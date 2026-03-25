Twist brání dceru před insolvencí. Na dluhy máme, tvrdí

newstream.cz

Twist se brání insolvenci své dceřiné firmy Bubblify International. Soudu nově doložil, že má dostatek peněz na úhradu závazků. Klíčové bude, zda věřitelé prokážou opak.

Společnost Bubblify International doplnila do insolvenčního řízení nové dokumenty, které mají potvrdit, že není v úpadku. K soudu předložila mimo jiné takzvanou mezeru krytí a přehled závazků. Část věřitelů mezitím ze sporu ustoupila.

Audit: firma má peněz dost

Mezeru krytí, která v insolvenčním řízení slouží jako jeden z nástrojů k prokázání schopnosti splácet závazky, zpracovala auditorská společnost Ernst & Young. Podle ní má Bubblify dostatečnou rezervu jak na současné, tak budoucí závazky. „Disponibilní peněžní prostředky převyšují splatné závazky,“ uvádí analýza  E & Y Valuations.

Firma už dříve navrhla, aby soud insolvenční řízení zastavil. Podle její jednatelky Andrey Fenn teď musí platební neschopnost prokázat navrhovatelé. „V ní však Bubblify International není ani nebyla. Pokud neprokáží opak, soud by měl insolvenční řízení zastavit,“ uvedla Fenn.

Twist dospěl. Z trdelníku jsme vybudovali evropskou retailovou platformu, říká Radek Klein

Skupina Twist má za sebou rekordní rok. Tržby se přiblížily dvěma miliardám korun, EBITDA dosáhla 170 milionů korun a portfolio se rozrostlo na 12 značek. Vedle gastronomie skupina úspěšně expanduje i mimo food. Například díky akvizici sítě květinářství Kytky od Pepy. 

„Insolvenční návrh od začátku považujeme za šikanózní a s jediným cílem – domoci se sporné pohledávky, kterou od samého počátku neuznáváme,” dodala. 

Podle Dana Ryšky, dalšího jednatele Bubblify International, je důležité držet hranici mezi insolvencí a standardním sporem. „Insolvenční řízení nemá být nástrojem k prosazování sporných nároků ani prostředkem k poškozování reputace firmy. Proto chceme, aby soud insolvenční návrhy zamítl a aby se spory řešily standardní cestou,“ uvedl. 

Spor o desítky milionů

Insolvenční návrh se točí kolem údajného nároku na provizi za zprostředkování prodeje konkurenční sítě OXO. Jde o částku blížící se 40 milionům korun. Nárok uplatňuje společnost Alkony-CZ podnikatele Petra Bujnocha, která pohledávku získala jen několik dní před podáním návrhu.

Bubblify ale nárok odmítá. Tvrdí, že zprostředkovatel neposkytl odpovídající plnění a že požadovaná provize neodpovídá ekonomice obchodu. Ten měl mít hodnotu zhruba 26 milionů korun.

K insolvenčnímu návrhu se původně připojilo více subjektů, mimo jiné i firma Gips Centrum s nároky na smluvní pokuty. Všechny navrhovatele podle dřívějších informací spojuje podnikatel Jiří Wohlmann. V posledních dnech ale část věřitelů ze sporu vycouvala. Několik z nich své nároky z insolvenčního řízení stáhlo.

Twist se rozkračuje od trdelníků k alkoholu

Franšízová skupina Twist roste: po kytkách, bubble tea a trdelnících bude podnikat i ve víně a jiném alkoholu. Koupila moravské prodejny Víno & Destiláty.

Zakladatel Trdlokafe Radek Klein: Česko už nám bylo malé

Skupina Trdlokafe je na vzestupu a od prodeje trdelníku se značně rozrostla a posunula. Dnes do ní spadají stovky prodejen z celou řadou produktů v mnoha zemích světa, nejnověji skupina koupila populární Kytky od Pepy. Byznysmodel se pak podle zakladatele skupiny také zásadně proměnil. A dneska již klíčovým příjmem rozhodně nejsou trdelníky, ale prodej franšíz, stavba poboček i software pro jejich řízení.

Největší zájem je o bubble tea s proseccem, říká spoluzakladatel Bubblify Daniel Ryška

Deset let strávil v AmRestu, kde řídil řetězec Burger King v Česku, na Slovensku, Rumunsku a Polsku. Po této zkušenosti se osamostatnil a začal pro gastronomické sítě vyhledávat vhodné lokality. Při tom se seznámil se současnými kolegy, zakladateli Trdlokafe.

