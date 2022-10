Inflační tlaky v USA zůstávají silné. Fed bude sazby dál zvyšovat

Meziroční inflace ve Spojených státech v září dosáhla 8,2 procenta, čímž lehce překonala tržní konsenzus, který činil 8,1 procenta. Inflační tlaky v USA zůstávají výrazné.

Reklama

Míra inflace v USA v září opět klesla, snížila se o desetinu procentního bodu na 8,2 procenta. Ve své zprávě to uvedlo americké ministerstvo práce. Zpomalení růstu spotřebitelských cen je ale mírnější, než se čekalo. Meziměsíčně pak ceny o 0,4 procenta vzrostly. Americká centrální banka (Fed) tak podle analytiků bude patrně dál zvyšovat úrokové sazby svižným tempem.

Takzvaná jádrová inflace, která nezohledňuje kolísavé ceny potravin a energií, výrazně stoupla. Meziměsíčně se zvýšila o 0,6 procenta a meziročně o 6,6 procenta. Nárůst v porovnáním s minulým rokem je nejvyšší za 40 let. Náklady na bydlení a další nezbytné potřeby zesílily tlak na domácnosti a vymazaly reálný růst mezd.

Zvýší ECB sazby nad tři procenta? Nepřekvapilo by to, míní šéf belgické centrální banky Politika Evropská centrální banka zvýšila v červenci úrokové sazby poprvé po jedenácti letech a zároveň po sedmi letech do kladných hodnot. Sazby zvýšila i v září a oznámila, že je připravena na další zvýšení. Podle šéfa belgické centrální banky Pierra Wunsche by nebylo překvapením, kdyby se sazba přehoupla přes tři procenta, napsal server CNBC. duk Přečíst článek

Počet žádostí o podporu v nezaměstnanosti v USA minulý týden sice vzrostl na 228 tisíc. „To bylo do značné míry očekáváno, a to v důsledku hurikánu Ian. Stále tedy platí, že trh práce zůstává napjatý a jeho ochlazení není ani zdaleka dostatečné na to, aby zbrzdilo utahování měnové politiky americkým Fedem”, uvedl Jaromír Gec, analytik Komerční banky.

Většina obchodníků proto počítá s tím, že Fed začátkem listopadu zvýší základní úrokovou sazbu o 0,75 procentního bodu. Očekávají, že centrální banka nakonec do března příštího roku zvedne základní úrokovou sazbu do pásma 4,75 až pět procent. To je vyšší úroveň, než centrální bankéři naznačovali ještě před třemi týdny.

Reklama

„Tržní úrokové sazby ve čtvrtek odpoledne v reakci na data o inflaci výrazně vzrostly, na krátkém konci výnosové křivky až o 15 bazických bodů. Dolar krátce po zveřejnění dat v páru s eurem posílil až o 0,7 procenta, zisky ale neudržel a krátce po otevření amerických akciových trhů se vrátil jen lehce pod 0,97, kde ve čtvrtek ráno otevíral,” dodal Gec.

Britové se bojí zimy. Místo nových iPhonů v panice skupují svetry a deky Money Britové se připravují na tuhou zimu. Ve velkém kupují přikrývky a teplé oblečení. A před zábavní elektronikou dávají přednost energeticky úsporným domácím spotřebičům. pej Přečíst článek

Tomáš Kudela: Kdy začne dolar oslabovat? Rozhodne inflace Názory Investoři na celém světě se předhánějí v sázkách, jak se bude chovat americká centrální banka. Bude nadále agresivně zvyšovat sazby, nebo se již uklidní? V sázce je skutečně hodně. Dolar je totiž extrémně silný vůči většině měn. A až začne znovu oslabovat, chtějí u toho všichni být. Kdy se tak stane? Až dovolí inflace. Tomáš Kudela Přečíst článek