Metro D znovu brzdí. Tendr řeší antimonopolní úřad i soud, podpis smlouvy je v nedohlednu
Stavba druhé části pražského metra D se znovu zadrhla. Výběr vítězného sdružení za zhruba 30 miliard korun napadla konkurence u antimonopolního úřadu a podpis smlouvy současně blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Projekt, který měl původně vozit cestující už v roce 2029, se tak dál odsouvá.
Tendrem na výstavbu druhého úseku linky D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Říjnový výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunnelling s cenou okolo 30 miliard korun napadla firma Strabag, která tvrdí, že postup zadavatele nebyl v souladu se zákonem. ÚOHS zahájil řízení v listopadu a zatím v něm nevydal prvostupňové rozhodnutí.
Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem navíc blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. To soud vydal na návrh sdružení Porr, Vinci a Marti, jež žalobou napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS potvrzující jeho vyloučení z tendru. O samotné žalobě zatím soud nerozhodl a lhůtu pro verdikt zákon nestanoví.
Pražský dopravní podnik uvádí, že při výběru zhotovitele postupoval podle zákona o zadávání veřejných zakázek a zohlednil předchozí rozhodnutí ÚOHS. Smlouvu podle něj bude možné uzavřít až po uplynutí zákonných lhůt a po skončení probíhajících řízení, kterým podnik poskytuje plnou součinnost.
Jde už o třetí pokus vybrat stejného dodavatele. Poprvé k tomu došlo v roce 2023, podruhé o rok později – oba výběry ale skončily zrušením, naposledy pravomocným rozhodnutím ÚOHS. Opakované spory neúspěšných uchazečů tak dál brzdí klíčovou dopravní stavbu. Zatímco původně se počítalo se zahájením provozu v roce 2029, aktuálně se mluví nejdříve o roce 2031.
