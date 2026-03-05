Úřad zastavil řízení se Seznamem kvůli cenám na Sreality. Firma upraví ceník
Antimonopolní úřad zastavil správní řízení se společností Seznam.cz, kterou prověřoval kvůli možnému zneužití dominantního postavení na trhu online realitní inzerce. Firma se zavázala změnit ceník na serveru Sreality.cz tak, aby byly ceny spravedlivější pro menší realitní kanceláře.
Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) zastavil správní řízení se společností Seznam.cz. Úřad firmu podezíral, že na serveru Sreality.cz nastavila cenová pravidla tak, že zvýhodňovala velké realitní kanceláře na úkor menších hráčů. Rozhodnutí je pravomocné.
Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.
Politico: Babišův byznys od klinik plodnosti po květiny. Brusel nemá úplný přehled
Zprávy z firem
Server Politico upozorňuje, že podnikání českého premiéra Andrej Babiš sahá daleko za hranice holdingu Agrofert. Přes investiční fond Hartenberg Holding vede stopa k jedné z největších evropských sítí klinik umělého oplodnění, k internetovému prodeji spodního prádla i k síti květinářství.
Podle úřadu Seznam účtoval výrazně rozdílné ceny za zveřejnění inzerátů. Realitní zprostředkovatelé s malým počtem nabídek mohli platit až padesátkrát vyšší cenu za jeden inzerát než kanceláře s velkým množstvím nabídek. Ceny se navíc lišily podle regionu a výše slev závisela i na tom, zda makléř působil samostatně, nebo byl součástí větší realitní sítě.
ÚOHS se situací zabýval od roku 2024. Po jednání s úřadem Seznam navrhl změny, které mají podmínky sjednotit. Firma sníží základní cenu za zveřejnění inzerátů na prodej i pronájem nemovitostí. Nově mají být ceny stejné pro všechny realitní zprostředkovatele bez ohledu na region. Zároveň se upraví systém množstevních slev tak, aby méně zvýhodňoval velké realitní sítě. Nový ceník má Seznam zavést do 90 dnů od pravomocného rozhodnutí.
Výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výběr sdružení firem vedených společností Subterra napadla u antimonopolního úřadu firma Strabag. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Strabag se s rozhodnutím seznamuje.
Antimonopolní úřad uklidnil tendr na metro D, stavbu ale dál brzdí soud
Zprávy z firem
Výběr dodavatele v zakázce na stavbu části pražského metra D mezi stanicemi Olbrachtova a Nové Dvory byl v pořádku, rozhodl Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Výběr sdružení firem vedených společností Subterra napadla u antimonopolního úřadu firma Strabag. Rozhodnutí zatím není pravomocné, lze proti němu podat rozklad k předsedovi úřadu Petru Mlsnovi. Strabag se s rozhodnutím seznamuje.
Podle místopředsedy ÚOHS Kamila Nejezchleba mají podniky s dominantním postavením přísnější povinnosti než ostatní firmy. Musí proto nastavit pravidla tak, aby nebyla diskriminační. Přijetí závazků podle něj neznamená, že Seznam zákon skutečně porušil, ale umožňuje rychle odstranit možné narušení hospodářské soutěže bez dlouhého správního řízení.
ZIMNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ
Myslet na budoucnost. To je hlavní téma zimního vydání magazínu Newstream CLUB. Hvězdou magazínu je Rony Plesl, který v rozhovoru poodkrývá velké plány pro další roky, které chce strávit v novém ateliéru za Prahou. Dále si můžete přečíst rozhovor s miliardářem a investorem Michalem Zahradníčkem, který před rokem otevřel fond Life BioCEEd a hledá skryté poklady ve vědeckých laboratořích.
Se svými vizemi budoucnosti se podělí i další výrazné figury českého veřejného dění včetně technologického evangelisty Petra Máry nebo ekonoma a filozofaTomáše Sedláčka.
O zachování hodnot, tradic a budování odkazu hovoří Štěpán Laichter, který opravuje rodový dům na pražských Vinohradech od architekta Kotěry.
Čeští a slovenští dolaroví milionáři prožívají dobré časy. A to nikoli jen kvůli úspěchům v podnikání, ale také díky situaci na trzích, ukazuje nejnovější vydání Wealth Reportu, který ve spolupráci s agenturou Perfect Crowd připravila J&T Banka. Výnosy z akcií se vůbec poprvé staly hlavním zdrojem příjmů, když překonaly i výnosy z podnikání. A co je neméně podstatné: většina respondentů očekává, že dobře bude i nadále, třeba kvůli investicím do private equity. Kam dále tuzemští milionáři investují? I to zjistíte v novém vydání magazínu Newstream CLUB.
Desáté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.
Na další číslo magazínu se můžete těšit opět na jaře.