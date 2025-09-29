Twist se rozkračuje od trdelníků k alkoholu
Franšízová skupina Twist roste: po kytkách, bubble tea a trdelnících bude podnikat i ve víně a jiném alkoholu. Koupila moravské prodejny Víno & Destiláty.
Skupina Twist posiluje svou pozici na trhu a oznamuje další významnou akvizici. Do svého portfolia přidává 40 prodejen od značky Víno & Destiláty, tradiční maloobchodní sítě s více než dvacetiletou historií. Skupina Twist, konkrétně společnost Pitstop Minimarket kupuje od společností VD Vinotéky Morava, VD Vinotéky, Víno Market Morava, Víno Market, a TapVíno, samostatné obchodní jednotky formou odštěpení závodu, součástí transakce je i akvizice e-shopu.
Twist si od akvizice slibuje zisk atraktivních lokalit v návštěvnicky úspěšných obchodních centrech. Začlenění do značkového portfolia Twist, které dnes čítá značky Trdlokafe, Bubblify, OXO, Rio, Kytky od Pepy nebo Kofi-Kofi, umožní nejen najít optimální koncept pro lokality reflektující aktuální zákaznické preference, ale také atraktivní nabídku pro frančízanty. Stejně jako v případě značek Kofi-Kofi a Kytky od Pepy zůstávají v případě Víno & Destiláty aktivní původní majitelé, kteří pomohou integraci značek pod skupinu Twist s důrazem na dodavatelský řetězec. Zakladatel a CEO skupiny Twist Radek Klein k tomu zdůrazňuje: „Nadále chceme podporovat české a moravské vinaře na jejich cestě k zákazníkům, zvláště těm novým, kteří tradiční retail nevyhledávají nebo je jejich objevování českých produktů nové.“
Kytky a prosecco
„Víno & Destiláty je značka s dlouhodobě prokazatelnými výsledky a popularitou u zákazníků. Vidíme v ní velký potenciál i díky tomu, že jsou prodejny rozprostřeny po celé České republice, zejména v obchodních centrech. Naším cílem je adaptovat značku na aktuální trendy, přiblížit se zákazníkům marketingově a nabídnout produkty - například prosecca, perlivá vína či kvalitní destiláty, které odpovídají současným preferencím. Velký prostor vidíme také v zapojení do rozvozových platforem, kde Víno & Destiláty dosud nepůsobily, ačkoliv data ukazují rostoucí zájem zákazníků o alkohol doručený přímo domů,“ říká Daniel Ryška, COO skupiny Twist.
Skupina Twist dlouhodobě sází na kombinaci silného podnikatelského zázemí, moderního řízení a schopnosti integrovat značky s tradicí do dynamicky se rozvíjejícího portfolia a proměnlivých zákaznických preferencí.
„Mám velkou radost, že se značkou Víno & Destiláty začínáme novou kapitolu jejího příběhu. Trh s alkoholem jako celek dlouhodobě neklesá - mění se však nákupní chování zákazníků. Klesá návštěvnost barů, restaurací a klubů, což akceleroval i Covid či následné zdražení služeb. U Víno & Destiláty vidíme i synergii s naším projektem Kytky od Pepy - propojení květin s vínem či proseccem je pro zákazníky přirozené. Stejně jako u Kytek od Pepy, kde jsme z 22 poboček během krátké doby vyrostli až k hranici 100 obchodů. Hlavní prioritou naší skupiny je nyní soustředění týmu na integraci značek, optimalizaci provozu a zákaznickou zkušenost, kde cítíme dluh vůči minulosti, kdy jsme se soustředili na rychlý růst a zisk tržního podílu,“ doplňuje Klein.
Twist zároveň jedná se dvěma dalšími společnostmi z maloobchodního sektoru. „Nacházíme se ve fázi detailní due diligence, analyzujeme tržby, nájmy i náklady na suroviny. Obě společnosti působí na trhu více než 10 let, vykazují stabilní ziskovost, ale jsou spíše lokálně ukotvené a nemají zkušenosti s růstem do širšího měřítka. To je příležitost, kde jim naše zkušenosti a zázemí mohou pomoci,“ dodává Ryška.
Díky akvizici se Twist zařazuje mezi nejvýznamnější hráče v segmentu specializovaného maloobchodu a potvrzuje svou ambici být i nadále lídrem v oblasti moderního retail developmentu a franšízingu v České republice.
