eurozóně by podle modelu mohl růst HDP klesnout o 0,6 procenta, v Británii o 0,5 procenta. Inflace by v obou případech vzrostla zhruba o 1,1 procentního bodu.

Evropské ekonomiky jsou navíc citlivější na ceny plynu. Ty už začaly růst po výpadku katarské produkce zkapalněného zemního plynu (LNG). Podle Bloombergu by trvale vysoké ceny energií mohly Evropu přiblížit k recesi. Evropská centrální banka i britská centrální banka by proto mohly odložit plánované snižování úrokových sazeb, případně je znovu zvýšit.

Ve Spojených státech je situace složitější. Vyšší ceny ropy sice zdražují pohonné hmoty a zatěžují spotřebitele, zároveň ale pomáhají domácím producentům díky rozsáhlé těžbě z břidlic. Podle autorů analýzy je proto čistý dopad na hospodářský růst „v zásadě neutrální“.

Na inflaci by ale drahá ropa dopadla i v USA. Pokud by se cena držela kolem 108 dolarů za barel, americká centrální banka by podle Bloombergu pravděpodobně pozastavila plánované snižování úrokových sazeb. V případě růstu inflačních očekávání by mohla sazby dokonce zvýšit.

Mírnější scénář počítá s pokračováním bojů bez většího poškození energetické infrastruktury. V takovém případě by se cena ropy držela kolem 80 dolarů za barel. Inflace by pak v USA vzrostla asi o 0,3 procentního bodu a v Evropě přibližně o půl procentního bodu, zatímco dopad na ekonomický růst by byl omezený.

Pokud by došlo k příměří, ceny ropy by se podle analýzy mohly vrátit zhruba k 65 dolarům za barel a inflační tlaky by opět polevily.

Analytici zároveň připomínají, že geopolitické otřesy na Blízkém východě už v minulosti vedly k prudkým inflačním vlnám. Například ropný šok v 70. letech vyhnal inflaci v USA do dvouciferných hodnot a vyústil v tvrdé zpřísnění měnové politiky i hospodářskou recesi.

Napětí v regionu se zvýšilo poté, co izraelské a americké síly zahájily útoky na Írán. Ten následně podniká odvetné údery drony a raketami na Izrael i na arabské státy, které hostí americké vojenské základny.

Podle íránské agentury Tasním je Hormuzský průliv od soboty fakticky uzavřen a Íránské revoluční gardy varovaly lodě před plavbou v oblasti. Podle BBC se lodní doprava v úžině snížila asi o 90 procent. Americké velení CENTCOM však tvrdí, že průliv navzdory íránským prohlášením uzavřen nebyl.

