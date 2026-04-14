Posílení ukrajinské obrany. Německo nakoupí stovky raket Patriot
Německo zaplatí za stovky raket do systémů protivzdušné obrany Patriot, které pro Ukrajinu vyrábí americká zbrojní firma Raytheon. U příležitosti německo-ukrajinských vládních konzultací to oznámilo německé ministerstvo obrany. S německou firmou Diehl Defence se dohodlo na financování dalších systémů protivzdušné obrany IRIS-T pro Ukrajinu. Podle ukrajinského ministra obrany Mychajla Fedorova uzavřely Ukrajina a Německo obranné dohody za celkem čtyři miliardy eur (97,4 miliardy korun).
Ministři obrany Německa a Ukrajiny Boris Pistorius a Mychajlo Fedorov dnes podepsali dohodu o prohloubení obranné spolupráce svých zemí. Učinili tak u příležitosti vládních konzultací, kterých se zúčastnili i kancléř Friedrich Merz a ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Fedorov na telegramu napsal, že různé části dohody mají v součtu hodnotu čtyř miliard eur.
Ropovod Družba má být do konce dubna opět v provozu, uvedl Zelenskyj po jednání v Berlíně
Ropovod Družba, klíčová tepna pro dodávky ruské ropy do střední Evropy, by měl být podle ukrajinského prezidenta opět plně funkční do konce dubna. Opravy zařízení poškozeného lednovým ruským útokem se blíží ke konci, uvedl ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po setkání s německým kancléřem Friedrichem Merzem.
Německo a Ukrajina podle dohody rovněž vytvoří společný podnik na výrobu dronů. „Cílem je dodávka tisíců dronů k posílení obranyschopnosti ukrajinských ozbrojených sil,“ uvádí tisková zpráva německého ministerstva. Ukrajina bude s Německem podle dohody také sdílet digitální data z bojiště, která poslouží při vývoji zbraňových systémů.
Společná výroba dronů
Německé ministerstvo později uvedlo, že Berlín zaplatí za „několik stovek raket Patriot“, které pro Ukrajinu vyrábí americká firma Raytheon. „Navíc jsme se dohodli s firmou Diehl Defence na dodávce dalších odpalovacích zařízení pro systémy protivzdušné obrany IRIS-T. Také tento záměr bude financován Německem a výrazně zlepší ochranu kritické infrastruktury a měst,“ dodalo ministerstvo.
Německo je největším evropským poskytovatelem vojenské pomoci Ukrajině, která se už více než čtyři roky brání ruské invazi. Berlín podle ministerstva obrany napadené zemi od února 2022 zajistil pomoc za zhruba 55 miliard eur (1,3 bilionu korun). V německém rozpočtu na letošní rok je na pomoc Ukrajině vyhrazeno 11,5 miliardy eur.