Církev se už dokáže uživit sama, pomocí nájemního bydlení

Arcibiskupství pražské bude letos poprvé hradit mzdy kněží a dalších pracovníků diecéze z výnosů nájemního bydlení. Nyní převzalo jeden bytový dům s 57 byty v pražské Ruzyni od společnosti Finep. Pod značkou XPlace tak arcibiskupství vlastní již 460 bytů, do roku 2027 jich chce mít šest set.

Nájemní bydlení, které arcibiskupství provozuje na komerční bázi, mu nyní generuje zhruba 120 milionů korun ročně. Na kněží jde ročně 94 milionů korun, dalších šedesát milionů na další pracovníky. Další výnosy má církev především z lesního hospodářství, ale i z dalších činností.

„Je pro mě povzbuzením vidět, že cesta odpovědného hospodaření, na kterou jsme jako diecéze nastoupili, přináší své plody. Rozvoj nájemního bydlení, správa lesů i další aktivity pomáhají vytvářet stabilní zázemí pro službu církve. Díky tomu se můžeme s větší jistotou věnovat tomu, co je podstatou našeho poslání, být nablízku lidem v jejich radostech i starostech,“ říká pražský arcibiskup Jan Graubner.

Stát se na základě dohody s církvemi o vypořádání majetku po komunistickém převratu v roce 2012 zavázal splácet církvím až do roku 2030 náklady na jejich provoz v celkové hodnotě téměř 60 miliard korun. Většina peněz jde římsko-katolické církvi. Ta se již roky připravuje na samofinancování a peníze, které chodí od státu, využívá zejména na nákup nájemních bytů, což má být hlavní pilíř jejího budoucího hospodaření.

Nově přebíraný pětipodlažní dům v projektu U Šárky v Praze 6 nabídne 57 nájemních bytů a 60 parkovacích stání. Parkovací místa budou pronajímána samostatně, a to i nerezidentům. Pod značkou XPlace současně pokračuje příprava dalších projektů, například na Waltrovce, v oblasti Habrovky či v Klecanech.

„S ohledem na vývoj trhu nájemního bydlení vnímáme potřebu dále rozšiřovat nabídku kvalitních a moderních bytů, které lidem nabídnou komfort městského života s dobrou dostupností služeb i příjemné prostředí pro každodenní bydlení. V rámci projektu U Šárky nyní zahajujeme pronájem a díky dlouhodobé obsazenosti našeho portfolia očekáváme silný zájem nájemníků,“ uvedl Richard Záruba, provozní ředitel XPlace.

Nyní ještě zbývá byty dovybavit kuchyněmi či šatními skříněmi a převést je v katastru nemovitostí, s prvními nájemníky se počítá od června. Výše nájmu má být komerční, na základě cen obvyklých v místě. Podle Záruby ještě není kalkulace hotová, ale mělo by jít o patnáct až osmnáct tisíc za nejmenší byty až po pětačtyřicet tisíc za rodinné 4+kk. Nabídka bytů půjde přes velké realitní servery. Nájemníci nebudou platit provizi makléři, makléřské služby si arcibiskupství zajišťuje samo.

„Jako developer dokážeme nabídnout expertízu při přípravě kvalitních rezidenčních projektů, arcibiskupství v nich podporuje vznik živých a stabilních komunit,“ uvedl Tomáš Pardubický, generální ředitel Finepu.

Vedle rozvoje nájemního bydlení se pražská arcidiecéze dlouhodobě věnuje také správě lesního a zemědělského majetku, správě a rozvoji nemovitostí či dalším investičním aktivitám. Cílem je postupně vytvářet zázemí, které umožní financovat život a službu církve i po roce 2030, kdy na základě zákona o majetkovém vyrovnání skončí podpora státu církvím. „Církev musí myslet na budoucnost. Nájemní bydlení se ukazuje jako velmi funkční pilíř,“ uvedl Jan Balík, generální vikář Arcibiskupství pražského.

Princ Alfréd: Na údržbu zámku nám musí vydělat lesy

Princ Alfréd z Lichtenštejna vlastní a spravuje rodové sídlo, renesanční zámek v Holleneggu v rakouském Štýrsku. Má odpovědnost za tradiční byznys, osm tisíc hektarů polí a lesů, těžbu a zpracování dřeva a údržbu krajiny. Baví ho ale i technologie a reality. Jak se žije aristokratovi v 21. století, přiblížil v rozhovoru pro magazín Newstream CLUB.

