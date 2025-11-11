Nový magazín právě vychází!

U fondů pro bohaté přibude konkurence. BDO bude upisovat a spravovat FKI

Majetek Čechů ve fondech pro bohaté se pomalu blíží hranici jednoho bilionu korun. Není divu, že konkurence mezi administrátory fondů také roste.

Poradenská firma BDO získala pro svou dceřinou firmu BDO Fund Administration od České národní banky licenci k poskytování služeb administrátora fondů kvalifikovaných investorů (FKI). BDO tak rozšiřuje své dlouholeté působení v oblasti služeb pro investiční fondy o kompletní a regulované administrátorské činnosti, uvedla firma v tiskové zprávě. 

Evidentně jde o logický krok, protože BDO již řadu let spolupracuje s investičními fondy na poskytování dílčích služeb – zejména v oblasti daňového poradenství, účetnictví, auditu či oceňování. Nově udělená licence umožní klientům využít kompletní administraci v rámci jednoho profesionálního zázemí.

„Získání licence je významným milníkem v našem rozvoji. Navazuje na know-how, které jsme ve fondech dlouhodobě budovali napříč odbornými týmy BDO. Díky silnému zázemí globální sítě BDO a technologiím, které při administraci využíváme, nabídneme fondům kvalifikovaných investorů stabilního a inovativního partnera, který dokáže zajistit veškeré potřebné kompetence rychle a spolehlivě pod jednou střechou,“ uvedl Ivan Kovář, předseda představenstva BDO Fund Administration.

Na poli administrace FKI, jinak také fondů pro bohaté, přituhuje konkurence. Dle Asociace pro kapitálový trh ČR (AKAT) jsou největšími administrátory v Česku společnosti Amista, Codya, Avant, QI investiční společnost a Conseq. Tento typ investování je v tuzemsku velmi oblíbený - v polovině letošního roku FKI spravovaly dle AKAT 812 miliard korun. Loni stejnou dobou to bylo 542 miliard korun. 

Fond kvalifikovaných investorů (FKI) je investiční fond určený pro majetnější a zkušené investory, kteří mohou vložit alespoň 125 tisíc eur (nebo jeden milion korun při doložení odbornosti), a umožňuje jim investovat do širšího spektra aktiv s méně přísnou regulací než běžné podílové fondy.

Vojtěch Hebnar: FKI jako přímá konkurence burzy

Trhy

Fondy kvalifikovaných investorů se na českém kapitálovém trhu vyskytují již téměř dvě dekády. Postupně ale jejich legislativní úprava i reálné využití prošly vývojem. Aktuální fáze, za jejíž počátek se dá považovat založení fondu J&T ARCH INVESTMENTS na sklonku roku 2019, je spojena s nejmasovějším nárůstem obliby tohoto investičního nástroje za celou dobu jeho existence. A to jak mezi investory, tak i podnikatelskými subjekty, které tímto způsobem hledají další zdroj kapitálu.

Vojtěch Hebnar

Přečíst článek

SoftBank hlásí rekordní zisky, společnost prodala podíl v Nvidii

Šéf SoftBank Masajoši Son
Japonský konglomerát SoftBank oznámil, že v prvním finančním pololetí, které skončilo 30. září, téměř ztrojnásobil čistý zisk na rekordních 2,92 bilionu jenů, tedy zhruba 400 miliard korun, a to především díky prudkému růstu technologických firem zaměřených na umělou inteligenci. Společnost navíc za 5,8 miliardy dolarů prodala celý svůj podíl ve společnosti Nvidia, uvedla agentura Bloomberg.

SoftBank uvedla, že prodej podílu ve společnosti Nvidia se uskutečnil v říjnu. Firma prodala všech 32,1 milionu akcií Nvidie, které vlastnila přímo či prostřednictvím dceřiných firem.

