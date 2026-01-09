Nový magazín právě vychází!

Metro D znovu brzdí. Tendr řeší antimonopolní úřad i soud, podpis smlouvy je v nedohlednu

První kompletně vyraženou stanicí pražského metra D je Olbrachtova
Stavba druhé části pražského metra D se znovu zadrhla. Výběr vítězného sdružení za zhruba 30 miliard korun napadla konkurence u antimonopolního úřadu a podpis smlouvy současně blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. Projekt, který měl původně vozit cestující už v roce 2029, se tak dál odsouvá.

Tendrem na výstavbu druhého úseku linky D mezi Olbrachtovou a Novými Dvory se opět zabývá Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Říjnový výběr sdružení Subterra, Hochtief a BeMo Tunnelling s cenou okolo 30 miliard korun napadla firma Strabag, která tvrdí, že postup zadavatele nebyl v souladu se zákonem. ÚOHS zahájil řízení v listopadu a zatím v něm nevydal prvostupňové rozhodnutí.

Podpis smlouvy s vybraným dodavatelem navíc blokuje předběžné opatření Krajského soudu v Brně. To soud vydal na návrh sdružení Porr, Vinci a Marti, jež žalobou napadlo dřívější rozhodnutí ÚOHS potvrzující jeho vyloučení z tendru. O samotné žalobě zatím soud nerozhodl a lhůtu pro verdikt zákon nestanoví.

Města dusí paragrafy. Územní plán má být vize, ne šifra

Územní plánování v Česku připomíná jazyk, kterému rozumí jen úzká skupina úředníků. Partner PRK Partners a starosta Roman Pečenka v talkshow Na kus řeči s právníky vysvětluje, proč systém selhává a jaké změny by mohly vrátit plánování smysl i lidem.

Pražský dopravní podnik uvádí, že při výběru zhotovitele postupoval podle zákona o zadávání veřejných zakázek a zohlednil předchozí rozhodnutí ÚOHS. Smlouvu podle něj bude možné uzavřít až po uplynutí zákonných lhůt a po skončení probíhajících řízení, kterým podnik poskytuje plnou součinnost.

Jde už o třetí pokus vybrat stejného dodavatele. Poprvé k tomu došlo v roce 2023, podruhé o rok později – oba výběry ale skončily zrušením, naposledy pravomocným rozhodnutím ÚOHS. Opakované spory neúspěšných uchazečů tak dál brzdí klíčovou dopravní stavbu. Zatímco původně se počítalo se zahájením provozu v roce 2029, aktuálně se mluví nejdříve o roce 2031.

Dalibor Martínek: Kozel Turek dorazil na Ukrajinu

Filip Turek a Petr Macinka dorazili na Ukrajinu
Ze strany Motoristů můžeme evidentně očekávat jednu hrůzu za druhou. Teď se patrně dočkáme další, Turek a Macinka dorazili na Ukrajinu. Patrně se dopustí nějakého prohlášení. Jeden aby neustále trnul. Nejmenší parlamentní strana, ona to ani není strana, prostě Macinka a Turek, neustále přinášejí rozruch.

Motoristé jsou na rozruchu postaveni. Strana rebelů, kterou volili bojovníci proti systému. Bohužel jich je tolik, že může Macinka hlasitě, veřejně, s pozorností a legálně provokovat.

Takže už nám zrušil jednu chráněnou oblast, uzavřel otázku oteplování zeměkoule, měsíc prudí s Turkem. A teď, nedej pánbu, dorazil na Ukrajinu. Smutné je, že ať už budou jeho prohlášení z této návštěvy jakákoliv, nemá je kdo žehlit. Snad jedině prezident Pavel. Děsivá situace, kdy tuto dvojku, kozly v zahradě, nemá kdo řídit.

Ministr Macinka a poslanec Turek na Ukrajině řeší upchlíky, bezpečnost a drony

Český ministr zahraničí Petr Macinka dnes ráno dorazil na Ukrajinu, kde se setká se svým protějškem Andrijem Sybihou a premiérkou Julijí Svyrydenkovou. Jde o první návštěvu člena nové české vlády v zemi od začátku jejího mandátu. Jednání se zaměří mimo jiné na uprchlíky v Česku, bezpečnostní situaci a protivzdušnou obranu.

Macinka jel na Ukrajinu s poselstvím, že chce hovořit o ukrajinských uprchlících žijících v Česku. Vztahy mezi Čechy a Ukrajinci žijícími u nás podle něj není možné označit za bezproblémové. Opět si přihřívá polévku v kauze Okamura, který na Nový rok prohlásil, že Ukrajinci jsou zkorumpovaná lůza.

