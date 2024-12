Největší zájem je o bubble tea s proseccem, říká spoluzakladatel Bubblify Daniel Ryška

Deset let strávil v AmRestu, kde řídil řetězec Burger King v Česku, na Slovensku, Rumunsku a Polsku. Po této zkušenosti se osamostatnil a začal pro gastronomické sítě vyhledávat vhodné lokality. Při tom se seznámil se současnými kolegy, zakladateli Trdlokafe. „Řekli jsme si, jeden koncept funguje, pojďme vymyslet další. Tak vzniklo Bubblify a postupně se rodí další,“ popisuje svou kariéru Daniel Ryška, spoluzakladatel Bubblify.

O co se v projektu Bubblify jedná?

Bubblify je koncept bubble tea, který nabízí osmnáct stálých variant nápojů, pak sezónní nápoje na bázi zeleného čaje a ovocných sirupů. V nabídce jsou i japonské mléčné čaje, černé čaje a tapioky. To je základ produktů, který se rozšiřuje o doplňkový sortiment.

Jaké byly začátky nového konceptu občerstvení?

První prodejnu jsme otevřeli v Praze v dubnu 2023 a dnes máme 55 provozoven v Česku a na Slovensku a se sesterským projektem Rio jsme na 63 v Česku, Slovensku a Dubaji. V Dubaji máme první tři provozovny a brzy se jejich počet rozšíří na deset. Jsou venku u pláží. Nejúspěšnější ze všech je u JBR Beach Dubaj, kousek dál máme další na pěší promenádě u moře a v sousedství otevřeme první RIO.

Bubblify je nealkoholický koncept, nebo si u vás může dát zákazník i něco silnějšího?

Primárně se jedná o nealkoholický koncept, ale v létě jsme v Praze testovali bubble tea s proseccem. Je to unikátní nápoj, který nikdo jiný nenabízí. V hlavní sezóně se jich v provozovně na Pražském hradě prodalo i sto porcí tohoto nápoje, a byl to nejprodávanější drink.

Kam budete expandovat dál?

Další prodejny v zábavním vodním parku Atlantis a u obřího kola v Dubaji. Chceme i do obchodních center, ale v Dubaji primárně cílíme na venkovní turistické lokality.

Vydělávají v Dubaji vaše provozovny ve srovnání s jinými destinacemi víc?

Průměrné roční tržby mají naše stánky v Dubaji zhruba čtyři miliony korun. Zásadní je sezónnost a my tam nyní vstupujeme do hlavní sezóny, která je od listopadu do dubna. V tom případě počítáme s dlouhodobým nárůstem tržeb. Máme spočítané, že každá provozovna je schopná produkovat dvoj až trojnásobek současných tržeb. V Dubaji jsme v provozu čtyři měsíce, takže se stále učíme. Již víme, že musí být otevírací doba déle do noci, protože tam hraje noční život zásadní roli.

Aktuální novinkou je váš další prodejní koncept Rio. V čem se od Bubblify liší?

První Rio jsme otevřeli v Praze, rychle následovaly další tři a nyní je před otevřením dalších pět. Je to superfood značka, která se zaměřuje na brazilské bobuleAcai v kombinaci s dalším exotickým ovocem. Z toho vznikne ledová tříšť prokládaná vrstvami oříšků a semínek a čerstvého ovoce. Tento koncept začíná v Praze, ale je primárně určený k zahraniční expanzi. Začne v Dubaji a další destinace je Londýn.

Kdy a kde bude londýnská premiéra?

Když všechno půjde dobře, tak první provozovna Rio se v Londýně otevře letos před Vánoci. Časově dva měsíce poté, co se otevřela první provozovna v Praze. V Londýně máme dvě lokality. První v obchodním centru v Kingstonu a druhá bude na Baker street v centrálním Londýně. Další lokality již máme vytipované.

Jsou nějaké rozdíly v pronajímání obchodních prostor v Londýně a Praze?

V Británii máme smluvního partnera, makléřskou a poradenskou společnost CBRE. Ta nám doporučuje lokality a my jednou za tři týdny do Londýna letíme a doporučené lokality vyhodnocujeme. Když doporučené místo dává smysl, tak se domlouvají podmínky.

Váš byznysový model Trdlokafea Bubblify spočívá v rozvoji franšízových provozoven. Vyjadřuje udělení povolení na prodej produktů nebo poskytování služeb v konkrétní oblasti jednou firmou firmě druhé. Platí to i pro Rio?

Přesně tak. Proto naše koncepty připravujeme, abychom měli franšízantům co nabídnout, aby byla paleta možností co nejširší.

Jak se vaše konkrétní franšízové koncepty liší. Na první pohled si jsou podobné.

Bubblify je čistě o nápojích bubble tea, cílené na mladší lidi. Rio je dražší zdravý produkt vyráběný čistě z přírodních ingrediencí, který cílí na zákazníky 25-35 let. Na lidi z kanceláří, kteří přemýšlejí o zdravém stravování.

Nápoje si připravujete sami?

Finální produkt se vytváří v provozovně z řady čerstvých ingrediencí. Bubble tea z čerstvě uvařeného čaje. U Acai se jedná o bobule natrhané v Brazílii, z nichž pro nás ve Španělsku vyrobí produkt, který potřebujeme dle našeho receptu a finální kompletace probíhá na provozovně.

Máte nastartované funkční projekty. Kolik chcete ještě vybudovat nových?

Chceme mít co nejširší paletu konceptů a značek, které se nebudou vzájemně kanibalizovat. Máme jeden koncept s trdelníkem, pak s bubble tea. Dále pizzu, skořicové rolky. Ve skupině chystáme nový koncept s italskými těstovinami. Od každého směru ale jen jeden. Portfolio musí být pestré. Připravujeme i burger koncept a v hlavách máme i další. Hlavně musí být každý něčím jedinečný.

Takže v ideálním případě může dojít k situaci, že se svými různými krámky obsadíte celou ulici a zákazníka ani nenapadne, že všechny provozovny řídí jedna skupina?

To by byl opravdu ideální stav. Měli bychom třeba osm různých provozoven vedle sebe a každá by měla své zákazníky.

Zatím se specializujete na gastronomii, uvažujete o rozvoji v jiných směrech?

Máme vizi, kterou ale zatím nenaplňujeme. Zatím jsme pouze v gastru, ale chceme i jiné koncepty, které budou replikovatelné a funkční jako franšíza. Zároveň to musí být použitelné pro zahraniční expanzi. Nápadů máme spoustu, ale zatím je neumíme zhmotnit.

Vaše cíle tedy nejsou v Česku, ale zejména v zahraničí?

Chceme být nejsilnějším franšízovým konceptem, který pochází z Česka. To už na počet prodejen skoro jsme, ale chtěli bychom být globálním hráčem ve světě franšízového byznysu.

Mají o vaše franšízy v cizině zájem hlavně čeští, nebo zahraniční investoři?

Zatím jsou to Češi, ale cílem je, abychom zapojili investory ze zemí, kde pobočky otevíráme. Proto jdeme například do Anglie, která představuje obrovský trh. Jen pokud se jedná o Londýn s dvanácti miliony lidí. Chceme tak zahustit trh lokálními franšízanty. Když se ukáže, že se naše byznysové cíle naplňují, tak je expanze jednoduchá.

Kam chcete pokračovat po Londýně?

Jednoznačně do USA. Ameriku zatím připravujeme. Trdlokafe tam již první pobočky má a s Bubblify chystáme první dvě také na západním pobřeží a intenzivně řešíme lokality. Nyní musíme na americký trh vejít a ukázat tamním franšízantům, že je náš koncept funkční.

