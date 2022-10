McDonald´s kvůli inflaci zvýšil ceny, poklesu tržeb to nezabránilo

Americkému provozovateli restaurací rychlého občerstvení McDonald's ve třetím čtvrtletí klesl čistý zisk o osm procent na 1,98 miliardy dolarů (zhruba 48,4 miliardy korun). Celkové tržby klesly o pět procent, přičemž záchranou pro období od července do září se staly alespoň tržby provozoven otevřených minimálně rok, které stouply o 9,5 procenta. Jejich růst tak překonal očekávání analytiků, kteří jej podle průzkumu společnosti Refinitiv odhadovali pouze na 5,8 procenta.

K růstu ve starších provozech přispěly vyšší ceny a větší návštěvnost poboček ve Spojených státech, kde spotřebitelé kvůli vysoké inflaci – nejvyšší za zhruba 40 let – hledají levnější možnosti stravování. Společnost McDonald's sice podobně jako další provozovatelé rychlého občerstvení musela kvůli stoupajícím nákladům na suroviny zvýšit ceny, její jídla jsou však stále levnější než v běžných restauracích, napsala agentura Reuters.

Návštěvnost poboček společnosti McDonald's ve Spojených státech, které jsou největším trhem firmy, se ve třetím čtvrtletí zvýšila o 6,2 procenta. V celém sektoru restaurací s rychlým občerstvením v USA přitom návštěvnost podle analytické firmy Placer.ai stoupla pouze o 0,8 procenta.

Celkové tržby společnosti McDonald's se snížily o pět procent na 5,87 miliardy dolarů. Překonaly však očekávání analytiků, kteří je odhadovali na 5,7 miliardy dolarů. Na hodnotu tržeb mimo Spojené státy měl negativní vliv silnější kurz dolaru, upozornila agentura AP.

Za druhé čtvrtletí ohlásil McDonald´s pokles zisku o desítky procent. Důvodem bylo, že se po začátku ruské invaze na Ukrajině stáhl z ruského trhu. Stalo se tak po více než třech desetiletích v Rusku. Nebylo to ale zadarmo – v důsledku toho firma zaznamenala odpis aktiv ve výši 1,2 až 1,4 miliardy dolarů (28,6 až 33,4 miliardy korun), uvedl k výsledkům za druhé čtvrtletí McDonald´s.

