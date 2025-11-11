U fondů pro bohaté přibude konkurence. BDO bude upisovat a spravovat FKI
Majetek Čechů ve fondech pro bohaté se pomalu blíží hranici jednoho bilionu korun. Není divu, že konkurence mezi administrátory fondů také roste.
Poradenská firma BDO získala pro svou dceřinou firmu BDO Fund Administration od České národní banky licenci k poskytování služeb administrátora fondů kvalifikovaných investorů (FKI). BDO tak rozšiřuje své dlouholeté působení v oblasti služeb pro investiční fondy o kompletní a regulované administrátorské činnosti, uvedla firma v tiskové zprávě.
Evidentně jde o logický krok, protože BDO již řadu let spolupracuje s investičními fondy na poskytování dílčích služeb – zejména v oblasti daňového poradenství, účetnictví, auditu či oceňování. Nově udělená licence umožní klientům využít kompletní administraci v rámci jednoho profesionálního zázemí.
„Získání licence je významným milníkem v našem rozvoji. Navazuje na know-how, které jsme ve fondech dlouhodobě budovali napříč odbornými týmy BDO. Díky silnému zázemí globální sítě BDO a technologiím, které při administraci využíváme, nabídneme fondům kvalifikovaných investorů stabilního a inovativního partnera, který dokáže zajistit veškeré potřebné kompetence rychle a spolehlivě pod jednou střechou,“ uvedl Ivan Kovář, předseda představenstva BDO Fund Administration.
Na poli administrace FKI, jinak také fondů pro bohaté, přituhuje konkurence. Dle Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) jsou největšími administrátory v Česku společnosti Amista, Codya, Avant, QI investiční společnost a Conseq. Tento typ investování je v tuzemsku velmi oblíbený - v polovině letošního roku FKI spravovaly dle AKAT 812 miliard korun. Loni stejnou dobou to bylo 542 miliard korun.
Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je investiční fond určený pro majetnější a zkušené investory, kteří mohou vložit alespoň 125 tisíc eur (nebo jeden milion korun při doložení odbornosti), a umožňuje jim investovat do širšího spektra aktiv s méně přísnou regulací než běžné podílové fondy.
Fondy kvalifikovaných investorů se na českém kapitálovém trhu vyskytují již téměř dvě dekády. Postupně ale jejich legislativní úprava i reálné využití prošly vývojem. Aktuální fáze, za jejíž počátek se dá považovat založení fondu J&T ARCH INVESTMENTS na sklonku roku 2019, je spojena s nejmasovějším nárůstem obliby tohoto investičního nástroje za celou dobu jeho existence. A to jak mezi investory, tak i podnikatelskými subjekty, které tímto způsobem hledají další zdroj kapitálu.
Vojtěch Hebnar: FKI jako přímá konkurence burzy