SoftBank v poslední době výrazně rozšířila své aktivity v oblasti AI. Mezi její klíčové investice nyní patří OpenAI a Oracle, jejichž rostoucí valuace pomohly akciím SoftBank ve druhém čtvrtletí vystřelit o 78 procent, což je mimochodem největší čtvrtletní růst od roku 2005.

Firma zároveň oznámila rozdělení akcií v poměru 4 ku 1, které vstoupí v platnost 1. ledna 2026. A tak analytici přehodnocují své odhady: podle Citi analytika Keiichiho Yoneshimi by se cena akcií mohla vyšplhat až na 27 100 jenů, pokud OpenAI dosáhne tržní hodnoty mezi 500 miliardami a 1 bilionem dolarů.

Globální impérium

Šéf SoftBank Masayoshi Son pokračuje ve své vizi vybudovat globální impérium kolem AI a čipového průmyslu. Mezi jeho projekty patří datové centrum Stargate, plánovaná investice 30 miliard dolarů do OpenAI a jednání s výrobcem čipů TSMC o účasti na projektu AI výrobního centra v Arizoně v hodnotě až 1 bilion dolarů. SoftBank rovněž zvažuje akvizici výrobce čipů Marvell Technology.

Zisk výrobce čipů Nvidia vzrostl ve druhém čtvrtletí o 168 procent

Miliardová investice Nvidie a Deutsche Telekomu. V Německu vybudují cloudové centrum pro AI

Zprávy z firem

Americká společnosti Nvidia a Deutsche Telekom vybudují v Německu cloudové datové centrum pro umělou inteligenci za jednu miliardu eur (24,4 miliardy korun). Cílem je posílit v Evropě infrastrukturu, která může pohánět komplexní systémy AI. Zařízení bude jedním z největších svého druhu v Evropě a má začít fungovat v prvním čtvrtletí příštího roku.

ČTK

Přečíst článek

Trump chce ulevit Švýcarům. USA plánují snížit cla na hodinky a čokoládu

Luxusní švýcarské hodinky Patek Philippe
Spojené státy pracují na dohodě o snížení cel na dovoz ze Švýcarska, uvedl americký prezident Donald Trump. Aktuální sazba činí 39 procent, o nové šéf Bílého domu ještě nerozhodl. Informuje o tom agentura Reuters. USA jsou pro švýcarské výrobky jedním z nejdůležitějších trhů.

„Pracujeme na dohodě, která by vedla k mírnému snížení jejich celních sazeb,“ řekl Trump. „Zatím jsem nestanovil žádné konkrétní číslo, ale budeme pracovat na něčem, co Švýcarsku pomůže,“ dodal.

Spojené státy v srpnu uvalily na dovoz švýcarských hodinek, čokolády, sýrů a dalšího zboží jednu z nejvyšších celních sazeb. Na příklad na většinu zboží dováženého do USA z Evropské unie se od té doby vztahuje pouze 15procentní sazba.

Trump uznal, že USA tvrdě zasáhly Švýcarsko 39procentní celní sazbou, ale řekl, že Washington považuje Bern za dobrého spojence a chce, aby alpská země zůstala úspěšná. Agentura Bloomberg v pondělí uvedla, že země je blízko uzavření dohody o patnáctiprocentní sazbě na svůj americký vývoz, ale švýcarská vláda to nepotvrdila. Bloomberg napsal, že dohoda by mohla být uzavřena v příštích dvou týdnech.

Americký prezident Donald Trump

Rekordní shutdown končí, ale politické napětí ve Washingtonu trvá

Politika

Americký Senát schválil zákon ukončující rekordně dlouhou platební neschopnost vlády, tzv. shutdown. Zákon nyní zamíří do Sněmovny reprezentantů, kde se očekává hlasování ve středu. Po konečném schválení bude zapotřebí ještě podpis prezidenta Donalda Trumpa, aby zákon vstoupil v platnost.

ČTK

Přečíst článek

