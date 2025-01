Penta prodá církvi další byty na Smíchově za stovky milionů

Developerská společnost investiční skupiny Penta prodá platformě XPlace provozované Arcibiskupstvím pražským 62 bytů na Nové Waltrovce v Praze 5. Obchod by měl stát vyšší stovky milionů korun.

Reklama

Výstavba dvou budov s byty již podle developera začala. Jejich dokončení je plánováno na přelomu let 2026 a 2027. Nejde o první Penty prodej církvi. Už před rokem společnost miliardáře Marka Dospivy prodala arcibiskupství na Waltrovce 54 bytů.

Aktuální obchod se týká bytových domů F1 a F2 v developerském projektu Nová Waltrovka. Byty v obou budovách by podle Penty měly dosahovat prémiového standardu. Vybaveny mají být materiálem od českých výrobců a budou využívat moderní technologie jako jsou například předokenní žaluzie či podlahové topení. Většina bytů má také lodžie, terasy nebo předzahrádky. Součástí dohody je i 58 podzemních parkovacích stání. V okolí budov je mimo jiné škola a řada služeb.

Podle dat společnosti BTR Consulting vlastní XPlace 177 nájemních bytů a dalších 269 má zakoupeno a staví se. Arcibiskupství pražské je tak šestým největším institucionálním pronajímatelem v České republice.

Církev má nabito. Do nájemního bydlení vloží miliardy

„Církev nepodniká pro vlastní prospěch či zábavu. Veškeré finance, které nájemním bydlením v XPlace vyděláme, dáváme zpět české veřejnosti v podobě služeb, které církev poskytuje všem, nejen věřícím. Jedná se o pastorační činnost, péči o kulturní a duchovní dědictví, podporu vzdělávacích institucí, provoz škol a školek či rozsáhlou charitativní činnost,“ řekl generální vikář Arcibiskupství pražského Jan Balík. XPlace v současnosti pronajímá byty například v pražských Dejvicích, na Střížkově, Smíchově, Stodůlkách, mimo metropoli pak v Kolíně.

Reklama

Arcibiskupství v roce 2023 uvedlo, že přes svoji developerskou službu XPlace do roku 2025 investuje do nájemního bydlení zhruba tři miliardy korun. Dohromady se má jednat asi o 280 bytů a sedm rodinných domů v projektech Lihovar Smíchov, v Krči na Habrovce, ve Stodůlkách a v Milovicích na Nymbursku. Měsíční nájemné činí podle kvality bytu mezi 15 tisíci až 55 tisíci korunami, pronájmy za komerční ceny jsou určeny všem zájemcům.

Katolická církev v ČR momentálně hledá způsoby, jak si zajistit vlastní financování. V roce 2043 skončí státní výplata náhrad za nevydaný majetek v komplexním majetkovém narovnání z roku 2013. Katolické církvi se navrátil majetek za 75 miliard korun. Portfolio XPlace tak nebude nabízet sociální bydlení, to zajišťují charity.

Šantovka Tower přijde o územní rozhodnutí. Kvůli podjatosti olomouckých úředníků Reality Plánovaná výšková budova Šantovka Tower v Olomouci přijde o územní rozhodnutí, plyne ze středečního verdiktu Nejvyššího správního soudu (NSS). Vyhověl kasační stížnosti veřejného ochránce práv. Důvodem je systémové riziko podjatosti olomouckých úředníků. ČTK Přečíst článek

Realitní trh se rozběhl. Loni se prodalo nejvíc bytů za 15 let Reality Za loňský rok se v Praze prodalo zhruba 7 200 bytů. Jde o druhý nejlepší výsledek za 15 let, hned za rekordním rokem 2021, vyplývá z analýzy společností Central Group, Skanska Residential a Trigema. Dalibor Martínek, Petra Nehasilová Přečíst článek

Jan Balík: Praha je tam, kde je metro. Byty u jeho stanic nás zajímají Reality Katolická církev dlouhou dobu usilovala o navrácení majetků, které v minulosti vlastnila, a které jí sebral komunistický režim. Částečně se jí to podařilo, získala polnosti, lesy, budovy. Jenže doba jde dál, a je potřeba hledat nové způsoby hospodaření. Ekonomickou stránku fungování církve má na starost Jan Balík, který vymýšlí nové obchodní modely, a také je sám řídí. Jaké? Prozrazuje Balík, pravá ruka arcibiskupa pražského Jana Graubnera, v rozhovoru, který v nezkrácené verzi vyšel v tištěném magazínu Realitní Club. Dalibor Martínek Přečíst článek

Pražské arcibiskupství má nabito, do nájemního bydlení dá ještě letos miliardy Reality Do současnosti proinvestovalo Arcibiskupství pražské prostřednictvím své platformy XPlace do nájemního bydlení „na celý život“ 2,2 miliardy korun. Jak uvádí ve své výroční zprávě, má v úmyslu do roku 2025 proinvestovat celkově víc než čtyři miliardy korun. Což znamená, že arcibiskupství do konce letošního roku utratí další dvě miliardy. Projekty už má vyhlídnuté. Dalibor Martínek Přečíst článek