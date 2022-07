McDonald’s poprvé od krize zdražil v Británii cheeseburger. Pořád je levnější než v Česku

Poprvé za 14 let od globální krize započaté v roce 2008 zdražila světová jednička v rychlém občerstvení McDonald’s své cheeseburgery v Británii. Kvůli neúprosnému růstu nákladů, zejména energií, jeho cena stoupla o celou pětinu, uvedl server CNBC.

McDonald’s poprvé po 14 letech zdražil svůj cheeseburger ve Spojeném království, protože tlak na náklady stoupá. Řetězec rychlého občerstvení potvrdil, že ikonický burger byl jedním z řady položek, které čelí zdražování v celé britské síti restaurací. Cena cheeseburgeru vzrostla o 20 procent z 99 pencí na 1,19 libry (34,75 koruny), uvedl server CNBC. Pro srovnání – v Česku je jeho doporučená cena 39 korun.

Naposledy McDonald’s zvýšil cenu svého cheeseburgeru v Británii v důsledku globální finanční krize v roce 2008. Ostatní položky na britském jídelním lístku McDonald’s se zvýšily o 10 až 20 pencí, včetně krabiček, snídaňových jídel a vylepšení ze středních na velká jídla. McDonald’s uvedl, že některé položky zůstanou nedotčeny zvýšením cen. Mezitím se ceny budou i nadále lišit v rámci franšízových restaurací, které mohou stanovit ceny na základě doporučení společnosti.

Těžká volba

Generální ředitel McDonald’s pro Spojené království a Irsko Alistair Macrow v prohlášení zákazníkům uvedl, že rostoucí inflační tlaky donutily společnost učinit některá „těžká rozhodnutí“ ohledně cen. „Dnešní tlaky znamenají, že jako mnoho jiných i my musíme učinit těžká rozhodnutí ohledně našich cen,” řekl Macrow. „Stejně jako vy spotřebitelé, naše společnost, naši franšízanti, kteří vlastní a provozují naše restaurace, a naši dodavatelé, všichni pociťují dopad rostoucí inflace,“ řekl.

K nárůstu dochází v době, kdy se společnosti potýkají se zvýšenými náklady na položky jako palivo, mzdy a přísady, protože inflace stále stoupá. Ve Spojeném království dosáhla inflace v červnu nového vrcholu 9,4 procenta, což je nejvyšší úroveň za posledních 40 let.

Macrow uvedl, že podnik oddaloval zvýšení cen tak dlouho, jak to bylo možné, ale že již nebyl schopen absorbovat rostoucí náklady v rámci podniku. „Chápeme, že jakékoli zvýšení cen není dobrou zprávou, ale tyto změny jsme odkládali a minimalizovali tak dlouho, jak jsme mohli,“ řekl.

Oznámení přišlo den poté, co McDonald’s oznámil skok v globálních tržbách o 9,7 procenta za tři měsíce do konce června ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Celosvětové tržby v provozovnách otevřených alespoň jeden rok ale stouply o deset procent. Očekávalo se, že se zvýší jen o 6,5 procenta. McDonald's však vykázal náklad 1,2 miliardy dolarů související s prodejem jeho ruských aktivit kvůli ruské invazi na Ukrajinu. V zemi měl 850 provozoven a zaměstnával tam 62 tisíc lidí.

McDonald’s, který má více než 36 tisíc restaurací ve více než 100 zemích, již od loňského roku zvýšil ceny řady produktů ve své síti restaurací v USA.