Pražská developerská naráží na realitu. Po šesti letech nemá žádné stavební povolení

Praha žádá méně zástavby, více zeleně. Radnice posílají připomínky k novému Metropolitnímu plánu

Ceny elektřiny se po krizových letech uklidnily, jistota se ale nevrátila. Domácnosti tak řeší zásadní dilema: zajistit si cenu, nebo zůstat flexibilní? Na první pohled se zdá, že nejhorší období je za námi. Realita je ale složitější. Energetika se proměňuje rychleji než kdy dřív. A s ní i způsob, jak o cenách přemýšlet.

Energetický trh se po turbulentních letech stabilizoval a elektřina se nyní obchoduje zhruba za 90 až 100 eur za MWh, tedy přibližně 2200 až 2500 korun. Oproti krizovým letům jde o výrazné uklidnění.

Neznamená to ale návrat do dřívějších poměrů. Nejistota z trhu nezmizela, jen se přesunula jinam. Zatímco dříve ceny určoval především vztah nabídky a poptávky, dnes do nich výrazně vstupují geopolitické události, vývoj cen plynu, zásahy států i rychlá transformace celé energetiky. „Energetika už dávno není jen o komoditě. Je to geopolitická disciplína,“ upozorňuje analytik Pavel Janeček. Rozhodnutí, zda v roce 2026 fixovat cenu elektřiny, tak podle něj není jen otázkou aktuální ceny, ale především ochoty nést riziko.

Stabilita je spíš optický klid

Po extrémním růstu cen v letech 2021 a 2022 následoval pokles, zejména v roce 2024. Rok 2025 přinesl další výkyvy, ale ceny se nakonec relativně ustálily. Podobně se vyvíjejí i dlouhodobé kontrakty. Elektřina pro rok 2026 se obchodovala kolem 90,5 eura za MWh a ceny pro rok 2027 jsou velmi podobné. To vytváří dojem stability – ten ale může být klamavý.

„Trhy dnes nevědí skoro nic,“ říká Janeček. Podle něj stačí jediná geopolitická událost a ceny se mohou během několika dní výrazně změnit. Současná stabilita je tak spíše výsledkem opatrnosti než skutečné jistoty.

Fixace není sázka na cenu, ale řízení rizika

Dodavatelé i analytici se shodují, že fixace dnes neslouží k tomu „uhodnout“ budoucí vývoj cen. Jejím hlavním smyslem je stabilizace výdajů a ochrana domácího rozpočtu. „Fixace je v dnešní době hlavně psychologický komfort. Neplatíte nutně nejméně, ale víte kolik,“ popisuje energetický konzultant.

Zákazníci s fixovanými produkty nejsou bezprostředně zasaženi krátkodobými výkyvy, protože dodavatelé nakupují energii dopředu. Naopak u flexibilních tarifů se změny cen promítají téměř okamžitě – a to jak směrem nahoru, tak dolů.

„Trhy mají v popisu práce být trochu panické,“ připomíná Michal Macenauer z EGU. „Kdo nechce řešit každodenní výkyvy, měl by si cenu zafixovat,“ dodává.

Jaderné riziko na frontě. Záporožská elektrárna přišla o klíčové napájení

Ukrajinská Záporožská jaderná elektrárna přišla o hlavní vysokonapěťové vedení a je nyní závislá pouze na jediném záložním zdroji elektřiny. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE), která má v zařízení dlouhodobě svůj tým odborníků.

Nejrozumnější varianta? Dvouletý kompromis

Podle expertů se jako nejpraktičtější řešení ukazuje dvouletá fixace. Roční fixace neposkytuje dostatečnou ochranu před výkyvy trhu, zatímco delší – například tříletá – může znamenat riziko, že zákazník bude při poklesu cen zbytečně přeplácet.

Dvouletá varianta tak představuje rozumný kompromis mezi jistotou a flexibilitou. Odpovídá i současné situaci, kdy je vysoká nejistota v krátkém horizontu, ale relativně větší stabilita ve střednědobém výhledu. „Dvouletá fixace dnes dává největší smysl – je to horizont, na který ještě dokážeme něco odhadnout,“ potvrzují analytici.

Vedle ceny samotné elektřiny hraje stále větší roli regulovaná složka, kterou určují státní instituce. Právě ta může v budoucnu růst rychleji než cena silové elektřiny. V roce 2026 domácnosti těží z odpuštění poplatků za obnovitelné zdroje, což přineslo úsporu v řádu stovek až tisíců korun ročně. Tento efekt je však pravděpodobně jen dočasný.

