Twist brání dceru před insolvencí. Na dluhy máme, tvrdí
Twist se brání insolvenci své dceřiné firmy Bubblify International. Soudu nově doložil, že má dostatek peněz na úhradu závazků. Klíčové bude, zda věřitelé prokážou opak.
Společnost Bubblify International doplnila do insolvenčního řízení nové dokumenty, které mají potvrdit, že není v úpadku. K soudu předložila mimo jiné takzvanou mezeru krytí a přehled závazků. Část věřitelů mezitím ze sporu ustoupila.
Audit: firma má peněz dost
Mezeru krytí, která v insolvenčním řízení slouží jako jeden z nástrojů k prokázání schopnosti splácet závazky, zpracovala auditorská společnost Ernst & Young. Podle ní má Bubblify dostatečnou rezervu jak na současné, tak budoucí závazky. „Disponibilní peněžní prostředky převyšují splatné závazky,“ uvádí analýza E & Y Valuations.
Firma už dříve navrhla, aby soud insolvenční řízení zastavil. Podle její jednatelky Andrey Fenn teď musí platební neschopnost prokázat navrhovatelé. „V ní však Bubblify International není ani nebyla. Pokud neprokáží opak, soud by měl insolvenční řízení zastavit,“ uvedla Fenn.
Skupina Twist má za sebou rekordní rok. Tržby se přiblížily dvěma miliardám korun, EBITDA dosáhla 170 milionů korun a portfolio se rozrostlo na 12 značek. Vedle gastronomie skupina úspěšně expanduje i mimo food. Například díky akvizici sítě květinářství Kytky od Pepy. O tom, proč je klíčem k dalšímu růstu práce s daty, synergie mezi značkami a vstup investora CEIP, hovoří Radek Klein jeden ze zakladatelů skupiny Twist.
Twist dospěl. Z trdelníku jsme vybudovali evropskou retailovou platformu, říká Radek Klein
„Insolvenční návrh od začátku považujeme za šikanózní a s jediným cílem – domoci se sporné pohledávky, kterou od samého počátku neuznáváme,” dodala.
Podle Dana Ryšky, dalšího jednatele Bubblify International, je důležité držet hranici mezi insolvencí a standardním sporem. „Insolvenční řízení nemá být nástrojem k prosazování sporných nároků ani prostředkem k poškozování reputace firmy. Proto chceme, aby soud insolvenční návrhy zamítl a aby se spory řešily standardní cestou,“ uvedl.
Spor o desítky milionů
Insolvenční návrh se točí kolem údajného nároku na provizi za zprostředkování prodeje konkurenční sítě OXO. Jde o částku blížící se 40 milionům korun. Nárok uplatňuje společnost Alkony-CZ podnikatele Petra Bujnocha, která pohledávku získala jen několik dní před podáním návrhu.
Bubblify ale nárok odmítá. Tvrdí, že zprostředkovatel neposkytl odpovídající plnění a že požadovaná provize neodpovídá ekonomice obchodu. Ten měl mít hodnotu zhruba 26 milionů korun.
K insolvenčnímu návrhu se původně připojilo více subjektů, mimo jiné i firma Gips Centrum s nároky na smluvní pokuty. Všechny navrhovatele podle dřívějších informací spojuje podnikatel Jiří Wohlmann. V posledních dnech ale část věřitelů ze sporu vycouvala. Několik z nich své nároky z insolvenčního řízení stáhlo.
Franšízová skupina Twist roste: po kytkách, bubble tea a trdelnících bude podnikat i ve víně a jiném alkoholu. Koupila moravské prodejny Víno & Destiláty.
Twist se rozkračuje od trdelníků k alkoholu
Skupina Trdlokafe je na vzestupu a od prodeje trdelníku se značně rozrostla a posunula. Dnes do ní spadají stovky prodejen z celou řadou produktů v mnoha zemích světa, nejnověji skupina koupila populární Kytky od Pepy. Byznysmodel se pak podle zakladatele skupiny také zásadně proměnil. A dneska již klíčovým příjmem rozhodně nejsou trdelníky, ale prodej franšíz, stavba poboček i software pro jejich řízení. Do světa se vydali, protože v Česku už nebylo dost atraktivních míst pro pobočky. „Nikde jsme nebojovali s hygienou tak jako v Kalifornii," říká zakladatel skupiny Radek Klein.
Zakladatel Trdlokafe Radek Klein: Česko už nám bylo malé
Deset let strávil v AmRestu, kde řídil řetězec Burger King v Česku, na Slovensku, Rumunsku a Polsku. Po této zkušenosti se osamostatnil a začal pro gastronomické sítě vyhledávat vhodné lokality. Při tom se seznámil se současnými kolegy, zakladateli Trdlokafe. „Řekli jsme si, jeden koncept funguje, pojďme vymyslet další. Tak vzniklo Bubblify a postupně se rodí další," popisuje svou kariéru Daniel Ryška, spoluzakladatel Bubblify.
Největší zájem je o bubble tea s proseccem, říká spoluzakladatel Bubblify Daniel Ryška