Ukrajinců uprchlo do Česka před válkou asi čtyři sta tisíc. Pracují, dělají práce, kterých se Češi štítí. Platí nájmy, jejich děti chodí do školy. Měli bychom za ně děkovat. Češi kvůli nedostupnému bydlení nechtějí mít děti, Ukrajinci jsou vítanou pracovní silou. Bohužel nyní se budeme muset čtyři roky stydět za svého ministra zahraničí. Copak nestačilo, že jsme měli deset let za prezidenta Zemana? Česko je prý dobré místo pro život. Co jsme komu udělali, že nás neustále ve světě reprezentují provokatéři s extrémistickými názory. Patrně platí, že každý má, co si zaslouží.

Šéfa české diplomacie na cestě doprovází Filip Turek, který zůstává kandidátem Motoristů na funkci ministra životního prostředí. Snad jím zůstane na vždy. Chtěl jsem mít v delegaci s sebou někoho politického a logicky mým nejbližším politickým souputníkem je Filip Turek, uvedl Macinka. Prezident Pavel evidentně zase bude muset žehlit.

„Politický faul“. Pavel zareagoval na výroky Macinky, ten odpověděl

Politika

Spor mezi prezidentem Petrem Pavlem a Motoristy kvůli nejmenování jejich poslance Filipa Turka ministrem životního prostředí se vyostřuje. Pavel označil za politický faul výroky šéfa Motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky zpochybňující nezávislost ústavních soudců, které nynější prezident jmenoval, při případném rozhodování o kompetenční žalobě. Macinka na to reagoval slovy, že rozhodnutí nejmenovat Turka může zase on vnímat jako ústavní faul vůči výsledkům voleb. Proti Macinkovým výrokům na adresu ústavních soudců se ohradil i předseda soudu Josef Baxa.

Filip Turek

Dalibor Martínek: Tichá dohoda Babiše s Pavlem. Turek vlastně nikoho nezajímá

Silná koruna poslala ČNB do ztráty. Rekordní výnosy z rezerv tentokrát nestačily

Česká národní banka loni skončila ve ztrátě 72,9 miliardy korun, přestože její devizové rezervy vydělaly rekordní částku. Hlavním důvodem je výrazné posílení koruny vůči dolaru, které snížilo korunovou hodnotu zahraničních aktiv centrální banky.

Česká národní banka (ČNB) vykázala za loňský rok ztrátu 72,9 miliardy korun. Vyplývá to z předběžných údajů zveřejněných v bilanci centrální banky. Jde o výrazný obrat oproti roku 2024, kdy ČNB dosáhla rekordního zisku 151,4 miliardy korun.

Za loňským výsledkem stojí především posílení koruny vůči americkému dolaru. Česká měna během roku zpevnila o 14,8 procenta, což snížilo korunovou hodnotu devizových aktiv ČNB o 223,6 miliardy korun. Právě kurzové pohyby mají na hospodaření centrální banky zásadní vliv, protože většina jejích rezerv je držena v zahraničních měnách.

Na druhé straně se ČNB podařilo výrazně zvýšit výnosy z devizových rezerv. Ty dosáhly rekordních 252,8 miliardy korun, meziročně o téměř 92 miliard více. K růstu přispělo zejména vyšší zastoupení akcií v portfoliu a pokračující nákupy zlata. Rezervy se v cizích měnách zhodnotily o 10,3 procenta.

Češi si letos půjčili téměř 200 miliard korun

Rekordně zadlužení Češi. Nejvíc si půjčují kvůli bydlení

Celkový dluh jednotlivců a firem se přehoupl přes hranici čtyř bilionů korun. Domácnosti si nyní půjčují častěji než firmy.

Negativně se do výsledku promítly také náklady spojené s prováděním měnové politiky, které činily 100,3 miliardy korun. Oproti předchozímu roku však tyto náklady klesly o 44,7 miliardy korun, a to díky postupnému snižování základní úrokové sazby.

Podle samotné centrální banky by byl obrázek výrazně příznivější, pokud by kurz koruny zůstal stabilní. „Pokud by kurz koruny zůstal od začátku roku beze změny, ČNB by dosáhla zisku přibližně 150 miliard korun,“ uvedla banka.

Loňská ztráta zároveň prohloubila kumulovanou ztrátu ČNB z minulých let, která se ke konci roku vyšplhala na 277,2 miliardy korun. Konečný, auditovaný výsledek hospodaření by měla centrální banka zveřejnit na jaře.

ČNB dlouhodobě upozorňuje, že hospodářský výsledek není měřítkem její úspěšnosti. Jejím hlavním úkolem zůstává péče o cenovou a finanční stabilitu, nikoli tvorba zisku. Vedle měnové politiky má na starosti také dohled nad bankovním sektorem, finančními trhy, pojišťovnami či penzijními institucemi a zajišťuje fungování platebního styku i peněžního oběhu.

ČNB varuje: pozor před aktivitami firem Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank

Money

Česká národní banka varovala před aktivitami společností Draph Solutions a Goldman Lampe Private Bank. Draph Solutions přišla na počátku ledna o povolení k poskytování platebních služeb. Goldman Lampe Private Bank nabízí zájemcům finanční služby, aniž by měla licenci pro působení na českém trhu.