Do budoucna se očekává růst regulovaných plateb, zejména kvůli nutnosti modernizace distribučních sítí, připojování nových obnovitelných zdrojů a investic do stability celé soustavy.

Fixace tak nepůsobí jen jako ochrana proti kolísání cen elektřiny, ale částečně i jako ochrana proti růstu celkových nákladů.

Přichází změna: za elektřinu se bude platit jinak

Zásadní proměna se netýká jen cen, ale i samotného principu účtování. Energetika se postupně posouvá od modelu založeného čistě na spotřebě k systému, kde hrají větší roli fixní platby. „Neplatíme za přehranou písničku, ale paušál,“ vysvětluje Macenauer.

To v praxi znamená, že roste podíl fixních poplatků, zatímco význam ceny za kilowatthodinu klesá. Zároveň se zvyšuje důraz na rezervovaný příkon a schopnost řídit spotřebu.

Budoucnost tak nebude jen o tom, kolik elektřiny domácnost spotřebuje, ale také kdy ji využívá a jak flexibilně dokáže reagovat na situaci na trhu. Například spotřeba ve špičkách může být dražší, zatímco flexibilní odběr může být zvýhodněn.

Nový faktor: fotovoltaika a vlastní výroba

Do rozhodování domácností stále více vstupuje i vlastní výroba elektřiny, zejména prostřednictvím fotovoltaiky. Domácnosti se solárními panely už neřeší celkovou spotřebu stejným způsobem jako dříve. Zaměřují se spíše na část, kterou musí pokrýt ze sítě – a právě zde hraje fixace jinou roli.

V létě mohou být více soběstačné, v zimě ale zůstávají závislé na dodávkách ze sítě. Zároveň zůstává nejistá výše výkupních cen přebytků, což komplikuje ekonomické rozhodování. Fixace tak i v tomto případě může dávat smysl, její význam je však spíše doplňkový.

ČEZ vydělal méně než před rokem. Zisk snížily vyšší odpisy

Energetická skupina ČEZ loni vykázala čistý zisk 27,4 miliardy korun, což je meziročně o 1,7 miliardy korun méně. Pokles tak činil 5,8 procenta. Hlavním důvodem byly vyšší odpisy, vyplývá z výsledků, které dnes společnost zveřejnila.

Dlouhodobý výhled: levněji už bylo

Na jednom se odborníci shodují poměrně jednoznačně: energie pravděpodobně nebudou dlouhodobě levnější. Důvodem jsou vysoké investice do infrastruktury, tlak na dekarbonizaci, odklon od levných fosilních zdrojů i rostoucí nároky na stabilitu sítě. „Levná energie byla historická výjimka, ne standard,“ upozorňují.

Fixace tak není jen reakcí na aktuální situaci, ale může být i způsobem, jak se připravit na postupný růst cen.

Komu se fixace vyplatí

Rozhodnutí o fixaci závisí především na typu domácnosti a jejím přístupu k riziku. U domácností s nízkou spotřebou se fixace často nevyplatí, protože případné zdražení má jen malý dopad na rozpočet.

Běžné domácnosti se nacházejí někde mezi – fixace pro ně může představovat rozumný kompromis mezi jistotou a možností využít případného poklesu cen.

Naopak u domácností s vysokou spotřebou nebo u těch, které hospodaří s napjatým rozpočtem, dává fixace větší smysl. I menší zdražení pro ně může znamenat výrazný zásah do výdajů, a stabilita tak má vyšší hodnotu.

Domácnosti s finanční rezervou nebo ty, které aktivně sledují vývoj trhu, si naopak mohou dovolit zůstat flexibilní a reagovat na aktuální situaci.

Rychlé rozhodnutí: co udělat právě teď

Pokud si nejste jistí, obecně se jako nejbezpečnější varianta nabízí fixace na dva roky. Pokud se obáváte zdražování, dává fixace smysl jako forma ochrany. Naopak při nízké spotřebě nebo dostatečné finanční rezervě může být výhodnější zůstat u flexibilního tarifu – stejně jako pro ty, kteří trh aktivně sledují.

Fixace elektřiny v roce 2026 tak není nutností, ale racionální volbou v prostředí, které zůstává nejisté.

V krátkodobém horizontu funguje jako pojistka proti výkyvům. Ve střednědobém pomáhá stabilizovat výdaje a v dlouhodobém může zmírnit dopady očekávaného zdražování.

